Formula E
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
1. Antrenman devam ediyor . . .
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-Prix
24 Nis
Canceled
R
Formula E
Valensiya ePrix
24 Nis
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Monako E-Prix
08 May
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
22 May
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-Prix
23 May
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-Prix
19 Haz
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-Prix
10 Tem
Sıradaki Etkinlik
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix I
24 Tem
Sıradaki Etkinlik
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-Prix II
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
147 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor
Formula E / Son dakika

Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Formula E sürücüleri Nico Muller ve Robin Frijns, Diriyah E-Prix sıralamalarını mahveden ve onları gridin gerisine götüren iki kural hakkında eleştirilerde bulundular.

paylaşım
yorumlar
Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi

Dragon Penske Autosport sürücüsü Muller, Riyad Sokak Pisti'nde ortaya koyduğu grup sıralama zamanının ardından superpole'e katılma hakkına sahip oldu.

Ancak hem kendisinin hem de grup dörtten katılan Nick Cassidy'nin, ve de yedinci sırada yer alan Tom Blomqvist, atabildikleri tek hızlı turda "21. virajda yaşanan bir kazanın ardından, çifte sarı bayrak altında hız düşürememe" nedeniyle turları iptal edildi.

Bu durum ise, duvar ile temas eden ve ciddi bir arka fren sistemi arızası yaşayan Dragon pilotu Sergio Sette Camara nedeniyle ortaya çıktı.

Yarış için yapılan start gridinde ise Cassidy, Blomqvist ve Muller, Sette Camara'nın arkasında yarışa başladılar.

İkinci antrenmanlarda bir kaza geçirmiş olan Muller, Motorsport.com'a yaptığı açıklamalarda bu durumun "büyük bir s**ış" olduğunu söyledi.

Muller'in açıklamaları şu şekilde: "Grup sıralamalarında, Perşembe günü yapılan ilk antrenmanda herhangi bir hızlı tur atmadığımız göz önüne alındığında, kazadan iyi bir şekilde geri döndük."

"Bugün ne 235kW ne de 250kW (daha güçlü sürüş) ile turlar attım ve ardından normal bir şekilde superpole'e girmek inanılmazdı, ancak herkesin de bildiği gibi bu tur zamanı elimizden alındı."

"Nazik bir İngilizce ile söylemem gerekirse bu kural ile çok büyük şekilde s**tılar. Ya kırmızı bayrak koyarsınız ya da hiçbir şey yapmazsınız. Tek turluk sıralamalarda bundan başka bir şey yapamazsınız."

"Daha ne bekliyorsunuz ki? Ya tek tur hakkı verirsiniz ya da o hakkı kaybeden insanlara bir tane daha tur hakkı verirsiniz."

"Zaten tur boşa gitmiş oldu çünkü sıcak lastiklere sahip oluyorsunuz. Ancak bir sarı bayrak? Keşke en azından kırmızı bayrak koysalardı."

 

Envision Virgin Racing pilotu Robin Frijns ise, ikinci antrenmanların bitişine 90 saniye kala kaza yaparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden olmuştu ve bu kaza nedeniyle sıralamalara da katılamadı.

Müşteri Audi güç ünitesinin arka kısmını kaybeden Frijns, dış bariyer ile temas etti ve bunun etkisiyle sağ ön köşeye çarptı.

Bu temas ile beraber G-kuvveti sensörü hasar aldı ve McLaren Applied, takımın sıralamalara kadar bunu tamir edebileceği konusunda yaptığı protestolara rağmen, aracın bataryasını değiştirmek zorunda kaldı.

Konu hakkında Motorsport.com'a konuşan Frijns, "Buna kesinlikle hiç katılmıyorum çünkü hayatımda, pek de fazla olmasa da, birkaç tane büyük kaza geçirdim ve bu, onlardan biri değildi."

"Kesinlikle anlamıyorum. Önce arkadan sonra önden çarptım. Eğer bir metre ötede hareketsiz duruyorsanız önden bir çarpma olmamıştır."

"Bunun büyük bir kaza olduğu ve bataryayı değiştirmeleri gerektiği gerçeğini kabul etmiyorum. Sensör öyle dedi. Kesinlikle büyük bir kaza değildi."

Muller - Mercedes sürücüsü Nyck de Vries tarafından kazanılan - yarışa pit yolundan başlamayı tercih etti, ancak Dragon aracı kötü bir yarış temposu ortaya koydu ve Muller yarışı 21. sırada tamamladı.

Frijns ise 24. ve son sırada başladığı yarışta 17. sıraya kadar yükselmişti.

Alakalı video

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor

Önceki haber

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

19s
2
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

21s
3
Formula 1

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"

1s
4
Formula 1

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

2s
5
Formula 1

Sainz, lastik testinde kaza yaptığı iddiaları karşısında net bir şey söylemekten kaçındı

18s
Son Haberler
Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi
Formula E

Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi

11dk
Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor
Formula E

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor

2s
Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"
Formula E

Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"

3s
Diriyah E-Prix: De Vries'in dominasyonu galibiyet ile devam etti!
Formula E

Diriyah E-Prix: De Vries'in dominasyonu galibiyet ile devam etti!

16s
Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı
Formula E

Diriyah E-Prix: De Vries, 0.6 saniye farkla pole pozisyonunu aldı

20s
Son Videolar
Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer 00:29
Formula E
20s

Jaguar Racing: Formula E Diriyah E-Prix Teaser Trailer

Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar 01:29
Formula E
20 Şub 2021

Formula E Sezon 7: Valensiya Testi- Öne Çıkan Anlar

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi 01:57
Formula E
18 Oca 2021

Mercedes-Benz EQ Formula E Takımı: Valencia Testi

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor 01:35
Formula E
29 Eki 2020

Mercedes-Benz EQ Formula E takımı sporu açıklıyor

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır? 03:15
Formula E
27 Ağu 2020

Bir Formula E aracının güç aktarma ünitesi nasıl çalışır?

More from
Matt Kew
Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"
Formula E / Son dakika

Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"

Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider
Formula E / Antrenman raporu

Diriyah E-Prix 1. antrenman: De Vries lider

Dragon Penske, Formula E’nin Gen3 dönemine bağlı kalacak
Formula E / Son dakika

Dragon Penske, Formula E’nin Gen3 dönemine bağlı kalacak

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Tırtıklı ayna bağlantısı, Mercedes’in en son yeniliği olabilir

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi
Formula E Formula E / Son dakika

Muller ve Frijns, superpole'e geçmelerine mâl olan kuralları eleştirdi

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor
Formula E Formula E / Son dakika

Rowland, Mercedes'in Formula E'yi F1'deki gibi domine etmemesini umuyor

Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"
Formula E Formula E / Son dakika

Mercedes: "De Vries güvenlik aracına rağmen kazandığı için şanslıydı"

Diriyah E-Prix: De Vries'in dominasyonu galibiyet ile devam etti!
Formula E Formula E / Yarış raporu

Diriyah E-Prix: De Vries'in dominasyonu galibiyet ile devam etti!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.