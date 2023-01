Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!

Tamamen elektrikli motor sporları serisi Formula E, dünyanın en gelişmiş tamamen elektrikli araçlarıyla ikonikleşmiş şehirlerde yarışarak; elektrikli araç teknolojisine öncülük etmeye devam ediyor.

Dünyanın en rekabetçi motor sporları serilerinden biri olan FE'nin 9. sezonu ve 3. jenerasyonu, Mexico City'de yer alan Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde gerçekleştirilen seanslarla başladı.

22 pilot ve 11 takımla başlayan FE'nin 9 sezonu ve yeni jenerasyonu hakkında bilgi edinmek için özel haberimizi buradan veya aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

Yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Mahindra pilotu Lucas di Grassi'nin olmuştu. Brezilyalı pilotun arkasında ise Jake Dennis ve Jake Hughes yer alıyordu.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte 36 turluk yarış start aldı ve temiz taraftan kalkan di Grassi, ilk viraja girilirken liderliğini korudu. Jake Dennis ve Jake Hughes de ilk 3'te sıralarını korudular.

Arkalarda ise ABT CUPRA pilotu Robin Frijns, önünde yer alan Norman Nato'ya çarparak yarış dışı kaldı. Frijns aracını pistin kenarına çekti ve bu yüzden ilk turun sonunda güvenlik aracı çıktı. Frijns'ın çarptığı Nato ise pite geldi ve Fransız pilotun yarışı da bitmiş oldu.

Hem ABT CUPRA hem de Nissan, bu ilk tur kazasıyla birlikte yeni sezona kötü bir başlangıç yapmış oldular.

The field heads through the Stadium complex on the opening lap

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images