Monako E-Prix: Evans antrenmanları domine etti, Barnard son sırada kaldı
McLaren Formula E sürücüsü Sam Bird bileğindeki sakatlık nedeniyle kaçıracağı Monako E-Prix öncesinde antrenmanları Mitch Evans domine etti.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Jaguar'dan Evans, Cumartesi sabahı 30'ar dakikalık iki antrenman seansının her birinde güçlü bir form yakaladı ve antrenmanları 1:29.521 ile ilk sırada tamamladı.
2. antrenman seansında son 10 dakikaya girilirken, Edoardo Mortara'nın 1:30.452'lik derecesi en hızlı turdu. Ancak sonrasında Evans 1:29.648'lik derecesiyle 1:30'un altına inen ilk isim oldu.
Mortara'nın turunu geliştirme şansı, 1. virajda bariyerlere çarparak Mahindra'sının süspansiyonuna zarar vermesi ve seansı 12. sırada bitirerek seansını sonlandırmasıyla suya düştü.
Evans, son turunda daha da iyi bir tur atarak 1:29.521 elde etti ve seansı ilk sırada tamamladı. Onun 0.129 sn gerisinde Robin Frijns antrenmanların 2. hızlı ismi oldu. Envision sürücüsü de son çabasında iyileşme göstererek şu anki ortak şampiyona lideri Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa'nın Porsche araçlarının önüne geçti.
Maserati MSG'den Maximilian Guenther ve ERT'den Dan Ticktum ilk altıyı tamamladılar.
Son şampiyon ve aynı zamanda şampiyona lideri Jake Dennis, Andretti ile antrenmanları ancak 15. sırada tamamlayabildi.
Taylor Barnard, açılış seansında Bird'ün sakatlanmasının ardından son anda oyuna dahil olarak Evans'ın en iyi derecesinin 2.178 saniye gerisinde sonuncu oldu.
Bird, açılış seansının bitimine 10 dakika kala Sainte Devote virajında kilitlendi ve yüksek hızda kaçış yoluna girdi.
McLaren pilotu bariyerlere temas etti ve çarpışma sırasında ellerini direksiyon simidinde bırakarak sakatlık yaşadı.
Formula E'de McLaren için yedek sürücü olarak görev yapan Barnard, Formula E'deki ilk yarışına bugün çıkacak.
Seansın yarısına yaklaşırken Casino Meydanı'ndan inişte bir reklam afişinin açılması üzerine seans birkaç dakikalığına durduruldu ve bu her iki antrenman seansındaki tek duraklamaydı.
Monako'da sıralamalar bugün 11:40'da, yarış ise 16:03'te başlayacak.
İkinci antrenman sonuçları
|Cla
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Gecikme
|Turlar
|1
|Mitch Evans
|Jaguar
|1'29.521
|16
|2
|Robin Frijns
|Jaguar
|1'29.650
|0.129
|17
|3
|Pascal Wehrlein
|Porsche
|1'29.672
|0.151
|17
|4
|A.F.da Costa
|Porsche
|1'29.980
|0.459
|17
|5
|Max Guenther
|Maserati
|1'30.040
|0.519
|16
|6
|Dan Ticktum
|ERT
|1'30.087
|0.566
|16
|7
|Oliver Rowland
|Nissan
|1'30.174
|0.653
|16
|8
|S.Vandoorne
|DS
|1'30.207
|0.686
|16
|9
|Nyck de Vries
|Mahindra
|1'30.418
|0.897
|16
|10
|Norman Nato
|Porsche
|1'30.421
|0.900
|17
|11
|Nick Cassidy
|Jaguar
|1'30.447
|0.926
|16
|12
|Edoardo Mortara
|Mahindra
|1'30.452
|0.931
|12
|13
|Jehan Daruvala
|Maserati
|1'30.487
|0.966
|16
|14
|Jake Hughes
|Nissan
|1'30.492
|0.971
|15
|15
|Jake Dennis
|Porsche
|1'30.536
|1.015
|16
|16
|Nico Mueller
|Mahindra
|1'30.754
|1.233
|14
|17
|Sacha Fenestraz
|Nissan
|1'30.854
|1.333
|16
|18
|Jean-Eric Vergne
|DS
|1'30.949
|1.428
|15
|19
|Lucas di Grassi
|Mahindra
|1'31.208
|1.687
|16
|20
|Sebastien Buemi
|Jaguar
|1'31.222
|1.701
|17
|21
|S.Sette Camara
|ERT
|1'31.376
|1.855
|7
|22
|Taylor Barnard
|Nissan
|1'31.699
|2.178
|16
İlk antrenman sonuçları
|Cla
|Sürücü
|Araba / Motor
|Zaman
|Gecikme
|Turlar
|1
|Mitch Evans
|Jaguar
|1'30.414
|15
|2
|Robin Frijns
|Jaguar
|1'30.713
|0.299
|16
|3
|Nick Cassidy
|Jaguar
|1'31.106
|0.692
|16
|4
|Jake Hughes
|Nissan
|1'31.345
|0.931
|15
|5
|Jake Dennis
|Porsche
|1'31.502
|1.088
|15
|6
|A.F.da Costa
|Porsche
|1'31.545
|1.131
|15
|7
|Edoardo Mortara
|Mahindra
|1'31.566
|1.152
|14
|8
|Nyck de Vries
|Mahindra
|1'31.725
|1.311
|14
|9
|Norman Nato
|Porsche
|1'31.867
|1.453
|16
|10
|Sebastien Buemi
|Jaguar
|1'31.890
|1.476
|15
|11
|Max Guenther
|Maserati
|1'31.902
|1.488
|16
|12
|Lucas di Grassi
|Mahindra
|1'31.902
|1.488
|15
|13
|S.Vandoorne
|DS
|1'31.975
|1.561
|15
|14
|Pascal Wehrlein
|Porsche
|1'32.075
|1.661
|15
|15
|Dan Ticktum
|ERT
|1'32.223
|1.809
|15
|16
|Oliver Rowland
|Nissan
|1'32.345
|1.931
|15
|17
|Nico Mueller
|Mahindra
|1'32.434
|2.020
|15
|18
|Jean-Eric Vergne
|DS
|1'32.687
|2.273
|15
|19
|Sacha Fenestraz
|Nissan
|1'32.718
|2.304
|13
|20
|Jehan Daruvala
|Maserati
|1'33.030
|2.616
|15
|21
|Sam Bird
|Nissan
|1'34.329
|3.915
|9
|22
|S.Sette Camara
|ERT
|1'42.077
|11.663
|10
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Schumacher: "Horner'la devam ederse, Red Bull iki seneye vasat bir takım olur"
Lawrence Stroll, Aston Martin hisselerinin bir bölümü satmaya istekli
Monaco E-Prix: Wehrlein, Jaguar pilotlarının hatalarının ardında pole pozisyonunu kaptı
MotoGP İspanya GP: Marc Marquez, Ducati ile ilk pole pozisyonunu elde etti!
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar