Nato, uzun bir sürenin ardından piste dönmeye hazır hissediyor

Bird, iki hafta önce Londra'daki ikinci yarışta sol elinden sakatlandı ve yapılan tıbbi kontrollerin ardından kırığın düzeltilmesi için ameliyata girmesi gerektiği anlaşıldı.

Bu da Britanyalı sürücünün 100. Formula E startının gelecek sezona kalacağı ve sezonun son yarışında kendisinin yerini eski Venturi sürücüsü Nato'nun alacağı anlamına geliyor.

Geçen sene Berlin'de kariyerinin son Formula E yarışını kazanan Nato, sonrasında koltuğunu Lucas di Grassi'ye kaptırmış ve yedek sürücü olarak Jaguar'a katılmıştı.

Jaguar'ın sistemlerine uyum sağlamak için ekstra hazırlık yaptığını belirten Nato, "Genellikle yarıştan bir hafta önce simülatöre atlarım ve yarışmak zorunda kalma ihtimalime karşı hazırlık yaparım. Bunun yanı sıra araç ayarları konusunda da takıma yardımcı olmayı seviyorum."

"Çarşamba gecesi takımla konuştum ve bu hafta yarışacağımı söylediler, bu yüzden simülatörde, tüm sistemlerde olduğu gibi, biraz daha detaylı hazırlanmak için biraz daha zaman harcadım."

"Normalde, her şeyin düzgün çalıştığından ve her şeyin hazır olduğundan emin olmak için uğraşır ve simülatörün diğer iki sürücünün kullanımına hazır olmasını sağlamaya çalışırım. Bu sefer bir sürücü olarak normal hazırlık yaptım."

"Bu benim için sadece bir bonus. Bu hafta ne yapacağımı söyleyemem, geçen yıldan beri bir Formula E aracı kullanmadım ama kesin olan şu ki; geçen hafta iyi bir süreç geçirdim ve kendimi hazır hissediyorum."

"Başka bir koşulda sürmeyi tercih ederdim çünkü sakat birinin yerine geçmek asla iyi bir duygu değil. Ama yalan söylemeyeceğim, bu benim için iyi bir fırsat."

"Burada olduğum için mutluyum ve Sam'in bir an önce iyileşmesini umuyorum."

