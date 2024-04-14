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Formula E Roma ePrix II
Yarış raporu

Misano E-Prix: Son turda Rowland'ın sorun yaşamasıyla galibiyet Wehrlein'in oldu

Pascal Wehrlein, Oliver Rowland'ın dramatik bir şekilde son turda bataryasının bitmesi sebebiyle gerilediği yarışı kazanmayı başardı ve bu sezonki ikinci galibiyetine ulaştı.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Simon Galloway / Motorsport Images

Wehrlein 26 turluk yarışı bitime beş tur kala Rowland'ın 5. virajda içeriye dalarak ilk sırayı alana kadar lider götürdü.

Antonio Felix da Costa'nın teknik bir ihlal nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından cumartesi günkü Misano E-Prix zaferini devralan Nissan sürücüsü Rowland, hızını belirgin bir şekilde artırdı ve son turda Wehrlein'ın 1.4 saniye önünde yer alıyordu.

Ancak son turun içerisindeyken 5. virajda yavaşlayan Rowland, Wehrlein'ın liderliğe yükselmesine ve sezon açılış yarışı olan Mexico City E-Prix'sinden sonra 2024 Formula E sezonundaki ikinci galibiyetini almasına engel olamadı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jake Hughes başlangıçta liderliğini korurken, Wehrlein 1. virajın dışından Jean-Eric Vergne'i geçerek ikinci sıraya yükseldi.

Yarışın temposunun cumartesi günkü çılgınca mücadeleden çok daha yüksek olması düşünülüyordu. Sürücüler grup içinde enerji tasarrufu yapmaya çalışırken her turda birden fazla pozisyon değişikliği yaşandı.

Wehrlein yarışın büyük bölümünde lider grup arasında yer alırken, Rowland 10. sıradan başladığı yarışın yarısında liderliği bir kez ele geçirdi.

Ancak Misano Dünya Pisti'ndeki ikinci yarışa şampiyonda lider başlayan Rowland'ın, rakiplerine kıyasla yarışın son bölümünde %2 daha az enerjisi vardı.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Yarışın bitimine beş tur kala tekrar liderliğe çıkan Rowland'ın peşinde Wehrlein vardı. Bu ikili son turlarda Abt'den Nico Muller'e karşı savunma yapmak zorunda kalan son şampiyon Jake Dennis'i arkalarında tutuyorlardı.

Jaguar'dan Nick Cassidy üç tur kala Maximilian Guenther'i 8/9 viraj bölümünde geçerek beşinci sıraya yükseldi ve hemen önündeki Muller ve Dennis'e yaklaştı.

Rowland'ın enerjisinin bitmesi nedeniyle yavaşladıktan sonra Wehrlein yaklaşık 2 saniye farkla zafere ulaşırken Dennis ikinciliği lamayı başardı. Wehrlein aldığı bu galibiyetle şampiyona puan tablosunda tekrar zirveye çıktı.

Cassidy, Muller'i start/finish düzlüğünde geçerek podyuma çıkan son isim oldu. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hughes ise, ilk beşinci olabildi.

Ancak McLaren pilotu sondan bir önceki turda 8/9 virajını kestiği için beş saniye ceza aldı ve sekizinci sıraya geriledi.

Nissan'dan Sacha Fenestraz, Sergio Sette Camara (ERT) ve Vergne'nin (DS Penske) önünde beşinci sıraya yükselirken, Guenther ve Jehan Daruvala'nın Maserati MSG'leri ilk 10'u tamamladı.

Formula E Misano E-Prix II - Yarış Sonucu

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 26

37'05.241

     26  
2 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 26

+1.933

37'07.174

 1.933   18  
3 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 26

+2.221

37'07.462

 0.288   15  
4 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 26

+2.271

37'07.512

 0.050   12  
5 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 26

+3.236

37'08.477

 0.965   13  
6 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 26

+5.230

37'10.471

 1.994   8  
7 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 26

+5.727

37'10.968

 0.497   6  
8 France J. Vergne DS Penske 25 26

+6.794

37'12.035

 1.067   4  
9 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 26

+8.387

37'13.628

 1.593   2  
10 India J. Daruvala Maserati Racing 18 26

+8.714

37'13.955

 0.327   1  
11 United Kingdom S. Bird McLaren 8 26

+11.912

37'17.153

 3.198      
12 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 26

+12.415

37'17.656

 0.503      
13 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 26

+14.171

37'19.412

 1.756      
14 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 26

+17.875

37'23.116

 3.704      
15 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 26

+21.935

37'27.176

 4.060      
16 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 26

+1'29.546

38'34.787

 1'07.611      
17 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 25

+1 Lap

35'42.320

 1 Lap      
18 France N. Nato Andretti Formula E 17 25

+1 Lap

37'24.352

 1'42.032      
19 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 25

+1 Lap

37'48.196

 23.844      
dnf Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 22

+4 Laps

33'24.900

 3 Laps     Yarış dışı
dnf Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 14

+12 Laps

22'16.918

 8 Laps     Yarış dışı
dnf Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 6

+20 Laps

8'40.813

 8 Laps     Yarış dışı
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