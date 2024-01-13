Prime'a abone ol
Formula E Mexico City ePrix
Yarış raporu

Mexico City E-Prix: Sezonun ilk yarışını Wehrlein kazandı!

Pascal Wehrlein, 2024 Formula E sezonunun açılış yarışı olan Mexico City E-Prix'sinde zafere ulaştı. Porsche sürücüsü, teknik bir ihlal nedeniyle soruşturma altındaydı ancak bu incelemede olumsuz bir sonuç çıkmadı.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
Yardımcı Editör Abdullah Çelik
Güncelleme
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Alman pilot, Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki yarışa pole pozisyonundan başlayıp turların çoğuna liderlik ettikten sonra yarışa hakim olan güç oldu.

Wehrlein, ilk çizgiden başlayan Envision sürücüsü Sebastien Buemi'nin bir saniyeden biraz fazla farkla önünde zafere ulaşırken Nick Cassidy Jaguar'la ilk yarışında podyuma çıktı.

Son şampiyon Jake Dennis, zorlu bir sıralama nedeniyle 14. sıradan başlamasının ardından ancak 9. olabildi ve Wehrlein gibi teknik bir ihlal nedeniyle soruşturma altında bulunuyor.

Wehrlein başlangıçta pole pozisyonundaki avantajını korurken, arkada Buemi, Maximilian Guenther'in 1. virajdaki atağını engellemek için iç çizgiye geçti. Cassidy, Mitch Evans ve Jake Hughes ise yerlerini korudular.

Liderler için iki Atak Modu aktivasyonunun ilki, üçüncü turda gerçekleşti ve Wehrlein iki dakika alarak Buemi'nin arkasına düştü ancak bir tur sonra pozisyonlar tekrar değişti ve Buemi altı dakika Atak Modu aldı.

Altıncı tura gelindiğinde, Wehrlein Atak Modu'nun kalan altı dakikasını aldı ve liderlik için Envision sürücüsüne yoğun baskı yapmadan önce bir kez daha Buemi'ye karşı bir pozisyon kaybetti.

Öndeki ikili Guenther'i geride bırakmaya başlamıştı ve bu noktada Wehrlein dışında her iki Atak Modunu da kullanan öndeki tek yarışçı Cassidy'di.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, the rest of the field at the start

Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, startta pistin geri kalanı

Ancak Buemi'nin Envision takım arkadaşı Robin Frijns'in 18. virajın çıkışında kontrolünü kaybedip bariyerlere sert bir şekilde temas etmesinin ardından yarış dokuzuncu turda durdu.

Hollandalı sürücü teknik bir sorun nedeniyle startta zorlandıktan sonra toparlanmaya çalışıyordu ancak bu kazayı yaşadı. Bunun sonucunda pistte kalan aracını kurtarmak için güvenlik aracı görevlendirildi.

Kontrol altındaki üç turun ardından Buemi ilk fırsatta kalan Atak Modunu kullandı ve ikinciliğe düştü. Cassidy, 15. turda Guenther'in de aynısını yapmasıyla üçüncü sıraya yükseldi.

Bu noktada ilk dokuz sürücü her iki aktivasyonu da kullanmıştı ve Wehrlein Buemi'nin neredeyse bir saniye önünde yer alırken, Cassidy ve Guenther de birbirlerine çok yakındı.

Beşinci sıradaki Evans yavaş yavaş geri düşmeye başladı. Jaguar sürücüsü, Atak Modu sürecinde Hughes'u geçen Jean-Eric Vergne'nin DS Penske'sinin baskısı altına girdi.

Evans, Guenther'in 4 sn gerisine düştü ve Vergne, Hughes, Stoffel Vandoorne, Dennis ve Norman Nato grubuna dahil oldu.

Erken gelen güvenlik aracı nedeniyle 37 tura uzatılan yarışın ikinci yarısında yakın sürücüler olmasına rağmen, damalı bayrağa kadar ilk 10 sıra değişmedi.

Oliver Rowland Nissan ile dönüşünde takım arkadaşı Sacha Fenestraz'dan 11. sırayı alırken, ikili  Edoardo Mortara (Mahindra), Sam Bird (McLaren) ve Formula E'ye dönen Nyck de Vries'in (Mahindra) önünde yer aldı.

Maserati MSG ile Formula E'deki ilk yarışına çıkan Jehan Daruvala, Abt Cupra'dan Nico Muller ve ERT'den Dan Ticktum'un önünde 16. sırada yarışı tamamladı.

Frijns'in yanı sıra, üçüncü turda Muller ile 3. virajda temas ettikten sonra süspansiyonu hasar gören Porsche'den Antonio Felix da Costa da yarıştan çekilenler arasındaydı. Bu kaza yarıştan sonra incelenecek.

Muller'in takım arkadaşı Lucas di Grassi fren problemleri yaşayarak açılış turunda yarış dışı kalırken, Sergio Sette Camara ERT aracındaki teknik sorunlar nedeniyle start alamadı.

Mexico City E-Prix yarış sonuçları

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s Puan Yarış dışı
1 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 37

50'15.506

     28  
2 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 37

+1.162

50'16.668

 1.162   18  
3 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 37

+2.079

50'17.585

 0.917   16  
4 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 37

+5.780

50'21.286

 3.701   12  
5 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 37

+13.064

50'28.570

 7.284   10  
6 France J. Vergne DS Penske 25 37

+13.405

50'28.911

 0.341   8  
7 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 37

+13.916

50'29.422

 0.511   6  
8 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 37

+14.392

50'29.898

 0.476   4  
9 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 37

+14.767

50'30.273

 0.375   2  
10 France N. Nato Andretti Formula E 17 37

+15.312

50'30.818

 0.545   1  
11 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 37

+15.485

50'30.991

 0.173      
12 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 37

+15.718

50'31.224

 0.233      
13 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 37

+16.214

50'31.720

 0.496      
14 United Kingdom S. Bird McLaren 8 37

+20.600

50'36.106

 4.386      
15 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 37

+23.665

50'39.171

 3.065      
16 India J. Daruvala Maserati Racing 18 37

+28.969

50'44.475

 5.304      
17 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 37

+29.424

50'44.930

 0.455      
18 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 37

+1'14.758

51'30.264

 45.334      
dnf Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 7

+30 Laps

9'05.320

 30 Laps     Yarış dışı
dnf Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 2

+35 Laps

2'44.344

 5 Laps     Yarış dışı
dnf Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 2

+35 Laps

3'19.539

 35.195     Yarış dışı
dns Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 0

 

        
Tüm sonuçları görüntüle  
paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mexico City E-Prix: Evans ve Jaguar antrenmanları lider tamamladı
Sonraki haber Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Stefan Mackley
Daha fazlası
Stefan Mackley
Evans'ın Mexico City E-Prix'sindeki yavaş temponun sorumlusu direksiyondaki 'tuhaf his'

Evans'ın Mexico City E-Prix'sindeki yavaş temponun sorumlusu direksiyondaki 'tuhaf his'

Formula E
Mexico City ePrix

Evans'ın Mexico City E-Prix'sindeki yavaş temponun sorumlusu direksiyondaki 'tuhaf his' Evans'ın Mexico City E-Prix'sindeki yavaş temponun sorumlusu direksiyondaki 'tuhaf his'

Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu

Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu

Formula E
Mexico City ePrix

Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu

Mexico City E-Prix: Evans ve Jaguar antrenmanları lider tamamladı

Mexico City E-Prix: Evans ve Jaguar antrenmanları lider tamamladı

Formula E
Mexico City ePrix

Mexico City E-Prix: Evans ve Jaguar antrenmanları lider tamamladı Mexico City E-Prix: Evans ve Jaguar antrenmanları lider tamamladı

Son Haberler

2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?

2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?

F1 Formula 1

2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak? 2024 F1 trendi, daha küçük sidepod girişleri mi olacak?

Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"

Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"

F1 Formula 1

Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir" Barretto: "Honda 2026'da Tsunoda'yı Aston Martin'e getirebilir"

Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"

Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"

F1 Formula 1

Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı" Haug: "Schumacher, Mercedes'in başarısında büyük rol oynadı"

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

F1 Formula 1

Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor Brown, Norris'in yeni sözleşmeyi kabul edeceğini düşünüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol