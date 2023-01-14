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Formula E / Mexico City ePrix Yarış raporu

Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!

Formula E'de yeni sezonun ve jenerasyonun ilk yarışını Andretti Porsche pilotu Jake Dennis kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!
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Tamamen elektrikli motor sporları serisi Formula E, dünyanın en gelişmiş tamamen elektrikli araçlarıyla ikonikleşmiş şehirlerde yarışarak; elektrikli araç teknolojisine öncülük etmeye devam ediyor.

Dünyanın en rekabetçi motor sporları serilerinden biri olan FE'nin 9. sezonu ve 3. jenerasyonu, Mexico City'de yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen seanslarla başladı. 

22 pilot ve 11 takımla başlayan FE'nin 9 sezonu ve yeni jenerasyonu hakkında bilgi edinmek için özel haberimizi buradan veya aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. 

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Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Mahindra pilotu Lucas di Grassi'nin olmuştu. Brezilyalı pilotun arkasında ise Jake Dennis ve Jake Hughes yer alıyordu. 

Sıralama raporu :

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte 36 turluk yarış start aldı ve temiz taraftan kalkan di Grassi, ilk viraja girilirken liderliğini korudu. Jake Dennis ve Jake Hughes de ilk 3'te sıralarını korudular.

 

Arkalarda ise ABT CUPRA pilotu Robin Frijns, önünde yer alan Norman Nato'ya çarparak yarış dışı kaldı. Frijns aracını pistin kenarına çekti ve bu yüzden ilk turun sonunda güvenlik aracı çıktı. Frijns'ın çarptığı Nato ise pite geldi ve Fransız pilotun yarışı da bitmiş oldu. 

Hem ABT CUPRA hem de Nissan, bu ilk tur kazasıyla birlikte yeni sezona kötü bir başlangıç yapmış oldular. 

The field heads through the Stadium complex on the opening lap

The field heads through the Stadium complex on the opening lap

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Güvenlik aracının çıkmasının ardından ilk turun sonunda ilk 10 şu şekildeydi: di Grassi, Dennis, Hughes, Lotterer, Dan Ticktum, Pascal Wehrlein, Sacha Fenestraz, Sebastian Buemi, Antonio Felix da Costa, Mitch Evans.

6. tura geldiğimizde yarış yeniden başlamıştı ki bu sefer de Sam Bird teknik bir sorundan dolayı aracını kenara çekti ve tam bir yarış turu izleyemeden bir kez daha güvenlik aracının piste girdiğini gördük.

10. tura girerken yeşil bayraklar yeniden sallandı ve lider di Grassi yarışı başlattı. Böylelikle 10 turluk güvenlik aracı periyodunun ardından ilk tam yarış turunu gördük. 

12. tura geldiğimizde liderlik el değiştirdi. Dennis, ilk virajda ufak bir hata yaparak momentum kaybeden di Grassi'yi geçerek ilk sıraya yükseldi. Bu geçişin ardından ilk atak modu kullanımlarını görmeye başladık.

Andretti pilotu Dennis, liderliği ele geçirmesinin sonrasında hemen arayı açtı ve farkı 4 saniyeye kadar çıkardı. Porsche motorlu araçlar yarış temposu konusunda üstündü ve di Grassi, lider Dennis'in temposuna ayak uyduramıyordu. 

Arkalarda ise son şampiyon Stoffel Vandoorne sıralar kazanmaktaydı. Sıralama turlarında istediğini alamayan ve yarışa 14. sıradan başlayan Vandoorne, 11. sıraya kadar çıkmıştı. 

19. tura geldiğimizde ise sarı bayrakların yeniden sallandığını gördük. Maserati pilotu Edoardo Mortara ilk virajın çıkışında aracın arkasını kaybederek bariyerlere girdi ve yarışını erken noktaladı. 

Bu kazayla beraber 19. turda 3. kez güvenlik aracı içeri girmiş oldu. Mortara'nın aracının pistten kaldırılmasıyla birlikte 21. turda yeniden yarış temposuna dönüldü. 

Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3

Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bitime 10 turdan az kala, 4. sıradaki Pascal Wehrlein'ın yükselmeye başladığını gördük. İlk olarak atak modunu alan Hughes'u, sonrasında da di Grassi'yi geçen Wehrlein; ikinci sıraya yükseldi. 

Ön tarafta ise Dennis rahattı ve yarışı kontrol altında götürmeye devam ediyordu. Güvenlik aracı arkasında gidilen zaman için 36 tura artı 5 tur ilave edildi.

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12. turda liderliği eline geçiren Dennis, o noktadan itibaren mükemmel bir yarış temposu sergiledi ve 7.5 saniyelik bir farkla 2023 Formula E sezonunun ilk yarışını rahat bir şekilde kazandı. 

Son turlarda Hughes ve di Grassi'yi geçerek 2. sıraya yükselen Wehrlein, geçtiğimiz yıl zafere ulaştığı Meksika'da yine podyuma çıkmayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan di Grassi ise podyumu tamamlayan isim oldu.

Son turda Hughes'u geçen Lotterer dördüncü sırayı alırken, Hughes beşinci oldu ve McLaren'a FE'deki ilk yarışında puanlar kazandırdı.

Envision pilotu Sebastian Buemi altıncı olarak yeni jenerasyona pozitif bir başlangıç yaptı ve en yüksek sırada bitiren Jaguar motorlu pilot oldu. 

Porsche pilotu da Costa, Alman takımla çıktığı ilk yarışını yedinci sırada noktalarken; günün son puanları Mitch Evans, Nick Cassidy ve Stoffel Vandoorne'a gitti. 

Dan Ticktum, güç limitini aştığından dolayı aldığı cezayla birlikte son sıraya gerilerken; McLaren pilotu Rene Rast ise son turlarda mekanik bir sorunla yarış dışı kaldı. 

Edoardo Mortara, Sam Bird, Norman Nato ve Robin Frijns ise yarışı tamamlayamayan diğer isimler oldular. 

Sezonun 2 ve 3. yarışları, 27-28 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 41 58'25.974        
2 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 41 58'33.790 7.816 7.816    
3 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 41 58'44.585 18.611 10.795    
4 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 41 58'45.135 19.161 0.550    
5 United Kingdom Jake Hughes NEOM McLaren Formula E Team 41 58'46.263 20.289 1.128    
6 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 41 58'46.688 20.714 0.425    
7 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 41 58'47.025 21.051 0.337    
8 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 41 58'50.732 24.758 3.707    
9 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 41 58'55.124 29.150 4.392    
10 Belgium Stoffel Vandoorne DS Penske 41 58'55.636 29.662 0.512    
11 Germany Maximilian Gunther Maserati MSG Racing 41 58'56.250 30.276 0.614    
12 France Jean-Eric Vergne DS Penske 41 58'57.115 31.141 0.865    
13 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 41 58'57.511 31.537 0.396    
14 Switzerland Nico Müller ABT CUPRA Formula E Team 41 58'57.925 31.951 0.414    
15 France Sacha Fenestraz Nissan Formula E Team 41 58'58.329 32.355 0.404    
16 Brazil Sergio SetteCamara NIO 333 Racing 41 59'01.179 35.205 2.850    
17 United Kingdom Dan Ticktum NIO 333 Racing 41 59'40.346 1'14.372 39.167    
  Germany René Rast NEOM McLaren Formula E Team 37 53'50.748 4 Laps 4 Laps    
  Switzerland Edoardo Mortara Maserati MSG Racing 17 26'31.088 24 Laps 20 Laps    
  United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 5 8'31.705 36 Laps 12 Laps    
  France Norman Nato Nissan Formula E Team 2 3'21.459 39 Laps 3 Laps    
  Netherlands Robin Frijns ABT CUPRA Formula E Team 0          
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