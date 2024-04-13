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Formula E Roma ePrix I
Sıralama turları raporu

Misano E-Prix: Jaguar sürücüsü Evans, 2024'teki ilk pole pozisyonunu aldı!

Jaguar sürücüsü Mitch Evans, Misano'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Ezel Tan
Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Alastair Staley / Motorsport Images

Misano'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde antrenman seanslarını Jean Eric Vergne lider tamamlamıştı ve sıralama turlarında da Fransız sürücünün üstünlüğü vardı.

Vergne, A Grubu'nda piste çıktı ve 11 sürücü arasında en iyi dereceyi yapan isim oldu.

Onunla beraber Pascal Wehrlein, Oliver Rowland ve Maximilian Günther çeyrek finale kalan isimler oldular.

B Grubunda ise Jake Hughes, McLaren ile 1:18'in altına inerek zirveye çıktı. Mitch Evans, Sam Bird ve Nico Müller, sıralama turlarında çeyrek finale kalan diğer sürücüler oldular.

 İlk çeyrek final karşılaşmasında Wehrlein 1:17.549'luk turuyla Rowland'ı 0.155 saniye farkla geçip yarı finale kalırken, Vergne de 1:17.475 ile Günther'in 1.1 saniye önünde yarı finale çıktı.

Evans, Bird'ü 0.4 saniye farka geçip yarı finale kalırken, Hughes de Müller'i geçti.

Yarı final ilk karşılaşmasında Vergne ve Wehrlein kıyasıya bir rekabete girdi. Vergne 1:17.085 yaparken, Wehrlein 1:17.143 yaptı ve böylelikle ilk finalist sadece 0.058 saniye farkla Vergne oldu.

Finale kalan diğer isim, Hughes'i 0.255 saniye farkla geçen Evans oldu.

Finalde Evans 1:17.068 yaparken, Vergne 1:17.228 yaptı ve böylelikle pole pozisyonunu Jaguar sürücüsü Evans kazandı.

Bugün gerçekleştirilecek yarışta Evans ve Vergne'in arkasında sırasıyla Wehrlein, Hughes, Müller, Rowland, Bird ve Günther olacak.

Formula E Misano E-Prix sralama turları sonucu:

   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Zaman km/s
1 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9

1'17.068

 157.979
2 France J. Vergne DS Penske 25

+0.160

1'17.228

 157.652
3 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94

+0.075

1'17.143

 157.826
4 United Kingdom J. Hughes McLaren 5

+0.357

1'17.425

 157.251
5 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51

+0.216

1'17.284

 157.538
6 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22

+0.636

1'17.704

 156.686
7 United Kingdom S. Bird McLaren 8

+0.663

1'17.731

 156.632
8 Germany M. Gunther Maserati Racing 7

+1.515

1'18.583

 154.934
9 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37

+1.212

1'18.280

 155.533
10 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4

+1.292

1'18.360

 155.375
11 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

+1.428

1'18.496

 155.105
12 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23

+1.355

1'18.423

 155.250
13 France N. Nato Andretti Formula E 17

+1.490

1'18.558

 154.983
14 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13

+1.468

1'18.536

 155.026
15 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48

+1.544

1'18.612

 154.877
16 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11

+1.472

1'18.540

 155.019
17 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33

+1.571

1'18.639

 154.823
18 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2

+1.489

1'18.557

 154.985
19 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1

+1.600

1'18.668

 154.766
20 India J. Daruvala Maserati Racing 18

+1.841

1'18.909

 154.294
21 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21

+1.726

1'18.794

 154.519
22 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3

+2.075

1'19.143

 153.837
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Önceki haber Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

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