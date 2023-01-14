Mexico City E-Prix: Sezonun ilk pole'ü Mahindra ve Lucas di Grassi'ye gitti!

Haberi dinle

2023 Formula E sezonunun ilk sıralama turlarında pole pozisyonu sürpriz bir şekilde Mahindra pilotu Lucas di Grassi'ye gitti. Finalde Jake Dennis'i yenen Brezilyalı pilot, TSİ 23.03'te başlayacak Mexico City E-Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

Sezonun ilk yarışı olan Mexico City E-Prix, TSi 23.03'te başlayacak ve Eurosport2'den canlı yayınlanacak.

Ayrıca göz atın: Formula E'nin yeni jenerasyonu ve sezonu hakkında bilmeniz gereken her şey

Yarış gridi:

Lucas di Grassi, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Grup A

Sezonun ilk sıralama turlarında ilk olarak A grubu piste çıktı. A grubundaki isimler şöyleydi: Sam Bird, Robin Frijns, Max Günther, René Rast, Sérgio Sette Câmara, Jean-Éric Vergne, António Félix da Costa, Sasha Fenestraz, Lucas di Grassi, Sebastien Buemi ve André Lotterer.

Kazasız ve sorunsuz bir şekilde geçen seansta en hızlı derece Andretti Porsche pilotu Lotterer'den geldi. 1:13.405 yapan Alman pilot, grubunun en hızlı ismi olarak çeyrek finallere kalmaya başardı.

Buemi, di Grassi ve Fenestraz da ilk 4'te yer alarak A grubundan çeyrek finallere kalmayı başaran isimler oldular.

Porsche pilotu Antonio Felix da Costa 5. sırayı aldı ve bu grupta elenen ilk isim oldu. DS Penske pilotu Jean-Eric Vergne sıralama turlarına kadar oldukça güçlü bir görüntü çizse de grubunda 6. olarak elendi.

Rene Rast, Maximilian Günther, Robin Frijns ve Sam Bird ise onları takip ettiler ve sıralama turlarına grup aşamasında veda etmiş oldular.

Grup B

Bu gruptaki pilotlar ise şöyleydi: Oliver Rowland, Norman Nato, Nico Müller, Edoardo Mortara, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy, Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Jake Hughes, Dan Ticktum ve Jake Dennis.

Andretti Porsche pilotu Jake Dennis, 1:13.074'lük derecesiyle bu grubun en hızlı ismi oldu. Böylelikle Andretti pilotları, iki grupta da en hızlı dereceleri kaydetmiş oldular ve Andretti, iki pilotuyla birden çeyrek finallere kalan tek takım oldu.

Dennis arkasında yer alan Dan Ticktum, Jake Hughes ve Pascal Wehrlein da çeyrek finallere kalmayı başardılar.

Son şampiyon Stoffel Vandoorne, beklentilerinden çok uzak bir sıralama turları geçirerek seansa grup aşamasında havlu attı.

Çeyrek finaller

İki gruptan da en hızlı dört pilotun gelmesiyle birlikte, çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı. Eşleşmeler şu şekildeydi:

Çeyrek finallerin ilk eşlemesinde FE tarihindeki en dramatik ve heyecanlı şampiyonluk mücadelesinde birbirlerine karşı mücadele eden iki isim vardı: Buemi ve di Grassi.

Di Grassi, bu eşleşmede rakibini sadece 0.019 saniye ile geçmeyi başardı. Lotterer ise diğer eşleşmede Fenestraz'ı yenmeyi başardı.

Böylelikle ilk yarı final eşleşmesi belirlendi: di Grassi vs. Lotterer.

Diğer tarafta ise çaylak pilot Jake Hughes, Dan Ticktum'u yendi. Dennis'i ise Wehrlein'ı mağlup etmeyi başardı.

Bu tarafta da Hughes vs. Dennis eşleşmesi oluştu.

Jake Hughes, McLaren, Nissan e-4ORCE 04 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarı Final

Yarı final eşleşmeleri şu şekildeydi:

- Di Grassi (Mahindra) vs. Lotterer (Andretti)

- Hughes (McLaren) v Dennis (Andretti)

Yarı finallerin ilk eşleşmesinde di Grassi, Lotterer'i yaklaşık 1.5 saniyelik bir farkla yendi ve adını finale yazdıran ilk isim oldu. Lotterer, turunda frenlemeyi kaçırdığı bir an yaşayarak pistten taştı ve bu yüzden rekabetçi bir tur zamanı kaydedemedi. Yine de Alman pilotun Andretti'deki ilk sıralama turlarında gösterdiği performans etkileyiciydi.

Diğer tarafta ise Dennis, McLaren'ın çaylak pilotu Hughes'u yendi ve finalde di Grassi'nin rakibi oldu.

Final

Sıralama turlarının finaline geldiğimizde, gözler iki pilotun üzerindeydi ve Meksika'da günün son mücadelesini di Grassi kazandı. Dennis'i finalde eden mağlup eden Brezilyalı pilot, Mahindra ile çıktığı ilk sıralama turlarında pole pozisyonuna uzanarak birçok kişiyi şaşırttı.

Şampiyon pilot, böylelikle 23.03'te start alacak yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Andretti pilotu Dennis ise güçlü performansı ile ikinci sırayı aldı.

Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images