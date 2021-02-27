Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi

Dragon Penske Autosport sürücüsü Muller, Riyad Sokak Pisti'nde ortaya koyduğu grup sıralama zamanının ardından superpole'e katılma hakkına sahip oldu.

Ancak hem kendisinin hem de grup dörtten katılan Nick Cassidy'nin, ve de yedinci sırada yer alan Tom Blomqvist, atabildikleri tek hızlı turda "21. virajda yaşanan bir kazanın ardından, çifte sarı bayrak altında hız düşürememe" nedeniyle turları iptal edildi.

Bu durum ise, duvar ile temas eden ve ciddi bir arka fren sistemi arızası yaşayan Dragon pilotu Sergio Sette Camara nedeniyle ortaya çıktı.

Yarış için yapılan start gridinde ise Cassidy, Blomqvist ve Muller, Sette Camara'nın arkasında yarışa başladılar.

İkinci antrenmanlarda bir kaza geçirmiş olan Muller, Motorsport.com'a yaptığı açıklamalarda bu durumun "büyük bir s**ış" olduğunu söyledi.

Muller'in açıklamaları şu şekilde: "Grup sıralamalarında, Perşembe günü yapılan ilk antrenmanda herhangi bir hızlı tur atmadığımız göz önüne alındığında, kazadan iyi bir şekilde geri döndük."

"Bugün ne 235kW ne de 250kW (daha güçlü sürüş) ile turlar attım ve ardından normal bir şekilde superpole'e girmek inanılmazdı, ancak herkesin de bildiği gibi bu tur zamanı elimizden alındı."

"Nazik bir İngilizce ile söylemem gerekirse bu kural ile çok büyük şekilde s**tılar. Ya kırmızı bayrak koyarsınız ya da hiçbir şey yapmazsınız. Tek turluk sıralamalarda bundan başka bir şey yapamazsınız."

"Daha ne bekliyorsunuz ki? Ya tek tur hakkı verirsiniz ya da o hakkı kaybeden insanlara bir tane daha tur hakkı verirsiniz."

"Zaten tur boşa gitmiş oldu çünkü sıcak lastiklere sahip oluyorsunuz. Ancak bir sarı bayrak? Keşke en azından kırmızı bayrak koysalardı."

Envision Virgin Racing pilotu Robin Frijns ise, ikinci antrenmanların bitişine 90 saniye kala kaza yaparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden olmuştu ve bu kaza nedeniyle sıralamalara da katılamadı.

Müşteri Audi güç ünitesinin arka kısmını kaybeden Frijns, dış bariyer ile temas etti ve bunun etkisiyle sağ ön köşeye çarptı.

Bu temas ile beraber G-kuvveti sensörü hasar aldı ve McLaren Applied, takımın sıralamalara kadar bunu tamir edebileceği konusunda yaptığı protestolara rağmen, aracın bataryasını değiştirmek zorunda kaldı.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Frijns, "Buna kesinlikle hiç katılmıyorum çünkü hayatımda, pek de fazla olmasa da, birkaç tane büyük kaza geçirdim ve bu, onlardan biri değildi."

"Kesinlikle anlamıyorum. Önce arkadan sonra önden çarptım. Eğer bir metre ötede hareketsiz duruyorsanız önden bir çarpma olmamıştır."

"Bunun büyük bir kaza olduğu ve bataryayı değiştirmeleri gerektiği gerçeğini kabul etmiyorum. Sensör öyle dedi. Kesinlikle büyük bir kaza değildi."

Muller - Mercedes sürücüsü Nyck de Vries tarafından kazanılan - yarışa pit yolundan başlamayı tercih etti, ancak Dragon aracı kötü bir yarış temposu ortaya koydu ve Muller yarışı 21. sırada tamamladı.

Frijns ise 24. ve son sırada başladığı yarışta 17. sıraya kadar yükselmişti.