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Formula E / Monako E-Prix Yarış raporu

Monako E-Prix: Da Costa son turdaki atağıyla kazandı

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Liderliğin çokça kez el değiştirdiği yarışı, son turdaki mükemmel atağı ile birlikte Antonio Felix Da Costa kazandı.

Monako E-Prix: Da Costa son turdaki atağıyla kazandı

Pole pozisyonunun sahibi Antonio Felix Da Costa, iyi bir start ile liderliğini korudu. Orta sıralarda birçok pozisyon mücadelesi yaşandı ve 6. virajda Jake Dennis ile Alexander Sims temas yaşadı. Sims, büyük hasar alıp yarış dışı kalırken, Dennis yoluna devam etti.

Sıralama turlarında turunda güç kaybı yaşayan ve yarışa 23. başlayan Şampiyona lideri Nyck De Vries'in hafta sonu daha da kötüye gitti. Hollandalı pilot, teknik bir ihlalden ötürü 10 saniye dur kalk cezası yedi.

39. dakikaya girdiğimizde, Robin Frijns ilk virajdaki atağı ile Da Costa'yı arkasında bıraktı ve liderliği aldı. Böylelikle Frijns, Da Costa, Mitch Evans, Jean Eric Vergne ve Max Günther sıralaması oluştu.

32. dakikada, Günther atak modunu aldı ve ilk 5'den bu hamleyi yapan ilk pilot oldu. İlk 10, 5 saniye içinde ilerlemeye devam etti.

Atak modunu alan Günther, Oliver Rowland ın arkasına düştü ve atak modu avantajıyla onu arkasında bırakmaya çalıştı.

Önlerinde ise Vergne ve Evans inanılmaz bir şekilde mücadele etmeye başladılar, atak modunu almasının ardından bu ikilinin arkasına düşen Da Costa, ikilinin mücadelesini avantajına kullanarak Vergne ve Evans'ı mükemmel bir atakla arkasında bıraktı.

Vergne ve Evans, Nouvelle şikanında yan yana geldiler ve birbirlerini sıkıştırdılar. Böylelikle ikisi de virajı oldukça yavaş geçti. Bu da Günther'in da onların arkasında bırakmasına neden oldu.

Yarış lider Frijns'a göre atak modunu daha erken alan Da Costa, liderliği eline geçirdi.

Ancak Da Costa atak modunu daha erken aldığından, atak modu Frijns'a göre daha erken bitti. Frijns da atak modunun avantajını kullandı ve start/finish düzlüğünde atak modu biten Da Costa'yı arkasında bırakarak liderliği geri aldı.

İkinci atak modu kullanımlarının ardından sıralama şöyleydi: Frijns, Da Costa, Evans, Gütnher, Vergne.

Yarışın bitimine 17 dakika kala ön tarafta Da Costa ve Frijns arkayla aralarını açtılar. Da Costa, lider Frijns'i yakın bir biçimde takip etmeye devam ediyordu ki Fan Boost güç takviyesini kullanan Da Costa, tünelin çıkışında Frijns'ı arkasında bıraktı.

Sonrasında Evans, bu ikiliyi hızla yakaladı ve aynı sektörde, oldukça cesur ataklarla önce Frijns'ı sonra da Da Costa'yı arkasında bırakarak liderliği aldı. 

Bu geçişlerin hemen ardından Nick Cassidy ve Rene Rast temas yaşadı. Bariyerlere çarpan Rast, yolda kaldı ve bu kazanın ardından da güvenlik aracı piste çıktı. Yani, Evans ataklarını mükemmel bir şekilde zamanlamış oldu. 

6 dakika kala yarış Evans, Da Costa, Frijns, Günther, Vergne ilk 5'iyle yeniden başladı. 

İkinci sırada bulunan Da Costa'nın %1 daha fazla enerjisi bulunuyordu ve Portekizli pilot Evans'ın üzerinde baskı kurdu.

Bu esnada Vergne, Günther'i 4. sıra için arkasında bıraktı. Sonrasında da Fan Boost'unu kullanan Vergne, 3. sıradaki Frijns'in üzerinde baskı kurmaya başladı.

Son tura girdiğimizde Da Costa daha çok enerjisi olmasının avantajını kullandı ve tünel çıkışında mükemmel bir atak ile liderliği geri aldı. Liderliği kaybeden Evans'ın bataryası çizgiyi geçmeden önce bitti ve Frijns onu tam da çizgide geçerek son anda 2.'liği aldı. Son tura lider giren Evans, son turda 2 sıra kaybetti.

Böylelikle liderliği son turda alan Da Costa, yarış galibiyetine ulaştı.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 26 47'20.697        
2 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 26 47'23.545 2.848 2.848    
3 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 26 47'23.569 2.872 0.024    
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 26 47'23.817 3.120 0.248    
5 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 26 47'23.967 3.270 0.150    
6 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 26 47'24.562 3.865 0.595    
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 26 47'24.847 4.150 0.285    
8 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 26 47'25.449 4.752 0.602    
9 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 26 47'26.200 5.503 0.751    
10 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 26 47'26.456 5.759 0.256    
11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 26 47'26.922 6.225 0.466    
12 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 26 47'27.264 6.567 0.342    
13 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 26 47'27.794 7.097 0.530    
14 France Norman Nato Monaco Venturi 26 47'29.204 8.507 1.410    
15 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 26 47'29.937 9.240 0.733    
16 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 26 47'30.196 9.499 0.259    
17 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 26 47'30.519 9.822 0.323    
18 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 26 47'32.147 11.450 1.628    
19 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 26 47'32.764 12.067 0.617    
  Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 23 42'42.715 3 Laps 3 Laps    
  Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 21 39'21.646 5 Laps 2 Laps    
  Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 21 39'22.235 5 Laps 0.589    
  Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 18 29'20.762 8 Laps 3 Laps    
  United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 0 0.000        
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Seri Formula E
Etkinlik Monako E-Prix
Editör Can Çarpıcı

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