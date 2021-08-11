Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir

Nato, Felipe Massa'nın takımda geçirdiği iki sezonun ardından bu yıl Brezilyalı pilotun yerine Venturi'ye katılmış ve takımın yeni pilotu olmuştu.

Nato şu anda şampiyonada 21. sırada yer alırken, takım arkadaşı Mortara elde ettiği podyum ve zaferin ardından şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyor.

Mevcut Mercedes güç ünitesi anlaşması ile Venturi Racing, gridde giderek daha arzu edilen bir seçenek haline gelmeye başladı ve Nato'nun konumu, sezon finalinden önce gözden geçiriliyor gibi görünüyor.

Takım patronu Susie Wolff, geçen ay Londra E-Prix'sinde Venturi'nin pilot kadrosu sorulduğunda, "Bu, Berlin'den sonra oldukça hızlı bir şekilde almamız gereken bir karar olacak."

"Şu anda ne yazık ki bir aracın oldukça yüksek olduğu fakat diğerinin olmadığı bir durum içerisindeyiz." demişti.

Nato cezalar nedeniyle iki olası podyumu kaybetmişti ve bundan ötürü yıl boyunca sadece iki kez ilk ona girebildi.

Wolff şöyle devam etti: "Norman'ın bir çaylak olarak iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Roma ve Valencia'da podyumları olabilirdi ki ilk sezon için oldukça güçlü bir şey."

"Fakat takımlar şampiyonasında iyi bir konumda olmalıyız ve bunun için iki araçla da iyi puanlar da almak gerekiyor."

“Eğer bir aracımızın yukarıda diğerinin ise geride olduğu bir durum varsa, takımlar şampiyonası için durum çok zordur."

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

2016-17 şampiyonu Lucas di Grassi, Nato'nun yeri için olası bir yedek olarak ortaya çıkmış durumda.

Di Grassi, uzun yılladır Audi için mücadele ediyor ve Alman üretici yıl sonunda spordan çekilecek.

Di Grassi, geleceği sorulduğunda şöyle demişti: “Gelecek sezon burada kalma şansım oldukça iyi görünüyor. Ana seçeneğim Abt ile kalmaktı. Audi ayrılmaya karar verdiğinde her zaman yapmayı düşündüğüm şey buydu."

“Fakat bu, o kadar da makul görünmediği için, [artık] diğer seçeneklere bakmak zorunda kaldım. Seçeneklerim biraz sınırlı fakat burada kalma ihtimalini söylemem gerekirse %90'ın üzerinde diyebilirim.”