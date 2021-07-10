Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak
Formula E / New York City E-Prix I Haberler

New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Sebastian Buemi, New York E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen antrenman turlarındaki en hızlı dereceyi kaydeden isim olurken; Sam Bird, ilk seansta büyük bir kaza yaptı.

New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı

Aracın bu sezonki tempo eksikliğini gidermek için aracında yeni bir vites kutusu motor ve invertör bulunan Nissan e.dams pilotu Buemi, ikinci antrenman seansındaki1:09.366 saniyelik derecesiyle antrenman seanslarının en hızlısı oldu. 

Buemi, ikinci seansta motor modunu arttıran ilk pilot oldu ve seansın ilk bölümlerindeki turuyla ilk sıraya yükseldi. Diğer pilotlar da seansın sonlarına doğru tam güçle turlarını atsalar da Buemi'nin zamanını geçebilen olmadı. 

Buemi'ye en çok yaklaşabilen pilot, BMW Andretti pilotu Maximilian Guenther oldu. Alman pilot, Buemi'nin sadece 0.031 sn arkasında kaldı. 

Puebla'daki yarışlarda bir galibiyet bir de podyum alan ve 10 puan farkla şampiyonada lideri konumda bulunan Venturi Racing pilotu Edoardo Mortara, takım arkadaşı Norman Nato'nun önünde 4. sırayı aldı. 

İkinci antrenman seansı çokça kez sarı bayraklarla bölündü. Bu sarı bayraklardan ikisi DS Techeetah pilotu Jean-Eric Vergne yüzünden çıktı.

Çifte şampiyon Vergne, seansın henüz 4. dakikasında ilk virajın apex kerbinde spin attı. Fransız pilot, seansının bitmesine 12 dakika kala ise  6. virajda blokaj yaparak kaçış alanına girdi. 

45 dakikalık ilk antrenman seansında daha büyük bir bölünme yaşandı. Bitime 15 dakika kala Jaguar Racing pilotu Sam Bird'ün büyük bir kaza yapmasının ardından kırmızı bayraklar çıktı ve seans yeniden başlatılmadı.

Britanyalı pilot, kaza yapmadan önce ilk sektörde günün en hızlı dereceleriyle geliyordu ki 14 virajın solunda bulunan duvara çarptı. 

Marshals attend after Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, crashes out

Marshals attend after Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, crashes out

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu temasın ardından Bird, virajın dışarısından bulunan bariyerlere çarptı ve şasine ciddi şekilde hasar aldı.

FIA yarış direktörü Scot Elkins, seansın devam ettirilebilmesini istese de bariyerlere alınan hasarın büyüklüğü bunu mümkün kılmadı. 

Bu nadir hata, Bird'in ikinci antrenman seansını garajından takip etmesine neden oldu. Takımın aracı sıralama turlarına yetiştirmesi bekleniyor. 

Şampiyonada ikinci sırada bulunan Robin Frijns, erken tamamlanan sabah seansını 1:10.282 saniyelik derecesiyle ilk sırada noktaladı. NIO333 pilotu Oliver Turvey ise 0.095 sn arkada 2 oldu. Guenther, ilk 3'ü tamamladı.

Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein'ın önünde 4. olurken, ilk 11'de bulunan pilotlar 1.1 sn içerisinde yer aldı. 

DS Techeetah aracının ilk seanstaki dengesi yine çok iyi değildi. Son şampiyon Antonio Felix da Costa, 10. virajda spin attı.

Cuma akşamı New York'u etkisi altına alan fırtınanın ardından yeni atak modu aktivasyon çizgisinin girişinde suyla dolu büyük bir çukur vardı.

Di Grassi, bu su dolu çukura çarptı ve pistten taştı, Da Costa ise bu çukura çarpmasının ardından spin attı. 

Alex Lynn, seansın başlarında ilk virajda durduğundan dolayı sarı bayraklar çıktı ancak Lynn, sonrasında yoluna devam edebildi ve seansa yeniden katıldı. 

New York E-Prix 2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'09.386  
2 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'09.417 0.031
3 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'09.443 0.057
4 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'09.484 0.098
5 France Norman Nato Monaco Venturi 1'09.576 0.190
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'09.614 0.228
7 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'09.627 0.241
8 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'09.636 0.250
9 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'09.709 0.323
10 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'09.774 0.388
Tüm sonuçları görüntüle

New York E-Prix 1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'10.282  
2 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'10.377 0.095
3 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'10.701 0.419
4 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'10.963 0.681
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'10.970 0.688
6 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 1'10.970 0.688
7 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'11.041 0.759
8 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'11.181 0.899
9 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'11.190 0.908
10 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 1'11.217 0.935
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak

Önceki haber

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

3 s
2
Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

2 s
3
Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

9 s
4
Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

1 g
5
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

9 ay
Son Haberler
New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı
Formula E

New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı

21dk
Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak
Formula E

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak

1 s
Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”
Formula E

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

6 s
DTM'e odaklanmak isteyen Muller, sezonun geri kalanında FE yarışlarına katılmayacak
Formula E

DTM'e odaklanmak isteyen Muller, sezonun geri kalanında FE yarışlarına katılmayacak

10 s
NIO 333, 2021'deki büyük gelişimlerine rağmen sonuncu olmalarından mutlu değil
Formula E

NIO 333, 2021'deki büyük gelişimlerine rağmen sonuncu olmalarından mutlu değil

9 Tem 2021
Son Videolar
Jaguar Racing| New York City E-Prix öncesi 00:29
Formula E
8 Tem 2021

Jaguar Racing| New York City E-Prix öncesi

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti 00:32
Formula E
21 Haz 2021

Puebla E-Prix: Wehrlein yarışın ardından diskalifiye edildi, galibiyet di Grassi'ye gitti

Formula E: Mercedes Gen3 kuralları için bir opsiyon anlaşması imzaladı 00:41
Formula E
8 Haz 2021

Formula E: Mercedes Gen3 kuralları için bir opsiyon anlaşması imzaladı

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak 03:29
Formula E
30 Nis 2021

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Daha fazlası
Matt Kew
Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak
Formula E

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu” New York City E-Prix I
Formula E

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

Formula E, elektrikli alt yaş kategorileri ve kadınların yarıştığı elektrikli bir seri yaratmak istiyor
Formula E

Formula E, elektrikli alt yaş kategorileri ve kadınların yarıştığı elektrikli bir seri yaratmak istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi
Formula 1 Formula 1

Binotto, Ferrari'nin önceliğinin üçüncülük olmadığını söyledi

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''
Formula 1 Formula 1

Alonso: ''Hamilton hiçbir zaman yenilemez değildi''

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''
Formula 1 Formula 1

Brundle: ''Mercedes, Red Bull'a yetişemezse, Hamilton zorlanacak''

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, bu sene araca getirdiği güncellemelerle 2022 aracını feda etmiyor

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, McLaren'da yaşadığı sıkıntıların ardından kendisine odaklandı

Son Haberler

New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı
Formula E Formula E

New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak
Formula E Formula E

Jakarta, 2022 Formula E takvimini tamamlayacak

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”
Formula E Formula E

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

DTM'e odaklanmak isteyen Muller, sezonun geri kalanında FE yarışlarına katılmayacak
Formula E Formula E

DTM'e odaklanmak isteyen Muller, sezonun geri kalanında FE yarışlarına katılmayacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.