Monaco E-Prix: Wehrlein, Jaguar pilotlarının hatalarının ardında pole pozisyonunu kaptı

En son Misano E-Prix'sini kazanan ve pole pozisyonu sayesinde şampiyona puan lideri olan Porsche pilotu, Monte Carlo pistindeki üç sektörün tamamında en hızlı isim olarak Vandoorne'un (DS Penske) önünde pole pozisyonunu aldı.

Alman pilotun 1:29.861'lik derecesi Vandoorne'nin 0.433s farkla 29 turluk yarış için pole pozisyonuna taşıdı.

Wehrlein'ın pole pozisyonu için en büyük rakipleri Jaguar sürücüleri Nick Cassidy ve Mitch Evans'tan gelecek gibi görünüyordu. Ancak her ikisi de yarı final düellolarında pol için mücadele etme şanslarını kaybetmelerine neden olan hatalar yaptı.

Yeni Zelandalı isim Cassidy yüzme havuzu bölümünde yaptığı hata kendisine pahalıya mal oldu ve Vandoorne'un 0.461 saniye gerisinde kaldı.

Evans, çeyrek final düellolarında Porsche'den Antonio Felix da Costa'nın altı 0.6 saniye fazla farkla 1:29.725 ile o aşamadaki en hızlı zamanı elde etti.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther'e karşı çeyrek finalde yarışan Wehrlein için de benzer bir durum söz konusuydu ve yarım saniyeden fazla farkla düelloyu tamamladı.

DS Penske takım içi mücadelesinde Vandoorne takım arkadaşı Jean-Eric Vergne'e 0.1 saniyeden biraz üzerinde bir fark atarken, Cassidy de Envision'dan Sebastien Buemi'nin önünde kalmayı başardı.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Taylor Barnard bugün Formula E'deki ilk yarışına çıkmadan önce ikinci sıralama seansını Vandoorne'un 1:30.593'lük en hızlı zamanının 1.730s gerisinde sonuncu olarak tamamladı.

19 yaşındaki Britanyalı, McLaren pilotu Sam Bird'ün 1. antrenmanda yaptığı kazanın ardınan el bileğini kırmasının ardından seansa çıktı. Bernard, bir Formula E yarışına çıkan en genç pilot olmaya hazırlanıyor.

Monaco E-Prix Sıralama Sonuçları