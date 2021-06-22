Mortara: “Galibiyet ve podyum benim için büyük bir sürprizdi”

Mortara ve Venturi Racing, 2019 Hong Kong yarışından sonra Puebla E-Prix’sinde ikinci galibiyetlerini kazandılar.

Cumartesi günü ise Venturi Racing pilotu Mortara, ilk sırada finiş gören Pascal Wehrlein’ın teknik kural ihlali nedeniyle diskalifiye edilmesi ardından üçüncü olarak podyuma çıkmıştı.

Mortara, Wehrlein’ın yarış sırasında aldığı 5 saniye cezası ardından Alman pilotla arayı kapamayı çalışırken takım radyosundan nefes nefese kaldığı duyuldu.

Mortara’ya neden yarış sırasında nefes nefese kaldığı sorulduğunda, “Rakım yüzünden geçirdiğim en kötü hafta sonlarından biriydi; bu yüzden nefes nefese kaldım.”

“Oldukça fit isimlerden biri olduğumu düşünüyorum fakat burası rakım nedeniyle oldukça zordu." dedi.

Şu anda Mortara, pilotlar şampiyonasında Envision Virgin Racing sürücüsü Robin Frijns’a karşı 10 puanlık bir üstünlük sağlayarak liderliğe ele geçirdi.

Ayrıca bunu, Suudi Arabistan’daki yarış hafta sonunda fren arızası nedeniyle büyük bir kaza yaparak hastaneye kaldırıldıktan sonra ikinci yarışı kaçırmasına rağmen yapmayı başardı.

Edoardo Mortara, Venturi Racing, Silver Arrow 02, first position, takes the chequered flag Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Roma ve Valensiya’da finiş göremedikten sonra Mortara, Puebla’daki sonuçlarının onlar için oldukça büyük bir sürpriz olduğunu söyledi.

Mortara, “Aslında bu iki podyum benim için büyük bir sürprizdi.”

“Bu tür performansları, sezonun ilk bölümünde gösteremiyorduk.” dedi.

Mortara’nın takım arkadaşı Norman Nato ise İtalya ve İspanya’da iki podyum aldı fakat bu iki podyumu aşırı motor gücü kullanımı ve Alex Lynn’e çarpması ardından aldığı ceza nedeniyle kaybetti.

Bu süreçte Mortara, sadece bir kere sıralama turlarında ilk 10’a girdi ve iki kez puan barajı içinde finiş gördü.

Garajın kendi tarafında işleri nasıl tersine çevirdikleri hakkında konuşan Mortara, “Yanlış yaptığımız birkaç şeyin sebebini anladık ve bunlara çözümler getirdik.”

“Aslında, bu formdan çok daha uzakta olmayı bekliyorduk.”

“Bu iyi ancak bizim diğer yarış hafta sonunda çok mücadeleci olacağımız anlamına gelmiyor.”

“Biz verileri analiz etmede çok iyi bir iş çıkardık.”

“Takımım, küçük bir takım fakat çok fazla akıllı insana sahip ve onlar için yarışmaktan çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.