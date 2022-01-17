Nato, Jaguar'ın yeni yedek pilotu oldu

Geçen yıl Berlin'de gerçekleştirilen sezon finalinin galibi olan Nato, yeni sezonda Venturi takımındaki koltuğunu eski Formula E şampiyonu Lucas di Grassi'ye kaybetmişti.

Felipe Massa'nın emekli olmasının ardından koltuğu devralan Nato, geçen yılki sürücüler şampiyonasında, 54 puanla 18. olmuştu.

Boşa çıkmasının ardından hiçbir takımda koltuk bulamadı ve Jaguar, kendisine yedek pilotluk teklif etti. Bu teklifi kabul eden Nato, yeni sezonda eski NIO ve Venturi sürücüsü Tom Dilmann'la beraber bu görevi paylaşacak.

Nato, "Jaguar TCS Racing'e katılacağım için heyecanlıyım."

“Takımın puanlar, podyumlar için mücadele etmesine ve en yüksek performansa ulaşmasına yardımcı olmakta kararlıyım."

"Öğrenecek ve keşfedecek çok şeyim var ama takımın bana ihtiyacı olduğu her an hazır olacağım."

"Mitch ve Sam'i iki iyi dost olarak görüyorum, Mitch ile GP2'de yarıştım ve Sam'i uzun yıllardır tanıyorum. Sekizinci sezonda onları ve takımı desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Norman Nato, Jaguar Racing