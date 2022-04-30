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Formula E / Monaco ePrix Antrenman raporu

Monako E-Prix 1. antrenman: De Vries, Cassidy'nin önünde en hızlısı

Monako'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim Mercedes pilotu Nyck de Vries oldu.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Monako E-Prix 1. antrenman: De Vries, Cassidy'nin önünde en hızlısı
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Formula E'de sezonun altıncı ayağı bu hafta sonu Monako'da gerçekleştirilecek ve hafta sonu bugün sabah saatlerindeki ilk antrenman seansıyla start aldı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen ilk antrenman seansında sürücüler, Formula 1 pist düzenini kullandılar.

İlk turların ardından liderlik 1:34.279'luk turuyla Mercedes pilotu Nyck de Vries'ın elindeydi. Sonrasında dereceler, peş peşe hızlı turların ardından daha da hızlandı.

12 dakikalık bölüme girerken Jake Dennis 1:32.538'lik turuyla zirvedeydi. Ardından Andre Lotterer 1:32.180 yaptı. Edoardo Mortara bu turu 1:31.611'e çekerken, bitime yaklaşık 30 saniye kala De Vries 1:31.154 yaptı ve liderliği tekrar eline geçirdi.

Son bölümde dereceler hızlanmaya devam etse de, De Vries'ın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve seansın lideri De Vries oldu.

Nick Cassidy son turuyla 0.118 saniye geride ikinci olurken, Mortara 0.457 saniye geride üçüncü ve Da Costa 0.499 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi 0.614 saniye geride kalan Sebastien Buemi tamamladı.

Lotterer son bölümde derecesini geliştirememesinin ardından altıncı sırada kalırken, Sam Bird yedinci, Vergne sekizinci de Dennis dokuzuncu oldu.

İlk onu Jaguar'dan Mitch Evans tamamladı.

Mercedes'te Stoffel Vandoorne ancak 12. olabilirken, Pascal Wehrlein 16. ve Antonio Giovinazzi 21. olabildi.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 17 1'31.154  
2 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 14 1'31.272 0.118
3 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 16 1'31.611 0.457
4 Portugal Antonio Felix da Costa France Techeetah 15 1'31.653 0.499
5 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 15 1'31.768 0.614
6 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 16 1'31.805 0.651
7 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 14 1'31.840 0.686
8 France Jean-Eric Vergne France Techeetah 14 1'31.849 0.695
9 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 15 1'31.856 0.702
10 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 14 1'31.897 0.743
11 Germany Maximilian Gunther France DAMS 15 1'31.984 0.830
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 16 1'31.994 0.840
13 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 15 1'32.127 0.973
14 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 15 1'32.164 1.010
15 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 17 1'32.273 1.119
16 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 16 1'32.417 1.263
17 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 16 1'32.723 1.569
18 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 16 1'32.832 1.678
19 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 14 1'33.345 2.191
20 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 13 1'33.643 2.489
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 15 1'33.721 2.567
22 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 16 1'34.595 3.441
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