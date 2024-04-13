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Yarış raporu

Misano E-Prix 1. Yarış: Kaotik yarışın kazananı Da Costa oldu

Antonio Felix da Costa, kaotik geçen bir yarışın ardından Oliver Rowland'ın önünde 2024 sezonunun ilk zaferini Misano E-Prix'sinde elde etti.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, the rest of the field

Andrew Ferraro / Motorsport Images

Porsche pilotu Da Costa, 28 turluk yarışın bitimine son üç tur kala 5. virajda Rowland'ı geçtikten sonra farkı yarım saniyenden biraz daha az farkla damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı. Da Costa geçen sezon Cape Town'dan bu yana ilk galibiyetini de almış oldu.

Marco Simoncelli Misano Pisti'ndeki ilk yarışı, uzun düzlüklerde ön sırayı almak etmek istemeyen sürücüler ve sayısız geçiş ile yarışın başlangıcı kaotik geçti.

Sekizinci sıradaki Envision pilotu Sebastien Buemi'nin ilk turun yarısında liderliğe yükselmesiyle yarışın nasıl geçeceği hemen netleşti ve griddeki pilotların yarısı neredeyse yarışın bir aşamasında liderliğe yükseldi.

Yakın yarışın kaçınılmaz olarak kayıp yaşayanları da oldu. Şampiyonluk mücadelesinin önemli isimleri  Pascal Wehrlein ve Nick Cassidy, yaşadıkları temasların ardından pite gelerek yeni ön kanat taktılar ve gridin arkasına düştüler. 

Cassidy altıncı turda 8 ve 9. viraj kombinasyonunda Jean-Eric Vergne ile temas ettikten sonra pite girmek zorunda kaldı ve DS Penske sürücüsü Vergne kazadan sorumlu tutularak beş saniye zaman cezası aldı.

Vergne bir sonraki turda Wehrlein'in 5. virajda Fransız pilotun arkasına temas etmesiyle tekrar bir olayın içinde kendisini buldu. 

Sao Paulo'daki yarışı kazandığı stratejisini tekrarlayan Sam Bird, sekizinci turda her iki 'Atak Modu' aktivasyonunu da kullanan ilk sürücü oldu ve yarışın yarı noktasına gelmeden önce Britanyalı büyük bir yükseliş sergiledi.

Ancak sekiz tur sonra McLaren pilotunun sol arka lastiğinin patlamasıyla bu yükselişi sona erdi. 

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Altı turdan az bir süre kala da Costa, 1. Viraj ve 8/9. viraj bölümünde pozisyonunu korumaya başarırken, Rowland bir tur sonra 1. virajda dışarıdan atak yapmaya çalıştı.

Öndeki ikilinin arkasında Vergne, son şampiyon Jake Dennis'e karşı yoğun bir savunma yapmaya başladı ve Rowland ile da Costa'nın son bölümde arayı açmasına izin verdi.

Yine kazanamamasına rağmen Rowland'ın bu sezon aldığı dördüncü podyumu onu 73 puanla şampiyonanın zirvesine taşıdı. Dennis ise, beş puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Andretti sürücüsü Dennis, Vergne'nin beş saniyelik cezası nedeniyle üçüncü sıraya yükseldi. Maserati MSG adına son turlarda lider grupta yer alan Maximilian Guenther'i de dördüncü sırada yarışı tamamladı.

ERT, Dan Ticktum'un yılın ilk puanını alarak beşinci, takım arkadaşı Sergio Sette Camara'nın yedinci olmasıyla çifte puanla yarışı noktaladılar. Pole pozisyonunun sahibi Mitch Evans ise, ikilinin arasında altıncı oldu.

Vergne sekizinci olurken, Norman Nato (Andretti) ve ikinci DS Penske sürücüsü Stoffel Vandoorne ilk 10'u tamamladı.

Misano E-Prix 1. Yarış Sonucu

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 28

40'04.766

     25  
2 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 28

+0.410

40'05.176

 0.410   19  
3 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 28

+3.413

40'08.179

 3.003   15  
4 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 28

+4.198

40'08.964

 0.785   12  
5 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 28

+4.964

40'09.730

 0.766   10  
6 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 28

+6.083

40'10.849

 1.119   11  
7 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 28

+7.936

40'12.702

 1.853   6  
8 France J. Vergne DS Penske 25 28

+7.969

40'12.735

 0.033   4  
9 France N. Nato Andretti Formula E 17 28

+7.998

40'12.764

 0.029   2  
10 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 28

+8.049

40'12.815

 0.051   1  
11 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 28

+8.178

40'12.944

 0.129      
12 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 28

+8.377

40'13.143

 0.199      
13 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 28

+8.721

40'13.487

 0.344      
14 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 28

+13.857

40'18.623

 5.136      
15 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 28

+14.115

40'18.881

 0.258      
16 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 28

+18.461

40'23.227

 4.346      
17 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 28

+1'05.378

41'10.144

 46.917      
18 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 28

+1'18.770

41'23.536

 13.392      
dnf India J. Daruvala Maserati Racing 18 27

+1 Lap

38'54.212

 1 Lap     Yarış dışı
dnf United Kingdom S. Bird McLaren 8 25

+3 Laps

37'33.942

 2 Laps     Yarış dışı
dnf New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 23

+5 Laps

34'23.619

 2 Laps     Yarış dışı
dnf Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 0

0.000

       Yarış dışı
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