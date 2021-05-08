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Formula E / Monako E-Prix Antrenman raporu

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Monako'da gerçekleştirilecek Formula E yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Jaguar pilotu Sam Bird ilk sırada tamamladı.

Monako E-Prix 1. antrenman: Bird lider, Jaguar 1-2

Monako'da gerçekleştirilecek Formula E yarışı öncesinde bugün sabah ilk antrenman seansı yapıldı.

Grand Prix düzeninde gerçekleştirilecek yarış, bu açıdan Formula E için bir ilk olma özelliği taşıyordu.

45 dakikalık seans başladığında, hemen hemen herkes ilk dakikalarda piste çıktı.

Başlangıçta 1:37'lerde olan dereceler, seans ilerledikçe 1:36'lara ve 1:35'lere indi. İlk 20 dakika geride kalırken liderlik 1:35.228'lik turuyla Jaguar pilotu Mitch Evans'ın elindeydi ve Dragon'dan Sergio Stete Camara pit yolunun hemen girişinde yolda kaldı.

Brezilyalı pilotun aracı tam pist ortasında durdu ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Fakat tam kırmızı bayrak çıktığı noktada Norman Nato, yanlış bir değerlendirme yaptı ve pit yolu öncesinde Dragon pilotunun aracını görmeyerek Brezilyalı sürücüye çarptı.

İki araçta da büyük bir hasar oluşmadı, fakat Camara'nın aracının pistten kaldırılması gerekiyordu. Sormasında araç görevliler tarafından pit yoluna itildi.

Pist temizlendikten sonra seans tekrar başladı ve çok daha hızlı turlar gelmeye başladı.

Bir anda dereceler 1:34, 1:33 ve hatta 1:32'ye indi.

Son sekiz dakikaya girilirken liderlik 1:32.962'lik turuyla Robin Frijns'a geçti. Bitime kısa bir süre kala Antonio Felix da Costa 1:32.576 yaparak liderliğe oturdu

Ancak son sözü Jaguar sürücüleri söyledi: Sam Bird 1:32.220 ile seansın en hızlı zamanına imza atarken, takım arkadaşı Evans 0.033 saniye geride ikinci oldu. Jaguar böylelikle 1-2 olmuş oldu.

Frijns 0.140 saniye geride üçüncü olurken, Da Costa 0.356 saniye geride dördüncü ve Porsche'den Pascal Wehrlein 0.406 saniye geride beşinci oldu.

Mercedes'ten Nyck de Vries bitime kısa bir süre kala attığı turla 0.437 saniye geride altıncı olurken, ilk onu Nick Cassidy, Lucas di Grassi, Andre Lotterer ve Alexander Lynn tamamladı.

Stoffel Vandoorne, Mercedes'le ancak 11. olurken, Jean Eric Vergne 13. en iyi zamanı yaptı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 18 1'32.220  
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 17 1'32.253 0.033
3 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 17 1'32.360 0.140
4 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 17 1'32.576 0.356
5 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 16 1'32.626 0.406
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 18 1'32.657 0.437
7 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 16 1'32.686 0.466
8 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 17 1'32.792 0.572
9 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 16 1'32.794 0.574
10 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 17 1'32.923 0.703
11 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 18 1'33.012 0.792
12 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 16 1'33.042 0.822
13 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 18 1'33.054 0.834
14 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 16 1'33.090 0.870
15 France Norman Nato Monaco Venturi 18 1'33.193 0.973
16 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 18 1'33.263 1.043
17 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 18 1'33.281 1.061
18 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 18 1'33.468 1.248
19 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 18 1'33.533 1.313
20 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 16 1'33.837 1.617
21 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 18 1'33.865 1.645
22 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 18 1'33.915 1.695
23 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'34.170 1.950
24 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 7 1'38.671 6.451
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Monako E-Prix
Editör Kemal Şengül

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