Misano E-Prix: Son turda Rowland'ın sorun yaşamasıyla galibiyet Wehrlein'in oldu
Pascal Wehrlein, Oliver Rowland'ın dramatik bir şekilde son turda bataryasının bitmesi sebebiyle gerilediği yarışı kazanmayı başardı ve bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı.
Simon Galloway / Motorsport Images
Wehrlein 26 turluk yarışı bitime beş tur kala Rowland'ın 5. virajda içeriye dalarak ilk sırayı alana kadar lider götürdü.
Antonio Felix da Costa'nın teknik bir ihlal nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından cumartesi günkü Misano E-Prix zaferini devralan Nissan sürücüsü Rowland, hızını belirgin bir şekilde artırdı ve son turda Wehrlein'ın 1.4 saniye önünde yer alıyordu.
Ancak son turun içerisindeyken 5. virajda yavaşlayan Rowland, Wehrlein'ın liderliğe yükselmesine ve sezon açılış yarışı olan Mexico City E-Prix'sinden sonra 2024 Formula E sezonundaki ikinci galibiyetini almasına engel olamadı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jake Hughes başlangıçta liderliğini korurken, Wehrlein 1. virajın dışından Jean-Eric Vergne'i geçerek ikinci sıraya yükseldi.
Yarışın temposunun cumartesi günkü çılgınca mücadeleden çok daha yüksek olması düşünülüyordu. Sürücüler grup içinde enerji tasarrufu yapmaya çalışırken her turda birden fazla pozisyon değişikliği yaşandı.
Wehrlein yarışın büyük bölümünde lider grup arasında yer alırken, Rowland 10. sıradan başladığı yarışın yarısında liderliği bir kez ele geçirdi.
Ancak Misano Dünya Pisti'ndeki ikinci yarışa şampiyonda lider başlayan Rowland'ın, rakiplerine kıyasla yarışın son bölümünde %2 daha az enerjisi vardı.
Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Yarışın bitimine beş tur kala tekrar liderliğe çıkan Rowland'ın peşinde Wehrlein vardı. Bu ikili son turlarda Abt'den Nico Muller'e karşı savunma yapmak zorunda kalan son şampiyon Jake Dennis'i arkalarında tutuyorlardı.
Jaguar'dan Nick Cassidy üç tur kala Maximilian Guenther'i 8/9 viraj bölümünde geçerek beşinci sıraya yükseldi ve hemen önündeki Muller ve Dennis'e yaklaştı.
Rowland'ın enerjisinin bitmesi nedeniyle yavaşladıktan sonra Wehrlein yaklaşık 2 saniye farkla zafere ulaşırken Dennis ikinciliği lamayı başardı. Wehrlein aldığı bu galibiyetle şampiyona puan tablosunda tekrar zirveye çıktı.
Cassidy, Muller'i start/finish düzlüğünde geçerek podyuma çıkan son isim oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hughes ise, ilk beşinci olabildi.
Ancak McLaren pilotu sondan bir önceki turda 8/9 virajını kestiği için beş saniye ceza aldı ve sekizinci sıraya geriledi.
Nissan'dan Sacha Fenestraz, Sergio Sette Camara (ERT) ve Vergne'nin (DS Penske) önünde beşinci sıraya yükselirken, Guenther ve Jehan Daruvala'nın Maserati MSG'leri ilk 10'u tamamladı.
Formula E Misano E-Prix II - Yarış Sonucu
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Puan
|Yarış dışı
|1
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|26
|
37'05.241
|26
|2
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|26
|
+1.933
37'07.174
|1.933
|18
|3
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|26
|
+2.221
37'07.462
|0.288
|15
|4
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|26
|
+2.271
37'07.512
|0.050
|12
|5
|J. Hughes McLaren
|5
|26
|
+3.236
37'08.477
|0.965
|13
|6
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|26
|
+5.230
37'10.471
|1.994
|8
|7
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|26
|
+5.727
37'10.968
|0.497
|6
|8
|J. Vergne DS Penske
|25
|26
|
+6.794
37'12.035
|1.067
|4
|9
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|26
|
+8.387
37'13.628
|1.593
|2
|10
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|26
|
+8.714
37'13.955
|0.327
|1
|11
|S. Bird McLaren
|8
|26
|
+11.912
37'17.153
|3.198
|12
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|26
|
+12.415
37'17.656
|0.503
|13
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|26
|
+14.171
37'19.412
|1.756
|14
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|26
|
+17.875
37'23.116
|3.704
|15
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|26
|
+21.935
37'27.176
|4.060
|16
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|26
|
+1'29.546
38'34.787
|1'07.611
|17
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|25
|
+1 Lap
35'42.320
|1 Lap
|18
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|25
|
+1 Lap
37'24.352
|1'42.032
|19
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|25
|
+1 Lap
37'48.196
|23.844
|dnf
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|22
|
+4 Laps
33'24.900
|3 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|14
|
+12 Laps
22'16.918
|8 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|6
|
+20 Laps
8'40.813
|8 Laps
|Yarış dışı
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