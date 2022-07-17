New York E-Prix: Antrenmanların en hızlısı Bird
New York'ta gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde antrenman seansının en hızlı ismi Jaguar Racing'den Sam Bird oldu.
Formula E'de New York'ta gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde sadece 30 dakikalık bir antrenman seansı gerçekleştirildi.
Yarı ıslak zeminde başlayan antrenman seansında tahmin edileceği üzere dereceler atılan her turun ardından gelişti.
Son sekiz dakikalık bölüme girerken dereceler 1:09'un altına inmeye başladı. Bu noktada liderlik 1:09.160'lık turuyla Jake Dennis'in elindeydi.
Jaguar sürücüsü Sam Bird, bu dereceyi 1:08.745'e kadar çerken, son anlarda kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle seansı lider tamamlamış oldu.
İlk yarışın galibi Nick Cassidy 0.095 saniye geride ikinci olurken, Lucas di Grassi 0.240 saniye geride ilk üçü tamamladı.
Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, Di Grassi'nin 0.007 saniye gerisinde dördüncü olurken, onu da Jake Dennis takip etti.
Mitch Evans, Robin Frijns, Andre Lotterer, Oliver Rowland ve Pascal Wehrlein ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.
Seans sonucu:
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