Mortara: "Gen3 araçlarını kıyaslamaya tabi tutmak adil değil"

Haberi dinle

Geçen yılki testte Mortara tarafından bir Gen2 aracıyla atılan 1.25.763'lük tur zamanı, bu yılki testin henüz ikinci gününde İsviçreli sürücünün yeni takım arkadaşı Maximilian Guenther tarafından geçildi.

Guenther'in 1.25.449s'lik günün en iyi turu, Gen3 makinelerinin performansta önemli bir artış sağlayacağı beklentilerine rağmen, daha az güçlü ve daha ağır bir araca göre yalnızca 0.3 saniye civarı bir artışa işaret ediyordu.

Yeni araçlar Gen2 araçlarından 60 kg daha hafif ve sıralama turlarında 100 kW daha fazla güce sahip.

Takım arkadaşının turunu yorumlayan Mortara, hız farkının başlangıçta beklenenden daha az olmasına rağmen, takımların halen yeni araçlara alışmaya çalıştığını vurguladı ve bu kadar erken bir dönemde karşılaştırma yapmanın "adil olmadığını" söyledi.

Mortara, "Max şimdiden geçen yılki en hızlı turu geride bıraktı, yani bir bakıma yeni araçlar sıralama turunda daha hızlı denebilir."

"Belki daha büyük bir fark bekliyorduk, ama sanırım bu fark muhtemelen aracı daha iyi kullanmaya başladığımızda ortaya çıkacak.

"Yarışta ve tur zamanlarında çok daha büyük bir fark göreceğinizi düşünüyoru, nitekim araç çok daha verimli bir araç."

"Hâlâ keşfedilecek çok şey var; geçen yıl Gen2 araçlarını tamamen anlayabilmiştik ve ince ayarları yapılmış bir yazılım sayesinde tüm performansından faydalanıyorduk, bu yüzden henüz yeni araçlarla ilgili bir karşılaştırma yapmak pek adil değil." dedi.

Edoardo Mortara, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yeni araçların daha güçlü olduğunu kabul eden Antonio Felix da Costa, sürücülerin bu gücü etkili bir şekilde kullanmasının kolay olmadığını, ancak takımların aracı anladıkça hızlanabileceklerinden emin olduğunu da ekledi.

Portekizli sürücü, "Yeni araçlar eskiye göre çok daha güçlü, ancak şu anda belirli koşullarda aracı kullanmak oldukça zor."

"Bence bu izleyiciler için iyi bir şey, sürücüler daha fazla hata yapacaklar; nitekim bu araca hükmetmek daha zor, dolayısıyla çok iyi yarışlar ortaya çıkacak.

"Araçlar henüz düşündüğümüz kadar hızlı olmayabilir, ancak bu durum zaman içinde değişecektir." dedi.