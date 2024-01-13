Mexico City E-Prix: Sezonun ilk yarışını Wehrlein kazandı!
Pascal Wehrlein, 2024 Formula E sezonunun açılış yarışı olan Mexico City E-Prix'sinde zafere ulaştı. Porsche sürücüsü, teknik bir ihlal nedeniyle soruşturma altındaydı ancak bu incelemede olumsuz bir sonuç çıkmadı.
Alman pilot, Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki yarışa pole pozisyonundan başlayıp turların çoğuna liderlik ettikten sonra yarışa hakim olan güç oldu.
Wehrlein, ilk çizgiden başlayan Envision sürücüsü Sebastien Buemi'nin bir saniyeden biraz fazla farkla önünde zafere ulaşırken Nick Cassidy Jaguar'la ilk yarışında podyuma çıktı.
Son şampiyon Jake Dennis, zorlu bir sıralama nedeniyle 14. sıradan başlamasının ardından ancak 9. olabildi ve Wehrlein gibi teknik bir ihlal nedeniyle soruşturma altında bulunuyor.
Wehrlein başlangıçta pole pozisyonundaki avantajını korurken, arkada Buemi, Maximilian Guenther'in 1. virajdaki atağını engellemek için iç çizgiye geçti. Cassidy, Mitch Evans ve Jake Hughes ise yerlerini korudular.
Liderler için iki Atak Modu aktivasyonunun ilki, üçüncü turda gerçekleşti ve Wehrlein iki dakika alarak Buemi'nin arkasına düştü ancak bir tur sonra pozisyonlar tekrar değişti ve Buemi altı dakika Atak Modu aldı.
Altıncı tura gelindiğinde, Wehrlein Atak Modu'nun kalan altı dakikasını aldı ve liderlik için Envision sürücüsüne yoğun baskı yapmadan önce bir kez daha Buemi'ye karşı bir pozisyon kaybetti.
Öndeki ikili Guenther'i geride bırakmaya başlamıştı ve bu noktada Wehrlein dışında her iki Atak Modunu da kullanan öndeki tek yarışçı Cassidy'di.
Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04, startta pistin geri kalanı
Ancak Buemi'nin Envision takım arkadaşı Robin Frijns'in 18. virajın çıkışında kontrolünü kaybedip bariyerlere sert bir şekilde temas etmesinin ardından yarış dokuzuncu turda durdu.
Hollandalı sürücü teknik bir sorun nedeniyle startta zorlandıktan sonra toparlanmaya çalışıyordu ancak bu kazayı yaşadı. Bunun sonucunda pistte kalan aracını kurtarmak için güvenlik aracı görevlendirildi.
Kontrol altındaki üç turun ardından Buemi ilk fırsatta kalan Atak Modunu kullandı ve ikinciliğe düştü. Cassidy, 15. turda Guenther'in de aynısını yapmasıyla üçüncü sıraya yükseldi.
Bu noktada ilk dokuz sürücü her iki aktivasyonu da kullanmıştı ve Wehrlein Buemi'nin neredeyse bir saniye önünde yer alırken, Cassidy ve Guenther de birbirlerine çok yakındı.
Beşinci sıradaki Evans yavaş yavaş geri düşmeye başladı. Jaguar sürücüsü, Atak Modu sürecinde Hughes'u geçen Jean-Eric Vergne'nin DS Penske'sinin baskısı altına girdi.
Evans, Guenther'in 4 sn gerisine düştü ve Vergne, Hughes, Stoffel Vandoorne, Dennis ve Norman Nato grubuna dahil oldu.
Erken gelen güvenlik aracı nedeniyle 37 tura uzatılan yarışın ikinci yarısında yakın sürücüler olmasına rağmen, damalı bayrağa kadar ilk 10 sıra değişmedi.
Oliver Rowland Nissan ile dönüşünde takım arkadaşı Sacha Fenestraz'dan 11. sırayı alırken, ikili Edoardo Mortara (Mahindra), Sam Bird (McLaren) ve Formula E'ye dönen Nyck de Vries'in (Mahindra) önünde yer aldı.
Maserati MSG ile Formula E'deki ilk yarışına çıkan Jehan Daruvala, Abt Cupra'dan Nico Muller ve ERT'den Dan Ticktum'un önünde 16. sırada yarışı tamamladı.
Frijns'in yanı sıra, üçüncü turda Muller ile 3. virajda temas ettikten sonra süspansiyonu hasar gören Porsche'den Antonio Felix da Costa da yarıştan çekilenler arasındaydı. Bu kaza yarıştan sonra incelenecek.
Muller'in takım arkadaşı Lucas di Grassi fren problemleri yaşayarak açılış turunda yarış dışı kalırken, Sergio Sette Camara ERT aracındaki teknik sorunlar nedeniyle start alamadı.
Mexico City E-Prix yarış sonuçları
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Puan
|Yarış dışı
|1
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|37
|
50'15.506
|28
|2
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|37
|
+1.162
50'16.668
|1.162
|18
|3
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|37
|
+2.079
50'17.585
|0.917
|16
|4
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|37
|
+5.780
50'21.286
|3.701
|12
|5
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|37
|
+13.064
50'28.570
|7.284
|10
|6
|J. Vergne DS Penske
|25
|37
|
+13.405
50'28.911
|0.341
|8
|7
|J. Hughes McLaren
|5
|37
|
+13.916
50'29.422
|0.511
|6
|8
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|37
|
+14.392
50'29.898
|0.476
|4
|9
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|37
|
+14.767
50'30.273
|0.375
|2
|10
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|37
|
+15.312
50'30.818
|0.545
|1
|11
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|37
|
+15.485
50'30.991
|0.173
|12
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|37
|
+15.718
50'31.224
|0.233
|13
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|37
|
+16.214
50'31.720
|0.496
|14
|S. Bird McLaren
|8
|37
|
+20.600
50'36.106
|4.386
|15
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|37
|
+23.665
50'39.171
|3.065
|16
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|37
|
+28.969
50'44.475
|5.304
|17
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|37
|
+29.424
50'44.930
|0.455
|18
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|37
|
+1'14.758
51'30.264
|45.334
|dnf
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|7
|
+30 Laps
9'05.320
|30 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|2
|
+35 Laps
2'44.344
|5 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|2
|
+35 Laps
3'19.539
|35.195
|Yarış dışı
|dns
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|0
|
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