Misano E-Prix: Son turda Rowland'ın sorun yaşamasıyla galibiyet Wehrlein'in oldu

Wehrlein 26 turluk yarışı bitime beş tur kala Rowland'ın 5. virajda içeriye dalarak ilk sırayı alana kadar lider götürdü.

Antonio Felix da Costa'nın teknik bir ihlal nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından cumartesi günkü Misano E-Prix zaferini devralan Nissan sürücüsü Rowland, hızını belirgin bir şekilde artırdı ve son turda Wehrlein'ın 1.4 saniye önünde yer alıyordu.

Ancak son turun içerisindeyken 5. virajda yavaşlayan Rowland, Wehrlein'ın liderliğe yükselmesine ve sezon açılış yarışı olan Mexico City E-Prix'sinden sonra 2024 Formula E sezonundaki ikinci galibiyetini almasına engel olamadı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jake Hughes başlangıçta liderliğini korurken, Wehrlein 1. virajın dışından Jean-Eric Vergne'i geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Yarışın temposunun cumartesi günkü çılgınca mücadeleden çok daha yüksek olması düşünülüyordu. Sürücüler grup içinde enerji tasarrufu yapmaya çalışırken her turda birden fazla pozisyon değişikliği yaşandı.

Wehrlein yarışın büyük bölümünde lider grup arasında yer alırken, Rowland 10. sıradan başladığı yarışın yarısında liderliği bir kez ele geçirdi.

Ancak Misano Dünya Pisti'ndeki ikinci yarışa şampiyonda lider başlayan Rowland'ın, rakiplerine kıyasla yarışın son bölümünde %2 daha az enerjisi vardı.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarışın bitimine beş tur kala tekrar liderliğe çıkan Rowland'ın peşinde Wehrlein vardı. Bu ikili son turlarda Abt'den Nico Muller'e karşı savunma yapmak zorunda kalan son şampiyon Jake Dennis'i arkalarında tutuyorlardı.

Jaguar'dan Nick Cassidy üç tur kala Maximilian Guenther'i 8/9 viraj bölümünde geçerek beşinci sıraya yükseldi ve hemen önündeki Muller ve Dennis'e yaklaştı.

Rowland'ın enerjisinin bitmesi nedeniyle yavaşladıktan sonra Wehrlein yaklaşık 2 saniye farkla zafere ulaşırken Dennis ikinciliği lamayı başardı. Wehrlein aldığı bu galibiyetle şampiyona puan tablosunda tekrar zirveye çıktı.

Cassidy, Muller'i start/finish düzlüğünde geçerek podyuma çıkan son isim oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hughes ise, ilk beşinci olabildi.

Ancak McLaren pilotu sondan bir önceki turda 8/9 virajını kestiği için beş saniye ceza aldı ve sekizinci sıraya geriledi.

Nissan'dan Sacha Fenestraz, Sergio Sette Camara (ERT) ve Vergne'nin (DS Penske) önünde beşinci sıraya yükselirken, Guenther ve Jehan Daruvala'nın Maserati MSG'leri ilk 10'u tamamladı.

Formula E Misano E-Prix II - Yarış Sonucu