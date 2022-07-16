New York E-Prix I: Yağmurlu yarışta ilk 5'teki 4 pilot kaza yaptı, Cassidy zafere ulaştı

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Formula E sezonunun 11 ve 12. ayakları bu hafta sonu New York'ta gerçekleştiriliyor. Hafta sonunun ilk yarışı bugün, ikinci yarışı ise yarın gerçekleştirilecek.

Bugünkü ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Nick Cassidy'e gitmişti.

45 dakika + 1 turluk yarış, 5 kırmızı ışığın yanmasıyla başladı. Pole adamı Cassidy, ideal bir startla ilk viraja lider girmeyi başardı. İkinci sıradaki Vandoorne ise iyi kalkamadı ve iki sıra kaybederek dördüncü sıraya geriledi.

New York'taki dar pist, ilk turda pilotları oldukça zorladı ve temaslar yaşandığını gördük. Sıralama turlarında grup aşamasında elenen ve gerilerden başlayan Mitch Evans ile Jean-Eric Vergne, temas yaşadılar.

Evans, pistin dar bir noktasında yeteri kadar yavaşlayamadı ve Vergne'ün arkasına çarparak ona spin attırdı. Bu temasın yaşandığı şikanda, Andre Lotterer ile Antonio Felix da Costa da ufak temaslar yaşadılar ama yollarına devam ettiler.

Evans'la temas etmesinin ardından spin atan Vergne, piste geri dönebilse de çok zaman kaybetti ve yarışı kağıt üstünde bitmiş oldu. Bu spin, Vergne'ün şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurdu.

Bu yaşananların ardından ilk turun sonunda Cassidy, di Grassi, Sebastien Buemi, Vandoorne ilk 4'ü oluştu. Vandoorne, startta sıralar kaybetse de şampiyonadaki rakipleri de geride kaldılar. Şampiyona lideri Edoardo Mortara, kendisi için kötü geçen sıralama turlarının ardından ilk turun sonunda 10. sırada yer alıyordu. Vergne ise spin atıp sonuncu sıraya gerilemişti.

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, the remainder of the field on the opening lap Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk 10 dakikayı geride bırakmamızın ardından atak modu kullanımlarını görmeye başladık. Atak modu kullanımlarının ardından ilk 4'te bir değişim yaşanmadı.

Bitime 20 dakika kala, ikinci atak modu kullanımları da tamamlandı ve ilk 4'te yine herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Cassidy, Vandoorne, di Grassi, Buemi, Robin Frijns, Pascal Wehrlein ilk 6'sı ile yarışa devam ettik.

Son 12 dakikaya girdiğimizde ilk 4 içerisindeki mücadelenin kızışmaya başladığını gördük. İlk olarak, Frijns, Buemi'yi geçerek 4. sıraya yükseldi.

Sonrasında Di Grassi, 2. sıradaki Vandoorne'u geçmek için son anda bir atak denedi ve aracını içeri attı. Brezilyalı pilot, bu son dakika denemesiyle Vandoorne'u dışarı itti, bu fırsatı değerlendiren Frijns da Vandoorne'u geçmeyi başardı. Böylelikle Cassidy, di Grassi, Frijns, Vandoorne ilk 4'ü oluştu.

Yarışın başından bu yana sıralar kazanan Mortara ise 5. sıradaydı ve şampiyonadaki rakibi Vandoorne'un tam arkasına gelmişti.

Bu esnada, yoğun yağmur yağmaya başladı ve bitime 8 dakika kala zemin oldukça ıslaktı. Araçlardan sprey çıktığını gördük.

İşte tam bu noktada kaos yaşandı. İlk olarak lider Casssidy, aracının kontrolünü kaybetti ve yüksek hızda bariyerlere girdi. Aynı noktada Vandoorne ve di Grassi de araçlarının kontrolünü kaybettiler ve aynı bariyerlere uçtular. Sebastian Buemi ile Mortara'nın da kazıklanma yaşayarak aracın kontrolünü kaybettiğini ve duvara girdiğini gördük.

Buemi, düzlükte çok fazla su olduğundan aracının kontrolünü kaybederek Mortara'nın arkasına çarptı ve bu ikili duvara uçtular. Mortara ön kanadını kaybetse de yarışa devam edebildi. Buemi ise yarış dışıydı.

Bu zorlu koşullarda ilk 5'teki 4 pilot kaza yaptı ve Vandoorne, Cassidy, Buemi, di Grassi yarış dışı kaldılar. Kaza yapmayan tek isim olan Frijns liderliğe yükseldi.

Pistte çok fazla su vardı ve tüm hava için üretilmiş olan lastikler, bu koşullar için yetersiz kaldılar.

Bu büyük kazaların ardından kırmızı bayraklar çıktı ve yarış durduruldu. Neyse ki tüm pilotların durumu iyiydi. Di Grassi, yarış daha erken durdurulmadığı için kızgındı ve bu kazayı ucuz atlattıklarını söylüyordu.

Yarış kontrol, bu yaşananların ardından "hava şartlarının çok zorlu" olduğunu belirtti ve yarışın devam etmeyeceği açıklandı.

Yarış kontrol ayrıca, kırmızı bayraktan bir tur önceki sıralamanın esas alınacağını açıkladı. Böylelikle yağmur altında yapılan kazalar anlamını yitirdi ve bu kazalardan bir tur önceki sıralama esas alındı.

Bu da Cassidy, di Grassi, Frijns, Vandoorne, Mortara, Buemi, Wehrlein, Dennis, Sam Bird, Nyck de Vries ilk 10'u oluştuğu anlamına geldi.

Marshals remove the cars of Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Lucas Di Grassi, ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02, from the barriers after a multiple crash Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Böylelikle Cassidy, bu sezonki ilk zaferine ulaştı, di Grassi onu takip etti. Diğer Envision Racing pilotu Frijns ise podyumun son basamağında kendine yer buldu. Eğer kırmızı bayraktan önceki sıralama esas alınmasaydı, yarışı Frijns kazanacaktı çünkü Hollandalı pilot, yağmur altında kaza yapmamıştı.

Kaza yapan bir başka isim olan Vandoorne, yarışı dördüncü sırada tamamlayarak şampiyona lideri Mortara'dan puan aldı ancak ikinci sıradan başladığı bu yarışta farkı daha fazla da kapaması mümkündü.

Mortara, grup aşamasında veda ettiği sıralama turlarının ardından harika bir geri dönüş sürüşüne imza attı ve yarışı Vandoorne'un sadece 1 sıra arkasında tamamladı. Buemi, Pascal Wehrlein, Jake Dennis, Sam Bird, Nyck de Vries ise ilk 10'u tamamladılar.

Bu sonuçla birlikte, Mortara 149 puanla şampiyonada lider durumda. Vandoorne ise 137 puanla ikinci. İlk turda spin atan ve ilk yarıştan puansız ayrılan Vergne ise 128 puanla üçüncü.

Markalar Şampiyonası'nda ise Venturi Racing, Mercedes'in önünde ilk sırada.

Hafta sonunun ikinci yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sylvain Filippi, Managing Director, Envision Racing, Lucas Di Grassi, ROKiT Venturi Racing, 2nd position, Nick Cassidy, Envision Racing, 1st position, Robin Frijns, Envision Racing, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images