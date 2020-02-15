Mexico City E-Prix: Lotterer, Porsche’ye ilk pozisyonunu kazandırdı

Eski DS Techeetah sürücüsü Lotterer, kendisinin FE’deki ikinci pole pozisyonunu, Jaguar sürücüsü Evans’ın önünde kazanmayı başardı.

Lotterer, ikinci sıralama grubunu Evans’ın arkasında ikinci tamamlayarak Superpole seansına kalmayı başardı.

Attığı tek turda 1:07.922’lik bir zaman kaydeden Alman sürücüyü geçen olmadı ve böylece Porsche, serideki ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein üçüncü olmasına rağmen, hem kendisi hem de takım arkadaşı Jerome d’Ambrosio vites kutusu cezası aldığı için yarışa gridin en arkasından başlayacak. Böylece Mercedes’ten Nyck de Vries üçüncü, Nissan’dan Sebastien Buemi dördüncü sıradan start alacak.

Superpole seansında son sırada kalan Virgin sürücüsü Sam Bird ise, sıralama turlarında altıncı olmasına rağmen yarışa beşinci başlayacak.

Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns yedinci sırada yer alıp Superpole seansına kalmayı son anda kaçırırken, Dragon’dan Nico Müller sekizinci, son şampiyon Jean-Eric Vergne dokuzuncu oldu.

Vergne’in DS Techeetah’tan takım arkadaşı Antonio Felix da Costa ise ilk 10’u tamamlayan isim oldu.

Şampiyona lideri Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne 11. sırada kalırken, Venturi’den Edoardo Mortara 12., Nissan’dan Oliver Rowland 13. oldu.

Felipe Massa 21. sırada yer alabilirken, antrenmanlarda kaza geçiren Daniel Abt sıralama turlarına katılmadı.

Sıralama turları sonucu: