Misano E-Prix II: Hughes, Vergne'in önünde pole pozisyonunda!

Formula E takımları, Misano'daki ilk yarışın ardından padoktan ayrılmadılar ve ikinci yarışın hazırlıklarına başladılar.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında sürücüler yine iki ayrı gruba ayrıldılar.

İlk grupta Jaguar Racing sürücüsü Nick Cassidy 1:17.907 yaparak zirvede yer alırken, yakın geçen sıralama turlarında kendisiyle beraber Robin Frijns, Nico Müller ve Jean Eric Vergne çeyrek finale kaldı.

Yakın grupta birinci Cassidy ile sekizinci Norman Nato arasında sadece 0.2 saniye vardı.

İkinci grupta ise McLaren pilotu Jake Hughes 1:17.610 ile zirvede yer alırken, çeyrek finale kalan diğer isimler Pascal Wehrlein, Sam Bird ve Stoffel Vandoorne oldu.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında Müller, hata yapan Frijns'ı 0.7 saniye farkla mağlup edip yarı finale kalırken, Cassidy de hafta sonunun hızlı ismi Vergne'i sadece 0.032 saniye farkla mağlup edip bir üst tura çıktı.

Fakat hakemler, Cassidy'nin en hızlı turunda pist limitlerini aştığına kanaat getirdi ve bunun üzerine tur zamanı silindi. Bu da yarı finale Cassidy'nin değil, Vergne'in kaldığı anlamına geliyordu.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wehrlein, çok iyi bir tur çıkarmasının ardından Bird'ü 0.072 saniye farkla mağlup edip yarı finale kalırken, Hughes de Vandoorne'u 0.6 saniye gibi büyük bir farkla geçti.

Yarı finalde Müller hata yapınca, Vergne adını finale yazdıran isim oldu. Hughes de istediği turu atamayan Wehrlein'ı geçti.

Böylelikle finalin adı belli oldu; Vergne ve Hughes.

Hughes, final bölümünde derecesini 1:16.538'e çekmesinin ardından Vergne'i 0.245 saniye farkla geçerek pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Böylelikle yarışa Hughes ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Vergne olacak.

İkinci çizgiyi Wehrlein ve Müller paylaşırken, onları Bird, Vandoorne, Frijns ve Cassidy takip edecek.

İlk onu ise Jake Dennis ve Oliver Rowland tamamlıyor.

Yarış gridi: