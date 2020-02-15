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Formula E / Mexico City E-prix / Sıralama turları raporu

Mexico City E-Prix: Lotterer, Porsche’ye ilk pozisyonunu kazandırdı

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Mexico City E-Prix: Lotterer, Porsche’ye ilk pozisyonunu kazandırdı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Şub 2020 19:19

Andre Lotterer, Mexico City E-Prix’si sıralama turlarında Mitch Evans’ı 0.063 saniye geride bırakarak, Porsche’ye serideki ilk pozisyonunu kazandırdı.

Eski DS Techeetah sürücüsü Lotterer, kendisinin FE’deki ikinci pole pozisyonunu, Jaguar sürücüsü Evans’ın önünde kazanmayı başardı.

Lotterer, ikinci sıralama grubunu Evans’ın arkasında ikinci tamamlayarak Superpole seansına kalmayı başardı.

Attığı tek turda 1:07.922’lik bir zaman kaydeden Alman sürücüyü geçen olmadı ve böylece Porsche, serideki ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein üçüncü olmasına rağmen, hem kendisi hem de takım arkadaşı Jerome d’Ambrosio vites kutusu cezası aldığı için yarışa gridin en arkasından başlayacak. Böylece Mercedes’ten Nyck de Vries üçüncü, Nissan’dan Sebastien Buemi dördüncü sıradan start alacak.

Superpole seansında son sırada kalan Virgin sürücüsü Sam Bird ise, sıralama turlarında altıncı olmasına rağmen yarışa beşinci başlayacak.

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Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns yedinci sırada yer alıp Superpole seansına kalmayı son anda kaçırırken, Dragon’dan Nico Müller sekizinci, son şampiyon Jean-Eric Vergne dokuzuncu oldu.

Vergne’in DS Techeetah’tan takım arkadaşı Antonio Felix da Costa ise ilk 10’u tamamlayan isim oldu.

Şampiyona lideri Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne 11. sırada kalırken, Venturi’den Edoardo Mortara 12., Nissan’dan Oliver Rowland 13. oldu.

Felipe Massa 21. sırada yer alabilirken, antrenmanlarda kaza geçiren Daniel Abt sıralama turlarına katılmadı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 1'07.922  
2 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'07.985 0.063
3 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 1'08.200 0.278
4 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 1'08.214 0.292
5 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 1'08.364 0.442
6 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 1'08.444 0.522
7 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 1'08.435 0.513
8 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 1'08.479 0.557
9 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 1'08.496 0.574
10 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 1'08.540 0.618
11 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 1'08.636 0.714
12 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 1'08.661 0.739
13 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 1'08.726 0.804
14 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 1'08.788 0.866
15 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 1'08.878 0.956
16 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 1'08.880 0.958
17 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 1'08.998 1.076
18 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 1'09.098 1.176
19 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 1'09.331 1.409
20 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 1'09.376 1.454
21 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 1'09.450 1.528
22 China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 1'10.176 2.254
23 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 2'10.061 1'02.139
24 Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt    
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Seri Formula E
Etkinlik Mexico City E-prix
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Charles Bradley

Yarış merkezi

Mexico City E-prix

Mexico City E-prix

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