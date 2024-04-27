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Formula E Monako ePrix
Sıralama turları raporu

Monaco E-Prix: Wehrlein, Jaguar pilotlarının hatalarının ardında pole pozisyonunu kaptı

Pascal Wehrlein, son sıralama düellosunda Stoffel Vandoorne'u geride bırakarak Monaco E-Prix'si öncesinde Formula E sezonundaki üçüncü pole pozisyonunu elde etti.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Elektrikli Gen3

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

En son Misano E-Prix'sini kazanan ve pole pozisyonu sayesinde şampiyona puan lideri olan Porsche pilotu, Monte Carlo pistindeki üç sektörün tamamında en hızlı isim olarak Vandoorne'un (DS Penske) önünde pole pozisyonunu aldı.

Alman pilotun 1:29.861'lik derecesi Vandoorne'nin 0.433s farkla 29 turluk yarış için pole pozisyonuna taşıdı.

Wehrlein'ın pole pozisyonu için en büyük rakipleri Jaguar sürücüleri Nick Cassidy ve Mitch Evans'tan gelecek gibi görünüyordu. Ancak her ikisi de yarı final düellolarında pol için mücadele etme şanslarını kaybetmelerine neden olan hatalar yaptı.

Yeni Zelandalı isim Cassidy yüzme havuzu bölümünde yaptığı hata kendisine pahalıya mal oldu ve Vandoorne'un 0.461 saniye gerisinde kaldı.

Evans, çeyrek final düellolarında Porsche'den Antonio Felix da Costa'nın altı 0.6 saniye fazla farkla 1:29.725 ile o aşamadaki en hızlı zamanı elde etti.

Maserati MSG'den Maximilian Guenther'e karşı çeyrek finalde yarışan Wehrlein için de benzer bir durum söz konusuydu ve yarım saniyeden fazla farkla düelloyu tamamladı.

DS Penske takım içi mücadelesinde Vandoorne takım arkadaşı Jean-Eric Vergne'e 0.1 saniyeden biraz üzerinde bir fark atarken, Cassidy de Envision'dan Sebastien Buemi'nin önünde kalmayı başardı.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Taylor Barnard bugün Formula E'deki ilk yarışına çıkmadan önce ikinci sıralama seansını Vandoorne'un 1:30.593'lük en hızlı zamanının 1.730s gerisinde sonuncu olarak tamamladı.

19 yaşındaki Britanyalı, McLaren pilotu Sam Bird'ün 1. antrenmanda yaptığı kazanın ardınan el bileğini kırmasının ardından seansa çıktı. Bernard, bir Formula E yarışına çıkan en genç pilot olmaya hazırlanıyor.

 

Monaco E-Prix Sıralama Sonuçları

Poz.   Pilot Takım  Tur zamanı  Fark
Pascal Wehrlein Porsche 1'29.861  
S.Vandoorne DS 1'30.304 0.443
Nick Cassidy Jaguar 1'30.772 0.911
Mitch Evans Jaguar - -
Jean-Eric Vergne DS 1'30.119 0.258
Sebastien Buemi Jaguar 1'30.140 0.279
A.F.da Costa Porsche 1'30.341 0.480
Max Guenther Maserati 1'30.425 0.564
Robin Frijns Jaguar 1'31.070 1.209
10  Jehan Daruvala Maserati 1'31.010 1.149
11  S.Sette Camara ERT 1'31.188 1.327
12  Edoardo Mortara Mahindra 1'31.042 1.181
13  Nico Müller Mahindra 1'31.241 1.380
14  Sacha Fenestraz Nissan 1'31.083 1.222
15  Nyck de Vries Mahindra 1'31.279 1.418
16  Jake Hughes Nissan 1'31.149 1.288
17  Oliver Rowland Nissan 1'31.347 1.486
18  Jake Dennis Porsche 1'31.370 1.509
19  Lucas di Grassi Mahindra 1'31.349 1.488
20  Dan Ticktum ERT 1'31.600 1.739
21  Norman Nato Porsche 1'31.353 1.492
22  Taylor Barnard Nissan 1'32.323 2.462

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