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Formula E Londra ePrix II

Muller, Andretti Formula E takımında Nato'nun yerini aldı

Nico Muller, Londra'daki sezon finalinin ardından Abt'den ayrıldı ve Formula E'deki yeni hedefi açıklandı.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Nico Müller, Andretti Global

Nico Muller, 2024-25 sezonunda görevden ayrılan Norman Nato'nun yerine Andretti Global Formula E takımına katıldı.

İsviçreli sürücünün, Temmuz ayında Londra'daki sezon finalinden önce Abt'den ayrılacağını açıklamasının ardından haftalarca süren spekülasyonların ardından Salı günü Amerikan takımında yarışacağı resmen doğrulandı.

Alman takımıyla iki sezon geçiren Muller, dördü üst üste olmak üzere yıl boyunca altı kez puan kazanarak takım arkadaşı ve 2016/17 şampiyonu Lucas di Grassi'nin 48 puan önünde yer aldı.

32 yaşındaki pilot, Andretti ile sadece bir sezon yarışan ve bu süre zarfında tek bir podyum elde eden ve genel olarak çok daha güçlü bir pakette yer almasına rağmen sürücüler sıralamasında Muller'in beş puan gerisinde yer alan Nato'nun yerini aldı.

Jake Dennis, Porsche'nin müşteri takımı olan Andretti ile 2022/23 sezonunda sürücüler şampiyonluğunu kazanırken, Pascal Wehrlein bu yılki şampiyonluğu fabrika takımı adına kazandı.

Muller açıklamasında, "Andretti Formula E takımına katıldığım için çok heyecanlıyım. Şampiyonanın en başından beri, özellikle de Gen3 döneminde Porsche ile ortaklıklarında başarıya ulaşmış bir takım."

"Eski bir dünya şampiyonu olan Jake Dennis ile çalışmak benim için bir onur ve bu fırsatı dört gözle bekliyorum.”

Nico Müller, Andretti Global

Nico Müller, Andretti Global

Photo by: Andretti Autosport

"Takımın başarısına katkıda bulunmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve birkaç podyum ve ilk Formula E galibiyetimi hedefleyeceğim. Başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Muller, sezonun başlarında Alman markası için özel bir test gerçekleştirdikten sonra Porsche takımıyla bir sürücü olarak ilişkilendirilmişti. Bu test, Antonio Felix da Costa'nın sezonun açılış yarışlarında tempo ve sonuçlar açısından zorlanmasının ardından gerçekleşti.

Ancak, geçen sezon bir noktada beş yarıştan dördünü kazandıktan sonra Portekizli sürücü tutuldu ve 2024/25 sezonu için sözleşmesini tamamlaması bekleniyor.

Ancak da Costa, yeniden Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmak istediğini dile getirdi. Muller, bu sezon Peugeot ile olan görevinden ayrıldıktan sonra bu şampiyonada devam etmeyecek, bu da Muller için 2025/26 sezonunda Porsche'ye geçişin mümkün olabileceğini gösteriyor.

Andretti CEO'su Michael Andretti şunları ekledi: "11. sezon için yüksek beklentilerimiz var ve Nico'nun kalibresinde bir sürücüyü aramıza katmanın sonuç almamıza yardımcı olacağından eminiz.”

"Formula E'deki ve diğer saygın yarış serilerindeki deneyimi ve başarısı, sürücü kadromuzun derinliğini artırmaya devam ederken kilit rol oynayacak.”

"Galibiyetler ve dünya şampiyonlukları peşinde koşmaya devam ederken Nico'nun neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz."

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