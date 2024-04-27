Monaco E-Prix: Strateji ustalığıyla Evans kazandı, Cassidy ikinci
Jaguar'ın Monako E-Prix'sindeki strateji ustalığı, Mitch Evans'ın takım arkadaşı Nick Cassidy'nin önünde sezonun ilk Formula E galibiyetine taşıdı.
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
İki Yeni Zelandalı Monte Carlo'daki E Prix'i domine etti. Evans güvenlik aracı periyodu nedeniyle iki tur uzatılan 31 turluk yarışı yaklaşık 1 saniye farkla kazandı.
Evans cumartesi sabahı antrenman boyunca etkileyici bir tempo sergilemişti ancak sıralama yarı final düellolarında kendisinin ve Cassidy'nin yaptığı hatalar gridde ikinci çizgide yer almalarına neden olmuştu.
Pole pozisyonunun sahibi Pascal Wehrlein, ilk virajı avantajını koruyarak geçti. İlk çizgideki diğer pilot Stoffel Vandoorne ise Jaguarların önünde kalmayı başardı.
Monoca E-Prix'sinin, cadde pisti olması nedeniyle açılış turlarında pozisyonlar nispeten değişmedi. Ancak üçüncü turda Wehrlein, kendisini dördüncü sıraya düşüren iki 'Atak Modundan! ilkini aktive etti.
Ancak kısa süre sonra Jean-Eric Vergne'nin atağıyla bir sıra daha geriledi.
Vergne daha sonra gözünü öndeki Cassidy'ye dikti. Ancak Yeni Zelandalı, Mirabeau'da ve Nouvelle Chicane'de güçlü bir savunma yaptı.
Vergne'nin yükselişi, Edoardo Mortara'nın Yüzme Havuzu bölgesinde ağır bir kazaya karışmasıyla beşinci turda çağrılan bir güvenlik aracı tarafından durduruldu.
Güvenlik aracının devreye girmesinden sadece birkaç dakika önce, hem Vandoorne hem de Vergne ilk 'Atak Modlarını' kullandılar. Vergne Wehrlein'in arkasında beşinci sıraya gerilerken, Vandoorne liderliğini korudu.
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, leads Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, and Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23
Photo by: Dom Romney / Motorsport Images
Yarış dokuzuncu turda yeniden başladığında, Cassidy, Evans'ın 'Atak Modunu' kullanmasıyla Jaguar büyük planını uygulamaya başladı.
Vandoorne 10. turda ikinci 'Atak Modunu' kullanarak Evans'ın ve Cassidy'nin arkasına düştü.
Cassidy'nin hemen Vandoorne, Vergne ve Wehrlein'in önünde başı çekmesi Jaguar'ın stratejisi için çok önemli oldu.
Yarışın geriye kalan bölümünde hem Evans hem de Cassidy'nin hemen arkalarındaki DS Penske araçlarından daha fazla enerjiye sahip olması ve Vandoorne'un Vergne'nin önünde yer alması nedeniyle Jaguar'ın yarışı ilk iki sırada bitirmesi garanti görünüyordu.
25. turda Nico Muller'in, Jake Hughes ile çarpıştıktan sonra ikinci güvenlik aracı devreye girmesi Jaguar'ın galibiyetini neredeyse kesinleşti.
Yarış yeniden başladığında Evans liderliğini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Evans, geçen yıl Londra'dan bu yana ilk Formula E galibiyetini almış oldu.
Vandoorne takım arkadaşı Vergne'yi geride bırakarak podyuma çıkan son isim olurken, Wehrlein Porsche ile beşinci olarak şampiyona liderliğini korudu.
Monaco E-Prix Yarış Sonucu
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Puan
|Yarış dışı
|1
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|31
|
58'15.455
|25
|2
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|31
|
+0.946
58'16.401
|0.946
|19
|3
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|31
|
+3.835
58'19.290
|2.889
|15
|4
|J. Vergne DS Penske
|25
|31
|
+4.799
58'20.254
|0.964
|12
|5
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|31
|
+6.378
58'21.833
|1.579
|13
|6
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|31
|
+6.792
58'22.247
|0.414
|8
|7
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|31
|
+7.364
58'22.819
|0.572
|6
|8
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|31
|
+7.928
58'23.383
|0.564
|4
|9
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|31
|
+8.262
58'23.717
|0.334
|2
|10
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|31
|
+9.045
58'24.500
|0.783
|1
|11
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|31
|
+9.889
58'25.344
|0.844
|12
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|31
|
+10.183
58'25.638
|0.294
|13
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|31
|
+17.999
58'33.454
|7.816
|14
|
T. Barnard McLaren
|8
|31
|
+18.128
58'33.583
|0.129
|15
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|31
|
+18.452
58'33.907
|0.324
|16
|J. Hughes McLaren
|5
|31
|
+18.996
58'34.451
|0.544
|17
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|31
|
+19.106
58'34.561
|0.110
|18
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|31
|
+24.269
58'39.724
|5.163
|19
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|31
|
+24.573
58'40.028
|0.304
|20
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|31
|
+32.032
58'47.487
|7.459
|dnf
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|23
|
+8 Laps
44'04.772
|8 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|3
|
+28 Laps
5'14.161
|20 Laps
|Yarış dışı
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