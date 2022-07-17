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Formula E / New York City ePrix II Sıralama turları raporu

New York City E-Prix: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu yine Cassidy'nin oldu!

New York'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu arka arkaya ikinci kez Nick Cassidy'nin oldu.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
New York City E-Prix: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu yine Cassidy'nin oldu!
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New York'ta gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde sıralama turlarında sürücüler, yine 11'erli şekilde iki ayrı gruba ayrıldılar.

İlk grupta dereceler birbirine çok yakındı ve 10 isim sadece 0.391 saniye içerisinde dizildi. Şampiyona lideri Edoardo Mortara, fren sorunu nedeniyle zaman turu kaydedemezken, en hızlı zaman Sergio Sette Camara'dan geldi.

Brezilyalı sürücü 1:09.566 yaparken, onu 0.042 saniye geriden Nick Cassidy, 0.104 saniye geriden Nyck de Vries ve Mahindra ile nihayet iyi bir seans geçiren Alexander Sims takip etti.

Bu isimler böylelikle çeyrek finale kalmış oldu.

B Grubu'nda da durum çok benzerdi. Burada en hızlı zaman Jaguar sürücüsü Mitch Evans'tan gelirken, en iyi derecesi 1:09.371 oldu.

Onu Techeetah'tan Antonio Felix da Costa takip ederken, ilk dördü Stoffel Vandoorne ve Andre Lotterer tamamladı.

Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada Lotterer, 1:08.685 yaptı ve Camara'yı 0.041 saniye farkla mağlup ederek yarı finale kaldı.

İlk yarışın galibi Cassidy zorlu mücadelede Vandoorne'u 0.1 saniye ile geride bırakırken, Da Costa da Mercedes sürücüsü De Vries'ı benzer bir farkla mağlup ederek yarı finale kaldı.

Son çeyrek final karşılaşmasında Sims, sürpriz şekilde Evans'ı 0.006 saniye farkla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finaldeki ilk karşılaşmada Cassidy, hata yapan Lotterer'i 1.6 saniye farkla mağlup edip finale kalırken, Da Costa da Sims'i 0.149 saniye ile geçerek finale kaldı.

Heyecan verici final mücadelesinin galibi 1:08.584'lük zaman turuyla Cassidy oldu ve bugün yapılacak yarış için pole pozisyonunu kazandı. Da Costa, 0.1 saniye geride kalsa da en azından yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

Sims, yarı finaldeki turuyla üçüncü olurken, Lotterer dördüncü, Sette Camara beşinci ve Vandoorne altıncı oldu.

İlk onu Evans, De Vries, Oliver Askew ve Jake Dennis tamamladı.

Sıra Sürücü Takım
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing
2 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah
3 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing
4 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team
5 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing
6 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing
8 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes
9 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport
10 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport
11 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing
12 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing
13 France Jean-Eric Vergne France Techeetah
14 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS
15 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team
16 Germany Maximilian Gunther France DAMS
17 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team
19 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing
20 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi
21 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi
22 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team
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