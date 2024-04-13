Misano E-Prix: Jaguar sürücüsü Evans, 2024'teki ilk pole pozisyonunu aldı!

Misano'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde antrenman seanslarını Jean Eric Vergne lider tamamlamıştı ve sıralama turlarında da Fransız sürücünün üstünlüğü vardı.

Vergne, A Grubu'nda piste çıktı ve 11 sürücü arasında en iyi dereceyi yapan isim oldu.

Onunla beraber Pascal Wehrlein, Oliver Rowland ve Maximilian Günther çeyrek finale kalan isimler oldular.

B Grubunda ise Jake Hughes, McLaren ile 1:18'in altına inerek zirveye çıktı. Mitch Evans, Sam Bird ve Nico Müller, sıralama turlarında çeyrek finale kalan diğer sürücüler oldular.

İlk çeyrek final karşılaşmasında Wehrlein 1:17.549'luk turuyla Rowland'ı 0.155 saniye farkla geçip yarı finale kalırken, Vergne de 1:17.475 ile Günther'in 1.1 saniye önünde yarı finale çıktı.

Evans, Bird'ü 0.4 saniye farka geçip yarı finale kalırken, Hughes de Müller'i geçti.

Yarı final ilk karşılaşmasında Vergne ve Wehrlein kıyasıya bir rekabete girdi. Vergne 1:17.085 yaparken, Wehrlein 1:17.143 yaptı ve böylelikle ilk finalist sadece 0.058 saniye farkla Vergne oldu.

Finale kalan diğer isim, Hughes'i 0.255 saniye farkla geçen Evans oldu.

Finalde Evans 1:17.068 yaparken, Vergne 1:17.228 yaptı ve böylelikle pole pozisyonunu Jaguar sürücüsü Evans kazandı.

Bugün gerçekleştirilecek yarışta Evans ve Vergne'in arkasında sırasıyla Wehrlein, Hughes, Müller, Rowland, Bird ve Günther olacak.

Formula E Misano E-Prix sralama turları sonucu: