Monako E-Prix: Evans antrenmanları domine etti, Barnard son sırada kaldı

Jaguar'dan Evans, Cumartesi sabahı 30'ar dakikalık iki antrenman seansının her birinde güçlü bir form yakaladı ve antrenmanları 1:29.521 ile ilk sırada tamamladı.

2. antrenman seansında son 10 dakikaya girilirken, Edoardo Mortara'nın 1:30.452'lik derecesi en hızlı turdu. Ancak sonrasında Evans 1:29.648'lik derecesiyle 1:30'un altına inen ilk isim oldu.

Mortara'nın turunu geliştirme şansı, 1. virajda bariyerlere çarparak Mahindra'sının süspansiyonuna zarar vermesi ve seansı 12. sırada bitirerek seansını sonlandırmasıyla suya düştü.

Evans, son turunda daha da iyi bir tur atarak 1:29.521 elde etti ve seansı ilk sırada tamamladı. Onun 0.129 sn gerisinde Robin Frijns antrenmanların 2. hızlı ismi oldu. Envision sürücüsü de son çabasında iyileşme göstererek şu anki ortak şampiyona lideri Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa'nın Porsche araçlarının önüne geçti.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther ve ERT'den Dan Ticktum ilk altıyı tamamladılar.

Son şampiyon ve aynı zamanda şampiyona lideri Jake Dennis, Andretti ile antrenmanları ancak 15. sırada tamamlayabildi.

Taylor Barnard, açılış seansında Bird'ün sakatlanmasının ardından son anda oyuna dahil olarak Evans'ın en iyi derecesinin 2.178 saniye gerisinde sonuncu oldu.

Bird, açılış seansının bitimine 10 dakika kala Sainte Devote virajında kilitlendi ve yüksek hızda kaçış yoluna girdi.

McLaren pilotu bariyerlere temas etti ve çarpışma sırasında ellerini direksiyon simidinde bırakarak sakatlık yaşadı.

Formula E'de McLaren için yedek sürücü olarak görev yapan Barnard, Formula E'deki ilk yarışına bugün çıkacak.

Seansın yarısına yaklaşırken Casino Meydanı'ndan inişte bir reklam afişinin açılması üzerine seans birkaç dakikalığına durduruldu ve bu her iki antrenman seansındaki tek duraklamaydı.

Monako'da sıralamalar bugün 11:40'da, yarış ise 16:03'te başlayacak.

İkinci antrenman sonuçları

İlk antrenman sonuçları