New York E-Prix: Antrenman seanslarında en hızlı isim Buemi oldu, Bird ilk seansta kaza yaptı

Aracın bu sezonki tempo eksikliğini gidermek için aracında yeni bir vites kutusu motor ve invertör bulunan Nissan e.dams pilotu Buemi, ikinci antrenman seansındaki1:09.366 saniyelik derecesiyle antrenman seanslarının en hızlısı oldu.

Buemi, ikinci seansta motor modunu arttıran ilk pilot oldu ve seansın ilk bölümlerindeki turuyla ilk sıraya yükseldi. Diğer pilotlar da seansın sonlarına doğru tam güçle turlarını atsalar da Buemi'nin zamanını geçebilen olmadı.

Buemi'ye en çok yaklaşabilen pilot, BMW Andretti pilotu Maximilian Guenther oldu. Alman pilot, Buemi'nin sadece 0.031 sn arkasında kaldı.

Puebla'daki yarışlarda bir galibiyet bir de podyum alan ve 10 puan farkla şampiyonada lideri konumda bulunan Venturi Racing pilotu Edoardo Mortara, takım arkadaşı Norman Nato'nun önünde 4. sırayı aldı.

İkinci antrenman seansı çokça kez sarı bayraklarla bölündü. Bu sarı bayraklardan ikisi DS Techeetah pilotu Jean-Eric Vergne yüzünden çıktı.

Çifte şampiyon Vergne, seansın henüz 4. dakikasında ilk virajın apex kerbinde spin attı. Fransız pilot, seansının bitmesine 12 dakika kala ise 6. virajda blokaj yaparak kaçış alanına girdi.

45 dakikalık ilk antrenman seansında daha büyük bir bölünme yaşandı. Bitime 15 dakika kala Jaguar Racing pilotu Sam Bird'ün büyük bir kaza yapmasının ardından kırmızı bayraklar çıktı ve seans yeniden başlatılmadı.

Britanyalı pilot, kaza yapmadan önce ilk sektörde günün en hızlı dereceleriyle geliyordu ki 14 virajın solunda bulunan duvara çarptı.

Marshals attend after Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, crashes out Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu temasın ardından Bird, virajın dışarısından bulunan bariyerlere çarptı ve şasine ciddi şekilde hasar aldı.

FIA yarış direktörü Scot Elkins, seansın devam ettirilebilmesini istese de bariyerlere alınan hasarın büyüklüğü bunu mümkün kılmadı.

Bu nadir hata, Bird'in ikinci antrenman seansını garajından takip etmesine neden oldu. Takımın aracı sıralama turlarına yetiştirmesi bekleniyor.

Şampiyonada ikinci sırada bulunan Robin Frijns, erken tamamlanan sabah seansını 1:10.282 saniyelik derecesiyle ilk sırada noktaladı. NIO333 pilotu Oliver Turvey ise 0.095 sn arkada 2 oldu. Guenther, ilk 3'ü tamamladı.

Lucas di Grassi, Pascal Wehrlein'ın önünde 4. olurken, ilk 11'de bulunan pilotlar 1.1 sn içerisinde yer aldı.

DS Techeetah aracının ilk seanstaki dengesi yine çok iyi değildi. Son şampiyon Antonio Felix da Costa, 10. virajda spin attı.

Cuma akşamı New York'u etkisi altına alan fırtınanın ardından yeni atak modu aktivasyon çizgisinin girişinde suyla dolu büyük bir çukur vardı.

Di Grassi, bu su dolu çukura çarptı ve pistten taştı, Da Costa ise bu çukura çarpmasının ardından spin attı.

Alex Lynn, seansın başlarında ilk virajda durduğundan dolayı sarı bayraklar çıktı ancak Lynn, sonrasında yoluna devam edebildi ve seansa yeniden katıldı.

New York E-Prix 2. antrenman sonucu:

New York E-Prix 1. antrenman sonucu: