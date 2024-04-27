Monaco E-Prix: Strateji ustalığıyla Evans kazandı, Cassidy ikinci

İki Yeni Zelandalı Monte Carlo'daki E Prix'i domine etti. Evans güvenlik aracı periyodu nedeniyle iki tur uzatılan 31 turluk yarışı yaklaşık 1 saniye farkla kazandı.

Evans cumartesi sabahı antrenman boyunca etkileyici bir tempo sergilemişti ancak sıralama yarı final düellolarında kendisinin ve Cassidy'nin yaptığı hatalar gridde ikinci çizgide yer almalarına neden olmuştu.

Pole pozisyonunun sahibi Pascal Wehrlein, ilk virajı avantajını koruyarak geçti. İlk çizgideki diğer pilot Stoffel Vandoorne ise Jaguarların önünde kalmayı başardı.

Monoca E-Prix'sinin, cadde pisti olması nedeniyle açılış turlarında pozisyonlar nispeten değişmedi. Ancak üçüncü turda Wehrlein, kendisini dördüncü sıraya düşüren iki 'Atak Modundan! ilkini aktive etti.

Ancak kısa süre sonra Jean-Eric Vergne'nin atağıyla bir sıra daha geriledi.

Vergne daha sonra gözünü öndeki Cassidy'ye dikti. Ancak Yeni Zelandalı, Mirabeau'da ve Nouvelle Chicane'de güçlü bir savunma yaptı.

Vergne'nin yükselişi, Edoardo Mortara'nın Yüzme Havuzu bölgesinde ağır bir kazaya karışmasıyla beşinci turda çağrılan bir güvenlik aracı tarafından durduruldu.

Güvenlik aracının devreye girmesinden sadece birkaç dakika önce, hem Vandoorne hem de Vergne ilk 'Atak Modlarını' kullandılar. Vergne Wehrlein'in arkasında beşinci sıraya gerilerken, Vandoorne liderliğini korudu.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, leads Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23, and Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Yarış dokuzuncu turda yeniden başladığında, Cassidy, Evans'ın 'Atak Modunu' kullanmasıyla Jaguar büyük planını uygulamaya başladı.

Vandoorne 10. turda ikinci 'Atak Modunu' kullanarak Evans'ın ve Cassidy'nin arkasına düştü.

Cassidy'nin hemen Vandoorne, Vergne ve Wehrlein'in önünde başı çekmesi Jaguar'ın stratejisi için çok önemli oldu.

Yarışın geriye kalan bölümünde hem Evans hem de Cassidy'nin hemen arkalarındaki DS Penske araçlarından daha fazla enerjiye sahip olması ve Vandoorne'un Vergne'nin önünde yer alması nedeniyle Jaguar'ın yarışı ilk iki sırada bitirmesi garanti görünüyordu.

25. turda Nico Muller'in, Jake Hughes ile çarpıştıktan sonra ikinci güvenlik aracı devreye girmesi Jaguar'ın galibiyetini neredeyse kesinleşti.

Yarış yeniden başladığında Evans liderliğini korudu ve damalı bayrağı ilk sırada geçti. Evans, geçen yıl Londra'dan bu yana ilk Formula E galibiyetini almış oldu.

Vandoorne takım arkadaşı Vergne'yi geride bırakarak podyuma çıkan son isim olurken, Wehrlein Porsche ile beşinci olarak şampiyona liderliğini korudu.

Monaco E-Prix Yarış Sonucu