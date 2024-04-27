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Formula E Monako ePrix
Yarış raporu

Monaco E-Prix: Strateji ustalığıyla Evans kazandı, Cassidy ikinci

Jaguar'ın Monako E-Prix'sindeki strateji ustalığı, Mitch Evans'ın takım arkadaşı Nick Cassidy'nin önünde sezonun ilk Formula E galibiyetine taşıdı.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

İki Yeni Zelandalı Monte Carlo'daki E Prix'i domine etti. Evans güvenlik aracı periyodu nedeniyle iki tur uzatılan 31 turluk yarışı yaklaşık 1 saniye farkla kazandı.

Evans cumartesi sabahı antrenman boyunca etkileyici bir tempo sergilemişti ancak sıralama yarı final düellolarında kendisinin ve Cassidy'nin yaptığı hatalar gridde ikinci çizgide yer almalarına neden olmuştu.

Pole pozisyonunun sahibi Pascal Wehrlein, ilk virajı avantajını koruyarak geçti. İlk çizgideki diğer pilot Stoffel Vandoorne ise Jaguarların önünde kalmayı başardı. 

Monoca E-Prix'sinin, cadde pisti olması nedeniyle açılış turlarında pozisyonlar nispeten değişmedi. Ancak üçüncü turda Wehrlein, kendisini dördüncü sıraya düşüren iki 'Atak Modundan! ilkini aktive etti.

Ancak kısa süre sonra Jean-Eric Vergne'nin atağıyla bir sıra daha geriledi. 

Vergne daha sonra gözünü öndeki Cassidy'ye dikti. Ancak Yeni Zelandalı, Mirabeau'da ve Nouvelle Chicane'de güçlü bir savunma yaptı. 

Vergne'nin yükselişi, Edoardo Mortara'nın Yüzme Havuzu bölgesinde ağır bir kazaya karışmasıyla beşinci turda çağrılan bir güvenlik aracı tarafından durduruldu.

Güvenlik aracının devreye girmesinden sadece birkaç dakika önce, hem Vandoorne hem de Vergne ilk 'Atak Modlarını' kullandılar.  Vergne Wehrlein'in arkasında beşinci sıraya gerilerken, Vandoorne liderliğini korudu.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, leads Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, and Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, leads Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, and Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Yarış dokuzuncu turda yeniden başladığında, Cassidy, Evans'ın 'Atak Modunu' kullanmasıyla Jaguar büyük planını uygulamaya başladı. 

 Vandoorne 10. turda ikinci 'Atak Modunu' kullanarak Evans'ın ve Cassidy'nin arkasına düştü.

Cassidy'nin hemen Vandoorne, Vergne ve Wehrlein'in  önünde başı çekmesi Jaguar'ın stratejisi için çok önemli oldu.

Yarışın geriye kalan bölümünde hem Evans hem de Cassidy'nin hemen arkalarındaki DS Penske araçlarından daha fazla enerjiye sahip olması ve Vandoorne'un Vergne'nin önünde yer alması nedeniyle Jaguar'ın yarışı ilk iki sırada bitirmesi garanti görünüyordu.

25. turda Nico Muller'in, Jake Hughes ile çarpıştıktan sonra ikinci güvenlik aracı devreye girmesi Jaguar'ın galibiyetini neredeyse kesinleşti. 

Yarış yeniden başladığında Evans liderliğini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Evans, geçen yıl Londra'dan bu yana ilk Formula E galibiyetini almış oldu.

Vandoorne takım arkadaşı Vergne'yi geride bırakarak podyuma çıkan son isim olurken, Wehrlein Porsche ile beşinci olarak şampiyona liderliğini korudu.

Monaco E-Prix Yarış Sonucu

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 31

58'15.455

     25  
2 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 31

+0.946

58'16.401

 0.946   19  
3 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 31

+3.835

58'19.290

 2.889   15  
4 France J. Vergne DS Penske 25 31

+4.799

58'20.254

 0.964   12  
5 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 31

+6.378

58'21.833

 1.579   13  
6 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 31

+6.792

58'22.247

 0.414   8  
7 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 31

+7.364

58'22.819

 0.572   6  
8 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 31

+7.928

58'23.383

 0.564   4  
9 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 31

+8.262

58'23.717

 0.334   2  
10 France N. Nato Andretti Formula E 17 31

+9.045

58'24.500

 0.783   1  
11 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 31

+9.889

58'25.344

 0.844      
12 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 31

+10.183

58'25.638

 0.294      
13 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 31

+17.999

58'33.454

 7.816      
14
T. Barnard McLaren
 8 31

+18.128

58'33.583

 0.129      
15 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 31

+18.452

58'33.907

 0.324      
16 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 31

+18.996

58'34.451

 0.544      
17 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 31

+19.106

58'34.561

 0.110      
18 India J. Daruvala Maserati Racing 18 31

+24.269

58'39.724

 5.163      
19 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 31

+24.573

58'40.028

 0.304      
20 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 31

+32.032

58'47.487

 7.459      
dnf Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 23

+8 Laps

44'04.772

 8 Laps     Yarış dışı
dnf Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 3

+28 Laps

5'14.161

 20 Laps     Yarış dışı
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