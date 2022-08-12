Nato, uzun bir sürenin ardından piste dönmeye hazır hissediyor
Bu hafta sonu Sam Bird'in yerine piste çıkacak olan Jaguar yedek sürücüsü Norman Nato, kendini mücadeleye hazır hissediyor.
Bird, iki hafta önce Londra'daki ikinci yarışta sol elinden sakatlandı ve yapılan tıbbi kontrollerin ardından kırığın düzeltilmesi için ameliyata girmesi gerektiği anlaşıldı.
Bu da Britanyalı sürücünün 100. Formula E startının gelecek sezona kalacağı ve sezonun son yarışında kendisinin yerini eski Venturi sürücüsü Nato'nun alacağı anlamına geliyor.
Geçen sene Berlin'de kariyerinin son Formula E yarışını kazanan Nato, sonrasında koltuğunu Lucas di Grassi'ye kaptırmış ve yedek sürücü olarak Jaguar'a katılmıştı.
Jaguar'ın sistemlerine uyum sağlamak için ekstra hazırlık yaptığını belirten Nato, "Genellikle yarıştan bir hafta önce simülatöre atlarım ve yarışmak zorunda kalma ihtimalime karşı hazırlık yaparım. Bunun yanı sıra araç ayarları konusunda da takıma yardımcı olmayı seviyorum."
"Çarşamba gecesi takımla konuştum ve bu hafta yarışacağımı söylediler, bu yüzden simülatörde, tüm sistemlerde olduğu gibi, biraz daha detaylı hazırlanmak için biraz daha zaman harcadım."
"Normalde, her şeyin düzgün çalıştığından ve her şeyin hazır olduğundan emin olmak için uğraşır ve simülatörün diğer iki sürücünün kullanımına hazır olmasını sağlamaya çalışırım. Bu sefer bir sürücü olarak normal hazırlık yaptım."
"Bu benim için sadece bir bonus. Bu hafta ne yapacağımı söyleyemem, geçen yıldan beri bir Formula E aracı kullanmadım ama kesin olan şu ki; geçen hafta iyi bir süreç geçirdim ve kendimi hazır hissediyorum."
"Başka bir koşulda sürmeyi tercih ederdim çünkü sakat birinin yerine geçmek asla iyi bir duygu değil. Ama yalan söylemeyeceğim, bu benim için iyi bir fırsat."
"Burada olduğum için mutluyum ve Sam'in bir an önce iyileşmesini umuyorum."
Nato won on his last FE start for Venturi in Berlin last year
Photo by: Rudy Carezzevoli / Motorsport Images
Autosport tarafından bu yarışın kendisine gelecek sezon geri dönebilmesi için bir fırsat sunup sunmadığı sorulan Nato, temel amacının Jaguar'ın takımlar şampiyonasında maksimumu alabilmesi olduğunu söyledi.
Nato, "Şu anda sadece bana sunulan fırsatı değerlendirmeye ve iyi bir iş çıkarmaya odaklanıyorum, nitekim hem takımlar şampiyonasında, hem de Mitch [Evans, sürücüler şampiyonası adayı] ile şansımız devam ediyor."
"Bu hafta sonu işim elimden gelenin en iyisini yapmak. Kolay olmayacak, bu kesin, ancak puan alabilirsem, bu benim için bir bonus olur."
"Bu mücadeleyi, neler yapabileceğimi göstermek için kesinlikle bir fırsat olarak görmeliyim." dedi.
Formula E sürücüleri, "teknik" Seul pistinden memnun kaldılar
Seoul E-Prix: Islak zeminde pole pozisyonu Rowland'ın, Vandoorne yedinci oldu
Son Haberler
De Vries: "Halo olmasaydı boyum birkaç santim kısalabilirdi"
Seul E-Prix'in ilk turunda kaza yapan ve Sebastien Buemi'nin aracının altına giren Nyck De Vries, esprili bir dille halo'nun kendisini kurtardığını söyledi.
Di Grassi, 1000 puan barajını geçtiği için çok mutlu
Seul'deki ilk yarışta podyuma çıkan ve 1000 puan barajını geçen Lucas Di Grassi, duygusal bir yarışı geride bıraktığını söylüyor.
Evans: "Yarın şampiyonluğu alabilmem için bugünün kopyasına ihtiyacım var"
Mitch Evans, Stoffel Vandoorne'u geçip 2022 FE şampiyonu olmak istiyorsa yarınki yarışta bugünün bir kopyasının yaşanması gerektiğinin farkında.
Seul E-Prix: Evans rahat kazandı, şampiyonluk ümitlerini son yarışa taşıdı
Formula E'de sezonun 15. yarışında zafer Jaguar pilotu Mitch Evans'ın olurken, şampiyona lideri Stoffel Vandoorne yarışı 5. sırada tamamladı. Böylelikle şampiyonluk mücadelesi son yarışa taşınmış oldu.