Monako E-Prix 1. antrenman: De Vries, Cassidy'nin önünde en hızlısı

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Formula E'de sezonun altıncı ayağı bu hafta sonu Monako'da gerçekleştirilecek ve hafta sonu bugün sabah saatlerindeki ilk antrenman seansıyla start aldı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen ilk antrenman seansında sürücüler, Formula 1 pist düzenini kullandılar.

İlk turların ardından liderlik 1:34.279'luk turuyla Mercedes pilotu Nyck de Vries'ın elindeydi. Sonrasında dereceler, peş peşe hızlı turların ardından daha da hızlandı.

12 dakikalık bölüme girerken Jake Dennis 1:32.538'lik turuyla zirvedeydi. Ardından Andre Lotterer 1:32.180 yaptı. Edoardo Mortara bu turu 1:31.611'e çekerken, bitime yaklaşık 30 saniye kala De Vries 1:31.154 yaptı ve liderliği tekrar eline geçirdi.

Son bölümde dereceler hızlanmaya devam etse de, De Vries'ın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansın lideri De Vries oldu.

Nick Cassidy son turuyla 0.118 saniye geride ikinci olurken, Mortara 0.457 saniye geride üçüncü ve Da Costa 0.499 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi 0.614 saniye geride kalan Sebastien Buemi tamamladı.

Lotterer son bölümde derecesini geliştirememesinin ardından altıncı sırada kalırken, Sam Bird yedinci, Vergne sekizinci de Dennis dokuzuncu oldu.

İlk onu Jaguar'dan Mitch Evans tamamladı.

Mercedes'te Stoffel Vandoorne ancak 12. olabilirken, Pascal Wehrlein 16. ve Antonio Giovinazzi 21. olabildi.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı.