Mexico City E-Prix: Wehrlein, Mortara'nın önünde pole pozisyonunda

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Mexico City'de gerçekleştirilen sıralama turlarında, finale Mortara ile Wehrlein kalmıştı. Mortara, turun ilk bölümünde ufak bir farkla öndeydi ve Foro Sol stadyum bölgesinde biraz zaman kaybetse de son viraja gelinmeden önce de Wehrlein'ın önünde kalmayı başardı.

Ancak Mortara, son viraj Peraltada'nın çıkışında gaza oturmasıyla birlikte arka tarafı kaybetmeye başladı. İsviçreli pilot, drift atarak çizgiyi geçmesinin ardından aracı kaybetti ve spin attı. Mortara, aracını duvardan uzak tutsa da pole'ü koruyamadı.

Daha temiz bir tur atan Wehrlein, FE'deki 3. pole pozisyonuna uzandı.

Mortara, yarı finalde diğer Porsche pilotu Andre Lotterer'i elemiş ve finale yükselmişti. Lotterer, ilk iki zaman ölçüm noktasının ardından Mortara'nın 0.2 sn arkasındaydı fakat sonrasında aradaki farkı kapamaya başladı.

Lotterer, turun sonlarına doğru saniyenin yüzde biri kadar öne geçse de çizgiyi geçtiğinde Mortara'dan daha yavaştı.

Finalin diğer ismi Wehrlein ise yarı finalde Jean-Eric Vergne'ü eledi. Yarı finalde karşı karşıya gelen iki pilot, Foro Sol stadyum bölgesine kadar başa başlardı ancak Wehrlein, son sektördeki inanılmaz performansıyla Vergne'ü 0.3 farkla eledi ve finale yükseldi.

Mortara, çeyrek finallerde ise Robin Frijns'ı eledi. Frijns, turuna güçlü başlasa da 2. virajda çime dokundu ve 3. virajda blokaj yaptı. Daha temiz bir tur atan Mortara, ismini yarı finale yazdırdı.

Gün boyunca çok hızlı gözüken Porsche, çeyrek finallerde Mercedes'i 2-0 yenmeyi başardı ve iki Porsche pilotu da yarı finale çıkmış oldu.

Çeyrek finallerde Wehrlein, Vandoorne ile eşleşirken; Lotterer ise de Vries ile karşı karşıya geldi.

Vandoorne, ilk virajda çime çıkmasının ardından zaman kaybetti ve Wehrlein, kolay bir şekilde yarı finale yükseldi.

Lotterer ise ilk virajda 0.1 saniye geriye düşmesine rağmen de Vries'i elemeyi başardı. İkili, Foro Sol stadyum bölgesine gelindiğinde sadece 0.002 sn ile ayrılıyorlardı. Lotterer, son sektörde 0.25 saniye bularak yarı finalde kendine yer buldu.

Çeyrek finalin son eşleşmesinde ise DS Techeetah pilotları mücadele ettiler. Takım arkadaşları Antonio Felix da Costa ile Vergne'ün arasındaki mücadele, fazlasıyla yakın geçti. Da Costa, turun ilk bölümünde ufak bir farkla önde kalsa da Vergne, turun geri kalanında avantajı ele geçirdi ve 0.011sn farkla ismini yarı finale yazdırdı.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İki Porsche pilotu da grup aşamalarını ilk sırada tamamladılar.

Lotterer, Mortara'nın hemen önünde Grup A'nın en hızlı ismi oldu. Wehrlein ise da Costa'nın önünde Grup B'nin en hızlısıydı.

Grup A'nın son zaman turlarına Vandoorne başladı. Vandoorne, son zaman turunun ardından 3. sıraya yükseldi. Sonrasında Vergne, Vandoorne'u 4. sıraya itti. Elenme bölgesinde yer alan Belçikalı, diğer pilotların turlarını geliştirememesiyle birlikte seansı 4. sırada tamamladı ve grup aşamasından çıkmayı başardı.

Mercedes, Grup B'de de elenme tehlikesi yaşadı. Son sektörde zaman kaybeden de Vries, 4. sırada yer alıyordu ve sıralama turlarına devam edip edememesi diğer pilotların derecelerine bağlıydı.

Ancak tıpkı Vandoorne'a olduğu gibi, de Vries de elenmedi. Jaguar pilotları ile Avalanche Andretti pilotları, tempo bulmakta zorlandılar ve 4. sıradaki de Vries'i geçemediler.

Yarı finaldeki tur zamanlarına bakıldığında, Lotterer daha hızlı olduğundan Vergne'ün önünde 3. sıradan start alacak.

Da Costa ise çeyrek finalde elenen isimlerin en hızlısı olduğu için 5. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarışını kazanan de Vries ise altıncı.

Frijns, Vandoorne'un önünde 7. sıradan start alacak. Cassidy ise Günther, Mitch Evans ve Oliver Askew'ın önünde 9. sırada.

Sebastien Buemi, gün içinde gerçekleştirilen antrenman seanslarında hızlı dursa da sadece 18. olabildi. Diriye'deki ilk FE hafta sonunda zorlanan Antonio Giovinazzi ise 19. sırada yer aldı.

Yarış gece 01.00'da başlayacak.

Yarış gridi:

Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images