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Formula E
Sıralama turları raporu

Misano E-Prix II: Hughes, Vergne'in önünde pole pozisyonunda!

Misano'da gerçekleştirilecek ikinci Formula E yarışı öncesinde pole pozisyonu McLaren sürücüsü Jake Hughes'in oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04

Simon Galloway / Motorsport Images

Formula E takımları, Misano'daki ilk yarışın ardından padoktan ayrılmadılar ve ikinci yarışın hazırlıklarına başladılar.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında sürücüler yine iki ayrı gruba ayrıldılar.

İlk grupta Jaguar Racing sürücüsü Nick Cassidy 1:17.907 yaparak zirvede yer alırken, yakın geçen sıralama turlarında kendisiyle beraber Robin Frijns, Nico Müller ve Jean Eric Vergne çeyrek finale kaldı.

Yakın grupta birinci Cassidy ile sekizinci Norman Nato arasında sadece 0.2 saniye vardı.

İkinci grupta ise McLaren pilotu Jake  Hughes 1:17.610 ile zirvede yer alırken, çeyrek finale kalan diğer isimler Pascal Wehrlein, Sam Bird ve Stoffel Vandoorne oldu.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Müller, hata yapan Frijns'ı 0.7 saniye farkla mağlup edip yarı finale kalırken,  Cassidy de hafta sonunun hızlı ismi Vergne'i sadece 0.032 saniye farkla mağlup edip bir üst tura çıktı.

Fakat hakemler, Cassidy'nin en hızlı turunda pist limitlerini aştığına kanaat getirdi ve bunun üzerine tur zamanı silindi. Bu da yarı finale Cassidy'nin değil, Vergne'in kaldığı anlamına geliyordu.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wehrlein, çok iyi bir tur çıkarmasının ardından Bird'ü 0.072 saniye farkla mağlup edip yarı finale kalırken, Hughes de Vandoorne'u 0.6 saniye gibi büyük bir farkla geçti.

Yarı finalde Müller hata yapınca, Vergne adını finale yazdıran isim oldu. Hughes de istediği turu atamayan Wehrlein'ı geçti.

Böylelikle finalin adı belli oldu; Vergne ve Hughes.

Hughes, final bölümünde derecesini 1:16.538'e çekmesinin ardından Vergne'i 0.245 saniye farkla geçerek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Böylelikle yarışa Hughes ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Vergne olacak.

İkinci çizgiyi Wehrlein ve Müller paylaşırken, onları Bird, Vandoorne, Frijns ve Cassidy takip edecek.

İlk onu ise Jake Dennis ve Oliver Rowland tamamlıyor.

Yarış gridi:

   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Zaman km/s
1 United Kingdom J. Hughes McLaren 5

1'16.538

 159.073
2 France J. Vergne DS Penske 25

+0.245

1'16.783

 158.566
3 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94

+0.332

1'16.870

 158.386
4 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51

+1.393

1'17.931

 156.230
5 United Kingdom S. Bird McLaren 8

+0.416

1'16.954

 158.213
6 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2

+0.556

1'17.094

 157.926
7 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4

+1.200

1'17.738

 156.618
8 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37

 

  
9 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1

+1.535

1'18.073

 155.946
10 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22

+1.526

1'18.064

 155.964
11 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3

+1.553

1'18.091

 155.910
12 Germany M. Gunther Maserati Racing 7

+1.534

1'18.072

 155.948
13 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23

+1.588

1'18.126

 155.840
14 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11

+1.545

1'18.083

 155.926
15 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9

+1.606

1'18.144

 155.804
16 France N. Nato Andretti Formula E 17

+1.569

1'18.107

 155.878
17 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16

+1.717

1'18.255

 155.583
18 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33

+1.678

1'18.216

 155.661
19 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48

+1.923

1'18.461

 155.175
20 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21

+1.872

1'18.410

 155.276
21 India J. Daruvala Maserati Racing 18

+2.182

1'18.720

 154.664
22 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13

+1.916

1'18.454

 155.189
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Kemal Şengül
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