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Formula E / New York City ePrix I Sıralama turları raporu

New York City E-Prix: Cassidy, Vandoorne'un 0.008 saniye önünde pole'de

Nick Cassidy, Stoffel Vandoorne'u 0.008 sn ile geçerek bu sezonki ilk Formula E pole pozisyonunu kazandı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
New York City E-Prix: Cassidy, Vandoorne'un 0.008 saniye önünde pole'de
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Cassidy, final karşılaşmasının ilk sektöründe Vandoorne'un 0.152 sn önünde yer alıyordu ancak turun ikinci bölümünde Vandoorne geri geldi ve 0.04 öne geçmeyi başardı. Cassidy, son sektörde zorlamayı bırakmadı ve Vandoorne'un 0.008 sn önünde pole'e uzanarak 3 puanı hanesine yazdırdı, ayrıca bu sezonki ilk pole'ünü kazanmış oldu. 

Vandoorne, pole pozisyonunu ufak bir farkla kaybetse de sıralama turları kendisi için pozitif geçti çünkü Belçikalı pilotun şampiyonluk rakipleri grup aşamasında elendiler. Grup B'de seans içerisinde yağan yağmur, Mitch Evans ve Jean-Eric Vergne'ü hazırlıksız yakaladı ve bu ikili grup aşamasında elendiler. 

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Cassidy, yarı final mücadelesinde Pascal Wehrlein'ı yendi. Yeni Zelandalı pilot, turun bazı bölümlerinde avantajını 0.4 saniyeye kadar çıkardı ve çizgiyi geçtiğinde rakibinden 0.2 sn daha hızlıydı. 

Vandoorne ise yarı finallerde Lucas di Grassi ile karşılaştı. Vandoorne, turun ilk bölümünde 0.250 sn kadar önde olsa da di Grassi turun kalanında geri geldi ve Vandoorne sadece 0.044 saniyelik bir farkla finale kalabildi. 

Yarı finalde elenen Di Grassi'nin turu, elenen bir diğer isim olan Wehrlein'ın turundan daha yavaştı bundan dolayı da Wehrlein 3., di Grassi 4. sıradan start alacaklar. 

Wehrlein, yarı finale kalmak için Robin Frijns'ı geçmişti. Di Grassi ise Sebastien Bumei'yi yenerek yarı finale kaldı. 

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Cassidy ise Sam Bird'ü yenerek yarı finale kalmıştı. Bird'ün turun ilk bölümünde hata yapmasının ardından Cassidy turunu temiz bir şekilde tamamladı ve 1.35 sn farkla yarı finale yükseldi. 

Vandoorne, yarı finale kalmak için Alexander Sims ile mücadele etti. Sims, ilk sektörün sonunda 0.002 sn daha hızlıydı. Ancak Belçikalı turun ikinci bölümünde öne geçti ve son viraja gelinirken ikili arasında 0.04 sn vardı. Vandoorne, son virajın çıkışında daha iyi hızlandı ve rakibinden hızlı olarak yarı finale kalmaya başardı. 

Çeyrek finaller boyunca pist hızlandığından, piste son çıkan Buemi, çeyrek finalde elenenler arasında en hızlı isimdi ve 5. sıradan start alacak. Sims, Frijns ve Bird ise onu takip ediyorlar. 

Grup A'nın en büyük sürprizi Edoardo Mortara'nın elenmesi oldu. Şampiyona lideri Mortara, seansın son saniyelerinde Buemi tarafından elendi. 

Sergio Sette Camara, seansın ilk dakikalarında 14. virajın çıkışında kaza yaptı ve kırmızı bayraklara neden oldu. Seansın sonraki dakikalarında Maximilian Günther de birebir aynı kazayı yaptı. 

Maximilian Gunther, Nissan e.Dams, Nissan IM03, crash

Maximilian Gunther, Nissan e.Dams, Nissan IM03, crash

Photo by: Andreas Beil

Grup B'de birkaç sürpriz gördük çünkü seansın ilk dakikalarında yağmur yağdı ve bu sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Hem Evans hem de Vergne, bu koşullarda elendiler. 

Evans çizgiyi geçtiğinde Jaguar takım arkadaşı Bird'ün arkasındaydı ve ilk 4'te yer alıyordu ancak sonrasında Wehrlein, Antonio Felix da Costa ve Oliver Rowland Jaguar pilotlarının arasına girmeyi başardılar. Mortara, da Costa'nın önünde 9. sıradan başlayacak; Evans 14, Vergne ise 16. sıradan start alacaklar. 

New York E-Prix I, bugün TSİ 20.00'de başlayacak. 

New York E-Prix I - Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'08.980  
2 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'08.988 0.008
3 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 1'09.559 0.579
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'10.515 1.535
5 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'12.661 3.681
6 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1'13.220 4.240
7 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'14.799 5.819
8 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'14.998 6.018
9 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'09.777 0.797
10 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 1'12.464 3.484
11 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'09.810 0.830
12 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'12.613 3.633
13 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'09.937 0.957
14 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'12.693 3.713
15 Germany Maximilian Gunther France DAMS 1'10.022 1.042
16 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 1'13.598 4.618
17 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'10.084 1.104
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 1'13.716 4.736
19 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 1'16.319 7.339
20 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 1'14.580 5.600
21 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing    
22 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 1'15.130 6.150
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