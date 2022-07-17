New York City E-Prix: İkinci yarış öncesinde pole pozisyonu yine Cassidy'nin oldu!

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New York'ta gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde sıralama turlarında sürücüler, yine 11'erli şekilde iki ayrı gruba ayrıldılar.

İlk grupta dereceler birbirine çok yakındı ve 10 isim sadece 0.391 saniye içerisinde dizildi. Şampiyona lideri Edoardo Mortara, fren sorunu nedeniyle zaman turu kaydedemezken, en hızlı zaman Sergio Sette Camara'dan geldi.

Brezilyalı sürücü 1:09.566 yaparken, onu 0.042 saniye geriden Nick Cassidy, 0.104 saniye geriden Nyck de Vries ve Mahindra ile nihayet iyi bir seans geçiren Alexander Sims takip etti.

Bu isimler böylelikle çeyrek finale kalmış oldu.

B Grubu'nda da durum çok benzerdi. Burada en hızlı zaman Jaguar sürücüsü Mitch Evans'tan gelirken, en iyi derecesi 1:09.371 oldu.

Onu Techeetah'tan Antonio Felix da Costa takip ederken, ilk dördü Stoffel Vandoorne ve Andre Lotterer tamamladı.

Çeyrek finaldeki ilk karşılaşmada Lotterer, 1:08.685 yaptı ve Camara'yı 0.041 saniye farkla mağlup ederek yarı finale kaldı.

İlk yarışın galibi Cassidy zorlu mücadelede Vandoorne'u 0.1 saniye ile geride bırakırken, Da Costa da Mercedes sürücüsü De Vries'ı benzer bir farkla mağlup ederek yarı finale kaldı.

Son çeyrek final karşılaşmasında Sims, sürpriz şekilde Evans'ı 0.006 saniye farkla mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finaldeki ilk karşılaşmada Cassidy, hata yapan Lotterer'i 1.6 saniye farkla mağlup edip finale kalırken, Da Costa da Sims'i 0.149 saniye ile geçerek finale kaldı.

Heyecan verici final mücadelesinin galibi 1:08.584'lük zaman turuyla Cassidy oldu ve bugün yapılacak yarış için pole pozisyonunu kazandı. Da Costa, 0.1 saniye geride kalsa da en azından yarışa ilk çizgiden başlama hakkı elde etti.

Sims, yarı finaldeki turuyla üçüncü olurken, Lotterer dördüncü, Sette Camara beşinci ve Vandoorne altıncı oldu.

İlk onu Evans, De Vries, Oliver Askew ve Jake Dennis tamamladı.