Muller'ın Puebla'daki yarışı kaçırmasıyla birlikte, Eriksson ilk kez Formula E'de yarışacak

Muller, şu anda Formula E'de, Dragon'la ikinci sezonunda yarışıyor ve takımın Gen2 dönemindeki ilk podyumunu Valensiya yarışlarının ilkinde, Mercedes sürücüsü Nyck de Vries'in arkasında ikinci bitirerek kazandı.

Ancak, İsviçreli sürücü şampiyonanın ilk kez Puebla'da düzenleyeceği yarışı kaçıracak çünkü DTM'nin Monza'daki sezon açılış ayağında, Team Rosberg'le birlikte yarışacak.

Dragon Penske'nin yedek sürücüsü olarak tekrar sözleşme imzalayan Eriksson ise, Muller'in yerini alacak.

22 yaşındaki Eriksson, 2017 Avrupa Formula 3 şampiyonasını, şu anda McLaren F1 sürücüsü Lando Norris'in arkasında 2. sırada bitirmişti ve geçtiğimiz yıl Marakeş'te, Sergio Sette Camara'yla birlikte, çaylak testlerinde yer almıştı.

BMW'yle DTM'de geçirdiği iki sezon sonrasında, geçtiğimiz sezon Schubert Motorsport takımıyla ADAC GT Masters'da yer aldı.

Eriksson, Formula E'de yarışacak olmakla ilgili şunları söyledi: ''Formula E'de yarışmak, şampiyona başladığından beri benim hayalimdi ve bu şansa sahip olmak gerçek hissettirmiyor.''

''Önümüzde, çalışmamız gereken çok şey var ancak arkamda harika bir takım var ve beni Meksika'ya kadar olabildiğince hazırlamak için ellerinden geleni yapacaklardır.''

''Bu sefer, araçta kısıtlı mesafe yaptım. Ancak ana hedefim, durumdan en iyisini çıkarmak ve kazanabildiğim kadar tecrübe kazanmak. Eğer iyi uygulamalar yaparsak, puan kazanmanın mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bu hedefi başarmak için elimden geleni yapacağım.''

Muller'in Valensiya'daki podyumuyla birlikte, Dragon şampiyonada 12 takımdan 11. olarak yer alıyor. Takımın diğer puanlarını ise ikinci Diriyah yarışında 4 ve 5. sıralarda bitiren Sette Camara ve Muller ikilisi almıştı.

Takım patronu Jay Penske, ''Joel'i takımda tekrar görmekten mutluyum. O, organizasyonumuz için değerli bir kaynak ve Formula E'nin özel taleplerine, yarış yeteneğini uygulayabilmek için inanılmaz bir potansiyeli var. Puebla'da takımımızla harika sonuçlar alabilir ve sezonun geri kalanında da arka planda çok yardımcı olacaktır. Birlikte geçireceğimiz ilk yarışı dört gözle bekliyorum.''

Joel Eriksson, Rookie Test Driver for GEOX Dragon, Penske EV-4 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images