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New York E-Prix: Antrenmanların en hızlısı Bird

New York'ta gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde antrenman seansının en hızlı ismi Jaguar Racing'den Sam Bird oldu.

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New York E-Prix: Antrenmanların en hızlısı Bird
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Formula E'de New York'ta gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde sadece 30 dakikalık bir antrenman seansı gerçekleştirildi.

Yarı ıslak zeminde başlayan antrenman seansında tahmin edileceği üzere dereceler atılan her turun ardından gelişti.

Son sekiz dakikalık bölüme girerken dereceler 1:09'un altına inmeye başladı. Bu noktada liderlik 1:09.160'lık turuyla Jake Dennis'in elindeydi.

Jaguar sürücüsü Sam Bird, bu dereceyi 1:08.745'e kadar çerken, son anlarda kendisini geçebilen bir isim çıkmadı ve böylelikle seansı lider tamamlamış oldu.

İlk yarışın galibi Nick Cassidy 0.095 saniye geride ikinci olurken, Lucas di Grassi 0.240 saniye geride ilk üçü tamamladı.

Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, Di Grassi'nin 0.007 saniye gerisinde dördüncü olurken, onu da Jake Dennis takip etti.

Mitch Evans, Robin Frijns, Andre Lotterer, Oliver Rowland ve Pascal Wehrlein ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 20 1'08.745  
2 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 17 1'08.840 0.095
3 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 15 1'08.985 0.240
4 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 19 1'08.992 0.247
5 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 20 1'09.008 0.263
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 21 1'09.065 0.320
7 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 17 1'09.154 0.409
8 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 18 1'09.172 0.427
9 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 21 1'09.172 0.427
10 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 19 1'09.212 0.467
11 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 21 1'09.288 0.543
12 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 19 1'09.294 0.549
13 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 16 1'09.334 0.589
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 13 1'09.528 0.783
15 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 16 1'09.572 0.827
16 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 20 1'09.708 0.963
17 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 18 1'09.715 0.970
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 19 1'09.835 1.090
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'09.899 1.154
20 Germany Maximilian Gunther France DAMS 19 1'10.133 1.388
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 18 1'10.180 1.435
22 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 19 1'10.195 1.450
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