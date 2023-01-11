Nato: "Nissan, Meksika yarışını kazanmak için mücadele edemezse 'dünyanın sonu değil'"

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Fransız sürücü, Gen3 düzenlemelerinin ilk sezonu öncesinde Japon üreticide vatandaşı Sacha Fenestraz ile takım arkadaşı olarak Nissan'a tamamen yeni bir kadroda katıldı.

Nissan'ın hızı Valensiya'daki testlerde genel olarak etkileyici görünüyordu ve Nato, perşembe günkü medya gününün sonuna eklenen bir saatlik seansın zirvesinde yer aldı.

Bununla birlikte, özellikle e.dams yarış takımının devralınmasının ardından kapalı kapılar ardında yapılan birtakım değişiklikle takıma uyum sağlamakta çok zorlandığını ve takımın belki de griddeki diğer takımlar kadar 'hazır olmadığını' açıkladı.

Autosport'a konuşan Nato, "Değişen ortam, sezon sonu ile bu araca geçiş, aracı öğrenme, direksiyon, yeni yazılım, yeni insanlar ve aynı zamanda aracı geliştirme... Bütün bunlar için gerçekten çok kısa bir zamanımız vardı."

"Temelde başka hiçbir şey için zamanınız yok gibi. Yani bu kesinlikle oldukça fazla enerji gerektiren bir şey. Bununla başa çıkmak zorundayım, aynı şey takım için de geçerli; onlar için de kolay değil çünkü organizasyon açısından takım için de epeyce değişiklik oldu."

"Henüz tam olarak hazır olmadığımız pek çok şey var ve biraz daha zaman alacak. Bunun Jaguar gibi aynı sürücülerle birlikte çalışan takımlar için bir avantaj olduğu kesin."

"Bulunduğumuz konumda, nereleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Eğer Meksika'da kazanmak için mücadelede olursak bu çok iyi olur!"

"Eğer olmazsak da, bu dünyanın sonu değil çünkü nereleri geliştirmemiz gerektiğini ve şu anda bazıları kadar hazır olmadığımızı biliyoruz." dedi.

Norman Nato, Nissan Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Nato, yeni araca uyum sağlamadaki farklılıkları ve Gen2 aracından farklı bir şekilde işleyen yol tutuşuna alışma ve enerji geri kazanımını en üst düzeye çıkarma için az bir zamana sahip olduklarını ekledi.

Ayrıca yeni otomobildeki daha ağır direksiyon hakimiyetinin, daha fazla sürücünün sezon dışında spor salonuna yaptıkları seyahatleri sosyal medyada paylaşmasına yol açtığını söyleyerek şaka yaptı.

Nato, "Evet, dürüst olmak gerekirse Gen2 otomobile kıyasla çok farklı -yeni lastikler, bastırma kuvveti açısından tamamen farklı bir otomobil."

"Direksiyon çok ağır, bu yüzden Instagram'da tüm sürücüleri spor salonunda görüyorsunuz! Ancak kullandığınız her araç farklıdır, örneğin Venturi ve Jaguar'ı çalıştırmak gibi -onlar Gen2 araçlardı, evet, ama araç ayarları zaten farklıydı."

"Yani bu aracın da tamamen yeni olduğunu düşünebilirsiniz. Yenilik Gen2'ye kıyasla sürüş tarzınızı etkiliyor, bu yüzden gerçekten kısa bir süre içinde öğrenilecek çok fazla yeni şey var ve bizim işimiz zamana karşı savaşmak." dedi.