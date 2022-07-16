New York City E-Prix: Antrenmanların lideri Da Costa
Antonio Felix da Costa, New York'ta gerçekleştirilen antrenman seanslarını Jaguar sürücüsü Mitch Evans'ın önünde ilk sırada tamamladı.
Bu hafta sonu New York'ta iki Formula E yarışı gerçekleştirilecek ve ilk antrenman seansı, Türkiye saatiyle cuma akşamı gerçekleştirildi.
30 dakika süren ilk antrenman seansı olaysız geçerken, zaman tablosunda en hızlı tur sürekli olarak el değiştirdi.
Son beş dakikalık bölüme girerken liderlik Stoffel Vandoorne'un elindeydi. Son bölümde dereceler daha da hızlandı fakat Belçikalı sürücü 1:09.836'lık turuyla 1:10'un altına inebilen tek isim olarak seansı lider tamamladı.
Dragon sürücüsü Sergio Sette Camara ikinci olurken, Oliver Rowland 0.307 saniye geride üçüncü, Sam Bird 0.335 saniye geride dördüncü ve Edoardo Mortra tara 0.480 saniye geride beşinci oldu.
Seansın son bölümünde Vandoorne ilk virajda spin attı.
İlk seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|20
|1'09.836
|2
|Sergio SetteCamara
|Dragon Racing
|19
|1'10.135
|0.299
|0.299
|3
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|20
|1'10.143
|0.307
|0.008
|4
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|20
|1'10.171
|0.335
|0.028
|5
|Edoardo Mortara
|Venturi
|21
|1'10.316
|0.480
|0.145
|6
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|20
|1'10.319
|0.483
|0.003
|7
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|19
|1'10.350
|0.514
|0.031
|8
|Nyck deVries
|Mercedes
|20
|1'10.397
|0.561
|0.047
|9
|Maximilian Gunther
|DAMS
|18
|1'10.400
|0.564
|0.003
|10
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|20
|1'10.419
|0.583
|0.019
|11
|Lucas di Grassi
|Venturi
|19
|1'10.449
|0.613
|0.030
|12
|Antonio Giovinazzi
|Dragon Racing
|20
|1'10.488
|0.652
|0.039
|13
|Alexander Sims
|Mahindra Racing
|20
|1'10.498
|0.662
|0.010
|14
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|19
|1'10.599
|0.763
|0.101
|15
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|21
|1'10.613
|0.777
|0.014
|16
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|19
|1'10.621
|0.785
|0.008
|17
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|20
|1'10.732
|0.896
|0.111
|18
|Sébastien Buemi
|DAMS
|19
|1'10.739
|0.903
|0.007
|19
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|17
|1'10.763
|0.927
|0.024
|20
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|20
|1'10.788
|0.952
|0.025
|21
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|20
|1'11.389
|1.553
|0.601
|22
|Oliver Askew
|Andretti Autosport
|19
|1'11.480
|1.644
|0.091
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30 dakikalık ikinci antrenman seansı ise Türkiye saatiyle bugün öğleden saatlerinde gerçekleştirildi.
Seansın daha henüz orta noktasına gelmeden sürücüler, Vandoorne'un cuma günkü derecelerini geride bıraktılar. Son 14 dakikaya girerken Nyck de Vries 1:09.306 yaptı ve ilk sıraya oturdu.
Mitch Evans bu dereceyi 1:08.886'ya kadar çekerken, son sözü Da Costa söyledi ve 1:08.684'le zirvede yer aldı.
Evans 0.202 saniye geride ikinci, Dennis 0.216 saniye geride üçüncü ve Wehrlein 0.223 saniye geride dördüncü oldu.
Robin Firjns'ın beşinci olduğu seansta Jean Eric Vergne altıncı, Andre Lotterer yedinci ve Vandoorne sekizinci oldu.
İlk onu Edoardo Mortara ve Antonio Giovinazzi tamamladı.
İkinci seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|18
|1'08.684
|2
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|21
|1'08.886
|0.202
|0.202
|3
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|19
|1'08.900
|0.216
|0.014
|4
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|19
|1'08.907
|0.223
|0.007
|5
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|18
|1'08.942
|0.258
|0.035
|6
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|20
|1'08.973
|0.289
|0.031
|7
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|18
|1'09.073
|0.389
|0.100
|8
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|19
|1'09.116
|0.432
|0.043
|9
|Edoardo Mortara
|Venturi
|21
|1'09.164
|0.480
|0.048
|10
|Antonio Giovinazzi
|Dragon Racing
|21
|1'09.172
|0.488
|0.008
|11
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|17
|1'09.192
|0.508
|0.020
|12
|Nyck deVries
|Mercedes
|18
|1'09.241
|0.557
|0.049
|13
|Sébastien Buemi
|DAMS
|19
|1'09.274
|0.590
|0.033
|14
|Maximilian Gunther
|DAMS
|18
|1'09.308
|0.624
|0.034
|15
|Sergio SetteCamara
|Dragon Racing
|18
|1'09.343
|0.659
|0.035
|16
|Oliver Askew
|Andretti Autosport
|18
|1'09.374
|0.690
|0.031
|17
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|20
|1'09.412
|0.728
|0.038
|18
|Lucas di Grassi
|Venturi
|20
|1'09.514
|0.830
|0.102
|19
|Oliver Turvey
|NIO Formula E Team
|20
|1'09.577
|0.893
|0.063
|20
|Dan Ticktum
|NIO Formula E Team
|21
|1'09.638
|0.954
|0.061
|21
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|21
|1'09.980
|1.296
|0.342
|22
|Alexander Sims
|Mahindra Racing
|17
|1'10.856
|2.172
|0.876
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