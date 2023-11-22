2024 Formula E takvimi netleşti, Misano iki yarışa ev sahiliği yapacak
İtalya'daki Misano pisti, 2023-24 takviminin FIA tarafından onaylanmasıyla birlikte önümüzdeki sezon ilk kez bir Formula E yarışına ev sahipliği yapacak.
Misano, FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından yapılan oylamanın ardından 13-14 Nisan'da çift yarışa ev sahipliği yapacak ve böylelikle Roma'daki Circuito Cittadino dell'EUR cadde pistinin yerini almış olacak.
Roma'dan ayrılma kararı, geçen yılki yarışta yaşanan kazalar ve pist düzeninin yeni araçlara uymamasının ardından alındı.
Bu tarihler, Ekim ayında açıklanan orijinal takvimde eksik olan tek yerdi. Gelecek yılki üç yeni yarıştan birisi olacak Misano, yeni takvimi tamamlamış oldu.
Yeni sezon 13 Ocak'ta Meksika'da başlayacak ve ardından 26-27 Ocak'ta Suudi Arabistan yarışı gerçekleştirilecek.
Hindistan 10 Şubat'ta, Brezilya ise 16 Mart'ta Formula E'ye ev sahipliği yapacak. 30 Mart için planlanan Japonya yarışını Misano'daki çifte yarış takip edecek.
Monako 27 Nisan'da Formula E'ye ev sahipliği yaparken sonrasında dört farklı yerde çifte yarış düzenlenecek. Bu yarışlar Berlin, Şanghay, Portland ve Londra olarak belirlendi.
Sezon 20-21 Temmuz'da Londra'da sona erecek.
Öte yandan yıllar sonra Çin'e dönecek Formula E, pist düzeni için Şanghay pistinin bir kısmını kullanacak.
Dikkat çekici noktalardan birisi 11 Mayıs'taki Berlin E-Prix ile Spa 6 Saat WEC yarışının çakışması gibi görünüyor.
Bazı sürücüler, WEC ile Formula E arasından seçim yapmak zorunda kalacak.
2023-24 Formula E takvimi:
1) Mexico City, Meksika - 13 Ocak
2&3) Diriye, Suudi Arabistan - 26-27 Ocak
4) Haydarabad, Hindistan - 10 Şubat
5) Sao Paulo, Brezilya - 16 Mart
6) Tokyo, Japonya - 30 Mart
7 & 8) Misano, İtalya - 13-14 Nisan
9) Monako, Monako - 27 Nisan
10 & 11) Berlin, Almanya - 11-12 Mayıs
12 & 13) Şangay, Çin - 25-26 Mayıs
14 & 15) Portland, Amerika Birleşik Devletleri - 29 Haziran
16 & 17) Londra, Birleşik Krallık - 20-21 Temmuz
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