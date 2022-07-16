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Formula E / New York City ePrix I Antrenman raporu

New York City E-Prix: Antrenmanların lideri Da Costa

Antonio Felix da Costa, New York'ta gerçekleştirilen antrenman seanslarını Jaguar sürücüsü Mitch Evans'ın önünde ilk sırada tamamladı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
New York City E-Prix: Antrenmanların lideri Da Costa
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Bu hafta sonu New York'ta iki Formula E yarışı gerçekleştirilecek ve ilk antrenman seansı, Türkiye saatiyle cuma akşamı gerçekleştirildi.

30 dakika süren ilk antrenman seansı olaysız geçerken, zaman tablosunda en hızlı tur sürekli olarak el değiştirdi.

Son beş dakikalık bölüme girerken liderlik Stoffel Vandoorne'un elindeydi. Son bölümde dereceler daha da hızlandı fakat Belçikalı sürücü 1:09.836'lık turuyla 1:10'un altına inebilen tek isim olarak seansı lider tamamladı.

Dragon sürücüsü Sergio Sette Camara ikinci olurken, Oliver Rowland 0.307 saniye geride üçüncü, Sam Bird 0.335 saniye geride dördüncü ve Edoardo Mortra tara 0.480 saniye geride beşinci oldu.

Seansın son bölümünde Vandoorne ilk virajda spin attı.

İlk seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 20 1'09.836    
2 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 19 1'10.135 0.299 0.299
3 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 20 1'10.143 0.307 0.008
4 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 20 1'10.171 0.335 0.028
5 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 21 1'10.316 0.480 0.145
6 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 20 1'10.319 0.483 0.003
7 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 19 1'10.350 0.514 0.031
8 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 20 1'10.397 0.561 0.047
9 Germany Maximilian Gunther France DAMS 18 1'10.400 0.564 0.003
10 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 20 1'10.419 0.583 0.019
11 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 19 1'10.449 0.613 0.030
12 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 20 1'10.488 0.652 0.039
13 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 20 1'10.498 0.662 0.010
14 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 19 1'10.599 0.763 0.101
15 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 21 1'10.613 0.777 0.014
16 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 19 1'10.621 0.785 0.008
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'10.732 0.896 0.111
18 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 19 1'10.739 0.903 0.007
19 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 17 1'10.763 0.927 0.024
20 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 20 1'10.788 0.952 0.025
21 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 20 1'11.389 1.553 0.601
22 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 19 1'11.480 1.644 0.091
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30 dakikalık ikinci antrenman seansı ise Türkiye saatiyle bugün öğleden saatlerinde gerçekleştirildi.

Seansın daha henüz orta noktasına gelmeden sürücüler, Vandoorne'un cuma günkü derecelerini geride bıraktılar. Son 14 dakikaya girerken Nyck de Vries 1:09.306 yaptı ve ilk sıraya oturdu.

Mitch Evans bu dereceyi 1:08.886'ya kadar çekerken, son sözü Da Costa söyledi ve 1:08.684'le zirvede yer aldı.

Evans 0.202 saniye geride ikinci, Dennis 0.216 saniye geride üçüncü ve Wehrlein 0.223 saniye geride dördüncü oldu.

Robin Firjns'ın beşinci olduğu seansta Jean Eric Vergne altıncı, Andre Lotterer yedinci ve Vandoorne sekizinci oldu.

İlk onu Edoardo Mortara ve Antonio Giovinazzi tamamladı.

İkinci seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 18 1'08.684    
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 21 1'08.886 0.202 0.202
3 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'08.900 0.216 0.014
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 19 1'08.907 0.223 0.007
5 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 18 1'08.942 0.258 0.035
6 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 20 1'08.973 0.289 0.031
7 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 18 1'09.073 0.389 0.100
8 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 19 1'09.116 0.432 0.043
9 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 21 1'09.164 0.480 0.048
10 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 21 1'09.172 0.488 0.008
11 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 17 1'09.192 0.508 0.020
12 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 18 1'09.241 0.557 0.049
13 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 19 1'09.274 0.590 0.033
14 Germany Maximilian Gunther France DAMS 18 1'09.308 0.624 0.034
15 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 18 1'09.343 0.659 0.035
16 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 18 1'09.374 0.690 0.031
17 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 20 1'09.412 0.728 0.038
18 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 20 1'09.514 0.830 0.102
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'09.577 0.893 0.063
20 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'09.638 0.954 0.061
21 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 21 1'09.980 1.296 0.342
22 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 17 1'10.856 2.172 0.876
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