Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

Monako'da gerçekleştirilecek Formula E yarışı öncesinde bugün sabah ilk antrenman seansı yapıldı.

Grand Prix düzeninde gerçekleştirilecek yarış, bu açıdan Formula E için bir ilk olma özelliği taşıyordu.

45 dakikalık seans başladığında, hemen hemen herkes ilk dakikalarda piste çıktı.

Başlangıçta 1:37'lerde olan dereceler, seans ilerledikçe 1:36'lara ve 1:35'lere indi. İlk 20 dakika geride kalırken liderlik 1:35.228'lik turuyla Jaguar pilotu Mitch Evans'ın elindeydi ve Dragon'dan Sergio Stete Camara pit yolunun hemen girişinde yolda kaldı.

Brezilyalı pilotun aracı tam pist ortasında durdu ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Fakat tam kırmızı bayrak çıktığı noktada Norman Nato, yanlış bir değerlendirme yaptı ve pit yolu öncesinde Dragon pilotunun aracını görmeyerek Brezilyalı sürücüye çarptı.

İki araçta da büyük bir hasar oluşmadı, fakat Camara'nın aracının pistten kaldırılması gerekiyordu. Sormasında araç görevliler tarafından pit yoluna itildi.

Pist temizlendikten sonra seans tekrar başladı ve çok daha hızlı turlar gelmeye başladı.

Bir anda dereceler 1:34, 1:33 ve hatta 1:32'ye indi.

Son sekiz dakikaya girilirken liderlik 1:32.962'lik turuyla Robin Frijns'a geçti. Bitime kısa bir süre kala Antonio Felix da Costa 1:32.576 yaparak liderliğe oturdu

Ancak son sözü Jaguar sürücüleri söyledi: Sam Bird 1:32.220 ile seansın en hızlı zamanına imza atarken, takım arkadaşı Evans 0.033 saniye geride ikinci oldu. Jaguar böylelikle 1-2 olmuş oldu.

Frijns 0.140 saniye geride üçüncü olurken, Da Costa 0.356 saniye geride dördüncü ve Porsche'den Pascal Wehrlein 0.406 saniye geride beşinci oldu.

Mercedes'ten Nyck de Vries bitime kısa bir süre kala attığı turla 0.437 saniye geride altıncı olurken, ilk onu Nick Cassidy, Lucas di Grassi, Andre Lotterer ve Alexander Lynn tamamladı.

Stoffel Vandoorne, Mercedes'le ancak 11. olurken, Jean Eric Vergne 13. en iyi zamanı yaptı.

Seans sonucu: