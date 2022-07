New York E-Prix I: Yağmurlu yarışta ilk 5'teki 4 pilot kaza yaptı, Cassidy zafere ulaştı

Formula E sezonunun 11 ve 12. ayakları bu hafta sonu New York'ta gerçekleştiriliyor. Hafta sonunun ilk yarışı bugün, ikinci yarışı ise yarın gerçekleştirilecek.

Bugünkü ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Nick Cassidy'e gitmişti.

45 dakika + 1 turluk yarış, 5 kırmızı ışığın yanmasıyla başladı. Pole adamı Cassidy, ideal bir startla ilk viraja lider girmeyi başardı. İkinci sıradaki Vandoorne ise iyi kalkamadı ve iki sıra kaybederek dördüncü sıraya geriledi.

New York'taki dar pist, ilk turda pilotları oldukça zorladı ve temaslar yaşandığını gördük. Sıralama turlarında grup aşamasında elenen ve gerilerden başlayan Mitch Evans ile Jean-Eric Vergne, temas yaşadılar.

Evans, pistin dar bir noktasında yeteri kadar yavaşlayamadı ve Vergne'ün arkasına çarparak ona spin attırdı. Bu temasın yaşandığı şikanda, Andre Lotterer ile Antonio Felix da Costa da ufak temaslar yaşadılar ama yollarına devam ettiler.

Evans'la temas etmesinin ardından spin atan Vergne, piste geri dönebilse de çok zaman kaybetti ve yarışı kağıt üstünde bitmiş oldu. Bu spin, Vergne'ün şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurdu.

Bu yaşananların ardından ilk turun sonunda Cassidy, di Grassi, Sebastien Buemi, Vandoorne ilk 4'ü oluştu. Vandoorne, startta sıralar kaybetse de şampiyonadaki rakipleri de geride kaldılar. Şampiyona lideri Edoardo Mortara, kendisi için kötü geçen sıralama turlarının ardından ilk turun sonunda 10. sırada yer alıyordu. Vergne ise spin atıp sonuncu sıraya gerilemişti.

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, the remainder of the field on the opening lap

