New York City E-Prix: Antrenmanların lideri Da Costa

Haberi dinle

Bu hafta sonu New York'ta iki Formula E yarışı gerçekleştirilecek ve ilk antrenman seansı, Türkiye saatiyle cuma akşamı gerçekleştirildi.

30 dakika süren ilk antrenman seansı olaysız geçerken, zaman tablosunda en hızlı tur sürekli olarak el değiştirdi.

Son beş dakikalık bölüme girerken liderlik Stoffel Vandoorne'un elindeydi. Son bölümde dereceler daha da hızlandı fakat Belçikalı sürücü 1:09.836'lık turuyla 1:10'un altına inebilen tek isim olarak seansı lider tamamladı.

Dragon sürücüsü Sergio Sette Camara ikinci olurken, Oliver Rowland 0.307 saniye geride üçüncü, Sam Bird 0.335 saniye geride dördüncü ve Edoardo Mortra tara 0.480 saniye geride beşinci oldu.

Seansın son bölümünde Vandoorne ilk virajda spin attı.

İlk seans sonucu:

30 dakikalık ikinci antrenman seansı ise Türkiye saatiyle bugün öğleden saatlerinde gerçekleştirildi.

Seansın daha henüz orta noktasına gelmeden sürücüler, Vandoorne'un cuma günkü derecelerini geride bıraktılar. Son 14 dakikaya girerken Nyck de Vries 1:09.306 yaptı ve ilk sıraya oturdu.

Mitch Evans bu dereceyi 1:08.886'ya kadar çekerken, son sözü Da Costa söyledi ve 1:08.684'le zirvede yer aldı.

Evans 0.202 saniye geride ikinci, Dennis 0.216 saniye geride üçüncü ve Wehrlein 0.223 saniye geride dördüncü oldu.

Robin Firjns'ın beşinci olduğu seansta Jean Eric Vergne altıncı, Andre Lotterer yedinci ve Vandoorne sekizinci oldu.

İlk onu Edoardo Mortara ve Antonio Giovinazzi tamamladı.

İkinci seans sonucu:

FP1