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Formula E Monako ePrix
Antrenman raporu

Monako E-Prix: Evans antrenmanları domine etti, Barnard son sırada kaldı

McLaren Formula E sürücüsü Sam Bird bileğindeki sakatlık nedeniyle kaçıracağı Monako E-Prix öncesinde antrenmanları Mitch Evans domine etti.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Jaguar'dan Evans, Cumartesi sabahı 30'ar dakikalık iki antrenman seansının her birinde güçlü bir form yakaladı ve antrenmanları 1:29.521 ile ilk sırada tamamladı.

2. antrenman seansında son 10 dakikaya girilirken, Edoardo Mortara'nın 1:30.452'lik derecesi en hızlı turdu. Ancak sonrasında Evans 1:29.648'lik derecesiyle 1:30'un altına inen ilk isim oldu.

Mortara'nın turunu geliştirme şansı, 1. virajda bariyerlere çarparak Mahindra'sının süspansiyonuna zarar vermesi ve seansı 12. sırada bitirerek seansını sonlandırmasıyla suya düştü.

Evans, son turunda daha da iyi bir tur atarak 1:29.521 elde etti ve seansı ilk sırada tamamladı. Onun 0.129 sn gerisinde Robin Frijns antrenmanların 2. hızlı ismi oldu. Envision sürücüsü de son çabasında iyileşme göstererek şu anki ortak şampiyona lideri Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa'nın Porsche araçlarının önüne geçti.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther ve ERT'den Dan Ticktum ilk altıyı tamamladılar.

Son şampiyon ve aynı zamanda şampiyona lideri Jake Dennis, Andretti ile antrenmanları ancak 15. sırada tamamlayabildi.

Taylor Barnard, açılış seansında Bird'ün sakatlanmasının ardından son anda oyuna dahil olarak Evans'ın en iyi derecesinin 2.178 saniye gerisinde sonuncu oldu.

Bird, açılış seansının bitimine 10 dakika kala Sainte Devote virajında kilitlendi ve yüksek hızda kaçış yoluna girdi.

McLaren pilotu bariyerlere temas etti ve çarpışma sırasında ellerini direksiyon simidinde bırakarak sakatlık yaşadı.

Formula E'de McLaren için yedek sürücü olarak görev yapan Barnard, Formula E'deki ilk yarışına bugün çıkacak.

Seansın yarısına yaklaşırken Casino Meydanı'ndan inişte bir reklam afişinin açılması üzerine seans birkaç dakikalığına durduruldu ve bu her iki antrenman seansındaki tek duraklamaydı.

Monako'da sıralamalar bugün 11:40'da, yarış ise 16:03'te başlayacak.

İkinci antrenman sonuçları

Cla   Sürücü  Takım  Zaman   Gecikme   Turlar 
Mitch Evans Jaguar 1'29.521   16
Robin Frijns Jaguar 1'29.650 0.129 17
Pascal Wehrlein Porsche 1'29.672 0.151 17
A.F.da Costa Porsche 1'29.980 0.459 17
Max Guenther Maserati 1'30.040 0.519 16
Dan Ticktum ERT 1'30.087 0.566 16
Oliver Rowland Nissan 1'30.174 0.653 16
S.Vandoorne DS 1'30.207 0.686 16
Nyck de Vries Mahindra 1'30.418 0.897 16
10  Norman Nato Porsche 1'30.421 0.900 17
11  Nick Cassidy Jaguar 1'30.447 0.926 16
12  Edoardo Mortara Mahindra 1'30.452 0.931 12
13  Jehan Daruvala Maserati 1'30.487 0.966 16
14  Jake Hughes Nissan 1'30.492 0.971 15
15  Jake Dennis Porsche 1'30.536 1.015 16
16  Nico Mueller Mahindra 1'30.754 1.233 14
17  Sacha Fenestraz Nissan 1'30.854 1.333 16
18  Jean-Eric Vergne DS 1'30.949 1.428 15
19  Lucas di Grassi Mahindra 1'31.208 1.687 16
20  Sebastien Buemi Jaguar 1'31.222 1.701 17
21  S.Sette Camara ERT 1'31.376 1.855 7
22  Taylor Barnard Nissan 1'31.699 2.178 16

İlk antrenman sonuçları

Cla   Sürücü   Araba / Motor   Zaman   Gecikme   Turlar 
Mitch Evans Jaguar 1'30.414   15
Robin Frijns Jaguar 1'30.713 0.299 16
Nick Cassidy Jaguar 1'31.106 0.692 16
Jake Hughes Nissan 1'31.345 0.931 15
Jake Dennis Porsche 1'31.502 1.088 15
A.F.da Costa Porsche 1'31.545 1.131 15
Edoardo Mortara Mahindra 1'31.566 1.152 14
Nyck de Vries Mahindra 1'31.725 1.311 14
Norman Nato Porsche 1'31.867 1.453 16
10  Sebastien Buemi Jaguar 1'31.890 1.476 15
11  Max Guenther Maserati 1'31.902 1.488 16
12  Lucas di Grassi Mahindra 1'31.902 1.488 15
13  S.Vandoorne DS 1'31.975 1.561 15
14  Pascal Wehrlein Porsche 1'32.075 1.661 15
15  Dan Ticktum ERT 1'32.223 1.809 15
16  Oliver Rowland Nissan 1'32.345 1.931 15
17  Nico Mueller Mahindra 1'32.434 2.020 15
18  Jean-Eric Vergne DS 1'32.687 2.273 15
19  Sacha Fenestraz Nissan 1'32.718 2.304 13
20  Jehan Daruvala Maserati 1'33.030 2.616 15
21  Sam Bird Nissan 1'34.329 3.915 9
22  S.Sette Camara ERT 1'42.077 11.663 10

 

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