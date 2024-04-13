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Formula E Roma ePrix I

Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Jean-Eric Vergne, Misano'daki antrenman seanslarının her ikisini de zirvede tamamlamayı başardı.

Ezel Tan
Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Sam Bagnall / Motorsport Images

Vergne, 2. antrenman seansını 1:17.482 ile McLaren pilotu Jake Hughes 'un sadece 0.020 saniye önünde lider tamamlarken, üçüncü sırayı Envision pilotu Sebastien Buemi aldı.

Başlangıçta dereceler 1:19'lardaydı fakat hızla 1:18'lere hatta 1:17'lere indi.

Bir noktada Hughes 1:17.502 ile zirveyi alacak gibiydi fakat son sözü 1:17.456'lık turuyla Vergne söyledi.

Seansların en öne çıkan olayı Nick Cassidy'nin son viraja yaklaşırken yüksek hızda büyük bir kaza yapmasıydı.

Cassidy'nin yaşanan olayda sağ ön süspansiyonu hasar gördü ve bugün yapılacak sıralama turlarına katılması pek olası görünmüyor.

Cuma akşamı yapılan ilk antrenman seansında da yine DS Penske sürücüsü Vergne'in liderliği vardı.

Fransız sürücü 1:17.546'lık derecesiyle takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'un 0.197 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Üçüncü sırayı ise 0.361 saniye geridek alan Nick Cassidy aldı.

Misano E-Prix - 2. antrenman sonucu:

   
1
 - 
3
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 France J. Vergne DS Penske 25 17

1'17.482

   157.135
2 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 15

+0.020

1'17.502

 0.020 157.095
3 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 17

+0.101

1'17.583

 0.081 156.931
4 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 14

+0.178

1'17.660

 0.077 156.775
5 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 17

+0.279

1'17.761

 0.101 156.572
6 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 17

+0.362

1'17.844

 0.083 156.405
7 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 17

+0.426

1'17.908

 0.064 156.276
8 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 15

+0.492

1'17.974

 0.066 156.144
9 United Kingdom S. Bird McLaren 8 15

+0.493

1'17.975

 0.001 156.142
10 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 14

+0.606

1'18.088

 0.113 155.916
11 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 15

+0.609

1'18.091

 0.003 155.910
12 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 15

+0.656

1'18.138

 0.047 155.816
13 France N. Nato Andretti Formula E 17 17

+0.677

1'18.159

 0.021 155.774
14 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 15

+0.693

1'18.175

 0.016 155.742
15 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 16

+0.694

1'18.176

 0.001 155.740
16 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 16

+0.905

1'18.387

 0.211 155.321
17 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 16

+0.928

1'18.410

 0.023 155.276
18 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 15

+0.978

1'18.460

 0.050 155.177
19 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 17

+1.032

1'18.514

 0.054 155.070
20 India J. Daruvala Maserati Racing 18 17

+1.200

1'18.682

 0.168 154.739
21 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 15

+1.384

1'18.866

 0.184 154.378
22 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 2

+32.105

1'49.587

 30.721 111.100
Tüm sonuçları görüntüle  

Misano E-Prix - 1. antrenman sonucu:
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 France J. Vergne DS Penske 25 17

1'17.546

   157.006
2 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 17

+0.197

1'17.743

 0.197 156.608
3 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 18

+0.361

1'17.907

 0.164 156.278
4 India J. Daruvala Maserati Racing 18 13

+0.453

1'17.999

 0.092 156.094
5 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 18

+0.557

1'18.103

 0.104 155.886
6 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 18

+0.574

1'18.120

 0.017 155.852
7 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 15

+0.613

1'18.159

 0.039 155.774
8 United Kingdom S. Bird McLaren 8 16

+0.615

1'18.161

 0.002 155.770
9 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 18

+0.670

1'18.216

 0.055 155.661
10 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 18

+0.691

1'18.237

 0.021 155.619
11 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 17

+0.730

1'18.276

 0.039 155.541
12 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 16

+0.730

1'18.276

 0.000 155.541
13 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 18

+0.787

1'18.333

 0.057 155.428
14 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 17

+0.902

1'18.448

 0.115 155.200
15 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 16

+1.164

1'18.710

 0.262 154.684
16 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 17

+1.232

1'18.778

 0.068 154.550
17 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 16

+1.307

1'18.853

 0.075 154.403
18 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 18

+1.417

1'18.963

 0.110 154.188
19 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 15

+1.686

1'19.232

 0.269 153.665
20 France N. Nato Andretti Formula E 17 13

+2.413

1'19.959

 0.727 152.268
21 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 8

+2.791

1'20.337

 0.378 151.551
22 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 0

 

    
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