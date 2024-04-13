Misano E-Prix 1. Yarış: Kaotik yarışın kazananı Da Costa oldu

Porsche pilotu Da Costa, 28 turluk yarışın bitimine son üç tur kala 5. virajda Rowland'ı geçtikten sonra farkı yarım saniyenden biraz daha az farkla damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı. Da Costa geçen sezon Cape Town'dan bu yana ilk galibiyetini de almış oldu.

Marco Simoncelli Misano Pisti'ndeki ilk yarışı, uzun düzlüklerde ön sırayı almak etmek istemeyen sürücüler ve sayısız geçiş ile yarışın başlangıcı kaotik geçti.

Sekizinci sıradaki Envision pilotu Sebastien Buemi'nin ilk turun yarısında liderliğe yükselmesiyle yarışın nasıl geçeceği hemen netleşti ve griddeki pilotların yarısı neredeyse yarışın bir aşamasında liderliğe yükseldi.

Yakın yarışın kaçınılmaz olarak kayıp yaşayanları da oldu. Şampiyonluk mücadelesinin önemli isimleri Pascal Wehrlein ve Nick Cassidy, yaşadıkları temasların ardından pite gelerek yeni ön kanat taktılar ve gridin arkasına düştüler.

Cassidy altıncı turda 8 ve 9. viraj kombinasyonunda Jean-Eric Vergne ile temas ettikten sonra pite girmek zorunda kaldı ve DS Penske sürücüsü Vergne kazadan sorumlu tutularak beş saniye zaman cezası aldı.

Vergne bir sonraki turda Wehrlein'in 5. virajda Fransız pilotun arkasına temas etmesiyle tekrar bir olayın içinde kendisini buldu.

Sao Paulo'daki yarışı kazandığı stratejisini tekrarlayan Sam Bird, sekizinci turda her iki 'Atak Modu' aktivasyonunu da kullanan ilk sürücü oldu ve yarışın yarı noktasına gelmeden önce Britanyalı büyük bir yükseliş sergiledi.

Ancak sekiz tur sonra McLaren pilotunun sol arka lastiğinin patlamasıyla bu yükselişi sona erdi.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Altı turdan az bir süre kala da Costa, 1. Viraj ve 8/9. viraj bölümünde pozisyonunu korumaya başarırken, Rowland bir tur sonra 1. virajda dışarıdan atak yapmaya çalıştı.

Öndeki ikilinin arkasında Vergne, son şampiyon Jake Dennis'e karşı yoğun bir savunma yapmaya başladı ve Rowland ile da Costa'nın son bölümde arayı açmasına izin verdi.

Yine kazanamamasına rağmen Rowland'ın bu sezon aldığı dördüncü podyumu onu 73 puanla şampiyonanın zirvesine taşıdı. Dennis ise, beş puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Andretti sürücüsü Dennis, Vergne'nin beş saniyelik cezası nedeniyle üçüncü sıraya yükseldi. Maserati MSG adına son turlarda lider grupta yer alan Maximilian Guenther'i de dördüncü sırada yarışı tamamladı.

ERT, Dan Ticktum'un yılın ilk puanını alarak beşinci, takım arkadaşı Sergio Sette Camara'nın yedinci olmasıyla çifte puanla yarışı noktaladılar. Pole pozisyonunun sahibi Mitch Evans ise, ikilinin arasında altıncı oldu.

Vergne sekizinci olurken, Norman Nato (Andretti) ve ikinci DS Penske sürücüsü Stoffel Vandoorne ilk 10'u tamamladı.

Misano E-Prix 1. Yarış Sonucu