Mortara, New York'taki ilk yarış için zaman cezası aldı

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New York'taki ilk yarış, Nick Cassidy, Lucas di Grassi ve Vandoorne'un yağmurun bastırması sonrası 6. virajda yaptığı kazalar nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmuş ve sonuç olarak kırmızı bayrağın bir tur öncesi baz alınmıştı. Edoardo Mortara da o noktada beşinciydi.

Ancak yarışın durdurulmasından kısa bir süre önce Mortara'nın sarı bayrak şartları altında hız sınırını aştığı tespit edildi ve kendisine 5 saniye zaman cezası verildi.

Bu İsviçreli sürücünün dokuzuncu sıraya kadar gerilemesine neden olurken, ilk yarıştan sadece üç puan almış oldu.

Jake Dennis ve Mitch Evans da benzer cezalar adılar. Dennis, sekizinci sıradan 10. sıraya gerilerken, Evans'ın 11. sıradaki yeri değişmedi.

Cezaların ardından Buemi beşinci sıraya çıkarken, Pascal Wehrlein altıncı sıraya çıktı. Ayrıca Sam Bird ve Nyck de Vries da altıncı ve yedinci sıralara kadar çıktılar. Ön bölümde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Arka tarafta Andre Lotterer, Antonio Felix da Costa ile yaşadığı temastan ötürü 10 saniyelik ceza aldı. Oliver Askew, iki atak modunu da kullanmadığı için 21 saniyelik bir ceza aldı.

Buemi'nin Wehrlein ile olan teması da araştırıldı ancak yağmurlu şartlar göz önüne alındığında herhangi bir ceza verilmedi.

Bu sonuçların ardından Mortara, şampiyonayı Vandoorne'un 5 puan önünde ilk sırada götürüyor. Jean Eric Vergne 14 puan geride üçüncü, Evans 18 puan geride dördüncü sırada.