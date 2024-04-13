Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı
Jean-Eric Vergne, Misano'daki antrenman seanslarının her ikisini de zirvede tamamlamayı başardı.
Sam Bagnall / Motorsport Images
Vergne, 2. antrenman seansını 1:17.482 ile McLaren pilotu Jake Hughes 'un sadece 0.020 saniye önünde lider tamamlarken, üçüncü sırayı Envision pilotu Sebastien Buemi aldı.
Başlangıçta dereceler 1:19'lardaydı fakat hızla 1:18'lere hatta 1:17'lere indi.
Bir noktada Hughes 1:17.502 ile zirveyi alacak gibiydi fakat son sözü 1:17.456'lık turuyla Vergne söyledi.
Seansların en öne çıkan olayı Nick Cassidy'nin son viraja yaklaşırken yüksek hızda büyük bir kaza yapmasıydı.
Cassidy'nin yaşanan olayda sağ ön süspansiyonu hasar gördü ve bugün yapılacak sıralama turlarına katılması pek olası görünmüyor.
Cuma akşamı yapılan ilk antrenman seansında da yine DS Penske sürücüsü Vergne'in liderliği vardı.
Fransız sürücü 1:17.546'lık derecesiyle takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'un 0.197 saniye önünde en hızlı isim oldu.
Üçüncü sırayı ise 0.361 saniye geridek alan Nick Cassidy aldı.
Misano E-Prix - 2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|J. Vergne DS Penske
|25
|17
|
1'17.482
|157.135
|2
|J. Hughes McLaren
|5
|15
|
+0.020
1'17.502
|0.020
|157.095
|3
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|17
|
+0.101
1'17.583
|0.081
|156.931
|4
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|14
|
+0.178
1'17.660
|0.077
|156.775
|5
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|17
|
+0.279
1'17.761
|0.101
|156.572
|6
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|17
|
+0.362
1'17.844
|0.083
|156.405
|7
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|17
|
+0.426
1'17.908
|0.064
|156.276
|8
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|15
|
+0.492
1'17.974
|0.066
|156.144
|9
|S. Bird McLaren
|8
|15
|
+0.493
1'17.975
|0.001
|156.142
|10
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|14
|
+0.606
1'18.088
|0.113
|155.916
|11
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|15
|
+0.609
1'18.091
|0.003
|155.910
|12
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|15
|
+0.656
1'18.138
|0.047
|155.816
|13
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|17
|
+0.677
1'18.159
|0.021
|155.774
|14
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|15
|
+0.693
1'18.175
|0.016
|155.742
|15
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|16
|
+0.694
1'18.176
|0.001
|155.740
|16
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|16
|
+0.905
1'18.387
|0.211
|155.321
|17
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|16
|
+0.928
1'18.410
|0.023
|155.276
|18
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|15
|
+0.978
1'18.460
|0.050
|155.177
|19
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|17
|
+1.032
1'18.514
|0.054
|155.070
|20
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|17
|
+1.200
1'18.682
|0.168
|154.739
|21
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|15
|
+1.384
1'18.866
|0.184
|154.378
|22
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|2
|
+32.105
1'49.587
|30.721
|111.100
|Tüm sonuçları görüntüle
Misano E-Prix - 1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|J. Vergne DS Penske
|25
|17
|
1'17.546
|157.006
|2
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|17
|
+0.197
1'17.743
|0.197
|156.608
|3
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|18
|
+0.361
1'17.907
|0.164
|156.278
|4
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|13
|
+0.453
1'17.999
|0.092
|156.094
|5
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|18
|
+0.557
1'18.103
|0.104
|155.886
|6
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|18
|
+0.574
1'18.120
|0.017
|155.852
|7
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|15
|
+0.613
1'18.159
|0.039
|155.774
|8
|S. Bird McLaren
|8
|16
|
+0.615
1'18.161
|0.002
|155.770
|9
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|18
|
+0.670
1'18.216
|0.055
|155.661
|10
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|18
|
+0.691
1'18.237
|0.021
|155.619
|11
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|17
|
+0.730
1'18.276
|0.039
|155.541
|12
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|16
|
+0.730
1'18.276
|0.000
|155.541
|13
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|18
|
+0.787
1'18.333
|0.057
|155.428
|14
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|17
|
+0.902
1'18.448
|0.115
|155.200
|15
|J. Hughes McLaren
|5
|16
|
+1.164
1'18.710
|0.262
|154.684
|16
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|17
|
+1.232
1'18.778
|0.068
|154.550
|17
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|16
|
+1.307
1'18.853
|0.075
|154.403
|18
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|18
|
+1.417
1'18.963
|0.110
|154.188
|19
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|15
|
+1.686
1'19.232
|0.269
|153.665
|20
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|13
|
+2.413
1'19.959
|0.727
|152.268
|21
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|8
|
+2.791
1'20.337
|0.378
|151.551
|22
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|0
|
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