Nato, Fenestraz'ın yerine Nissan Formula E takımına geri döndü

Norman Nato, 2024-25 sezonunda Sacha Fenestraz'ın yerine Nissan Formula E takımına geri dönecek.

Fransız pilot, Andretti ile geçirdiği ve Şanghay'da tek bir podyum elde ederek pilotlar sıralamasında 15. olduğu bir sezonun ardından Japon üreticiye yeniden katıldı ve Amerikan takımındaki yerini Nico Muller aldı.

32 yaşındaki pilot daha önce 2022-23 sezonunda Nissan için yarışmış ve Roma'da elde ettiği podyum da dahil olmak üzere altı puanla sezonu güçlü bir şekilde tamamlamıştı.

Nato şimdi Gen3 Evo döneminin başlangıcında Oliver Rowland ile birlikte yarışacak; Britanyalı pilot geçen dönem iki galibiyet alarak pilotlar sıralamasında dördüncülüğe yükselmiş ve şampiyonluk mücadelesi vermişti.

Nato, “Takıma geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. 9. sezonu birlikte güçlü bir şekilde bitirdik ve kaldığımız yerden devam etmek istiyorum.”

“Hemen performans göstermeyi hedefleyeceğiz, bu nedenle aracı ve takımı tanımam bana yardımcı olacak.”

“Oli geçen sezon ne kadar hızlı olduğunu kanıtladı, Formula Renault 2.0'dan beri pistte mücadele ediyoruz ama hiç takım arkadaşı olmadık. İyi anlaşacağımıza eminim ve umarım birkaç podyumu birlikte paylaşabiliriz.”

“Aracın nasıl geliştiğini görmek ilginç olacak ve hedefimiz açık. Yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak istiyoruz.”

Norman Nato, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

“Son olarak, Sacha’ya en iyisini diliyorum, harika bir insan ve daha önce birlikte yarıştığınız birini yerinden etmek kolay değil. Yakında tekrar birlikte yarışacağımızdan eminim.” dedi.

Fenestraz, Nissan ile geçirdiği iki sezon boyunca özellikle Rowland karşısında zorlandı ve ikinci sezonunda en iyi beşincilik sonucu elde ederek pilotlar klasmanında 17. sırada yer aldı.

Fransız-Arjantinli sürücü bu ayın başlarında Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, takımın sözleşmesinin kalan yılını tamamlaması için kendisine güvence verdiğini söylemesine rağmen Nissan tarafından işten çıkarıldığını doğruladı.

Abt'de Lucas di Grassi'nin yanındaki ikinci koltuk ile ERT ve Envision'daki her iki koltuk da henüz onaylanmadığı için 25 yaşındaki pilotun gridde alternatif bir yer bulması için çok az zamanı kaldı.

Nissan takım müdürü Tommaso Volpe şunları söyledi: “Sürücü kadromuzu, zengin deneyimini ve performansını getirecek olan Norman'ı geri alarak yeniledik. Norman takımı iyi tanıyor ve daha önce bizimle birlikteyken yeteneğini gösterdi. Geri bildirimleri ve içgörüsü çok değerli ve araç geliştirme konusunda da geçmişe dayanan bir tecrübesi var, bu nedenle geri döndüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

“Aynı zamanda ve kolay bir karar olmasa da Sacha'ya veda etmek zorundayız. Nissan Formula E ekibinin kuruluşu ve gelişiminin temel bir parçası oldu ve sıkı çalışması ve her zamanki olumlu tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Onunla birlikte büyüdüğümüz için gurur duyuyoruz ve gelecekteki kariyeri için ona en iyisini diliyoruz.”