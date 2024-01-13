Mexico City E-Prix: Evans ve Jaguar antrenmanları lider tamamladı
Formula E'nin Mexico City'deki ikinci antrenman seansında Jaguar'ı ile Mitch Evans ilk sıradaki yerini aldı.
Yeni Zelandalı pilot, cumartesi sabahı 30 dakikalık seansın neredeyse yarısında liderdi ve son çabasıyla en iyi zamanını kademeli olarak 1:13.606'ya indirmeyi başardı.
Maserati MSG sürücüsü son anlarda ikinciliğe yükselirken Maximilian Guenther'in sadece 0.064 saniye gerisinde antrenmanı tamamladı ve Envision'dan Robin Frijns üçüncülüğe geriledi.
Evans'ın Jaguar takım arkadaşı Nick Cassidy dördüncü olurken, Envision'dan Sebastien Buemi, DS Penske'den Stoffel Vandoorne ikiliyi ayırırken ilk altıda Jaguar motorlu dört araç oldu.
Son şampiyon Jake Dennis 1:15'in altına inen ilk pilot oldu ve 1:14.914'lik derecesi 1. virajdaki pist dışına çıkmadan önce Buemi, Nissan'dan Oliver Rowland ve Guenther tarafından hızla geçildi.
Andretti sürücüsü ilk virajda pist dışı ziyareti yapan tek kişi değildi, Britanyalı Sam Bird de birkaç dakika sonra benzer hata yaptı ve her ikisi de yara almadan yeniden seansa katıldı.
Pist sıcaklığının sürekli yükselmesi ve yarış çizgisinin daha kaygan hale gelmesiyle, seansın ilk 15 dakikasında süreler hızlanmaya devam etti ve Dennis 1:14.221 saniye ile yarıyı lider tamamladı.
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3
Cassidy kısa bir süre sonra 1:14.014'lik derecesiyle zirveye yerleşirken, eski takım arkadaşı Buemi 0.010'lik farkla turu geliştirdi. Cassidy hemen karşılık vererek 1:14'ün altına inen ilk sürücü oldu, ancak son virajda pist limiti ihlali için zamanı silindi.
Seansın son 10 dakikasına girerken 1:13.809'lik derecesiyle zirveye çıkan takım arkadaşı Evans, daha sonra 1:13.626s ve ardından 1m13.606'lik dereceleriyle en iyi dereceyi geliştirmeye devam etti.
Mahindra ile Formula E'ye geri dönen Nyck de Vries'in sonuncu ve 1.186s geride bitirdiği antrenmanı 21 sürücü bir saniyeden daha az zaman aralığında tamamladı.
Sergio Sette Camara seansta bariyere temeas eden tek sürücü oldu ve Peraltada'da kontrolünü kaybederek ERT aracının ön kanadına hasar verdi.
Brezilyalı pilot cuma günkü antrenmanda da neredeyse aynı noktada kaza yapmış ve her iki seferde de pite geri dönmüştü.
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24
Jake Hughes, McLaren pilotunun 1. viraj çıkışında kaza yapmasından hemen önce 1:14.364 saniye ile cuma akşamının açılışında seansın zirvesinde yer aldı.
Olay ikinci bir kırmızı bayrağa yol açarak seansı birkaç dakika erken bitirdi ve McLaren hasarlı şasiyi gece boyunca değiştirmek zorunda kaldı.
Guenther'in Peraltada'nın dış tarafındaki bariyerlere çarpması ve Maserati MSG sürücüsünün 10 dakikadan kısa bir süre sonra aracının sol arka tekerleğine zarar vermesi nedeniyle daha önce bir duraklama yaşanmıştı.
Kırmızı bayraklar, Evans ve Cassidy'nin yanı sıra Vandoorne'un da bugünkü Mexico City E-Prix'si için bir sıra cezasına neden olarak seans sonrası başka sorunlara yol açtı.
Bu durum, her üç aracın da pit alanına döndükten sonra "garajına girmediği" için kırmızı bayrak prosedürüne uymamasının ardından gerçekleşti.
1. antrenmanda ortaya çıkan bir diğer sorun da hızlı şarj pitstop teknolojisiyle ilgiliydi; bu teknoloji seans sırasında takımlar tarafından test edildi ancak öngörülemeyen sorunlar nedeniyle konsept Mexico City'de daha fazla denenemedi.
Mexico City E-Prix - Antrenman Seansları Sonuçları
2. Antrenman Seansı Sonuçları
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|20
|
1'13.606
|128.533
|2
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|20
|
+0.064
1'13.670
|0.064
|128.421
|3
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|20
|
+0.132
1'13.738
|0.068
|128.302
|4
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|20
|
+0.212
1'13.818
|0.080
|128.163
|5
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|19
|
+0.268
1'13.874
|0.056
|128.066
|6
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|20
|
+0.304
1'13.910
|0.036
|128.004
|7
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|19
|
+0.312
1'13.918
|0.008
|127.990
|8
|J. Vergne DS Penske
|25
|19
|
+0.435
1'14.041
|0.123
|127.777
|9
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|19
|
+0.516
1'14.122
|0.081
|127.638
|10
|J. Hughes McLaren
|5
|20
|
+0.517
1'14.123
|0.001
|127.636
|11
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|20
|
+0.545
1'14.151
|0.028
|127.588
|12
|S. Bird McLaren
|8
|19
|
+0.617
1'14.223
|0.072
|127.464
|13
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|19
|
+0.628
1'14.234
|0.011
|127.445
|14
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|19
|
+0.661
1'14.267
|0.033
|127.389
|15
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|16
|
+0.699
1'14.305
|0.038
|127.323
|16
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|20
|
+0.754
1'14.360
|0.055
|127.229
|17
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|15
|
+0.798
1'14.404
|0.044
|127.154
|18
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|19
|
+0.822
1'14.428
|0.024
|127.113
|19
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|20
|
+0.893
1'14.499
|0.071
|126.992
|20
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|19
|
+0.900
1'14.506
|0.007
|126.980
|21
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|19
|
+0.914
1'14.520
|0.014
|126.956
|22
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|18
|
+1.186
1'14.792
|0.272
|126.494
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1. Antrenman Seansı Sonuçları
|Sürücü bilgisi
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|J. Hughes McLaren
|5
|14
|
1'14.364
|127.222
|2
|P. Wehrlein Porsche Team
|94
|17
|
+0.381
1'14.745
|0.381
|126.574
|3
|N. Müller Audi Sport Team Abt
|51
|17
|
+0.391
1'14.755
|0.010
|126.557
|4
|R. Frijns Virgin Racing
|4
|17
|
+0.420
1'14.784
|0.029
|126.508
|5
|J. Dennis Andretti Formula E
|1
|14
|
+0.477
1'14.841
|0.057
|126.411
|6
|A. Felix da Costa Porsche Team
|13
|17
|
+0.523
1'14.887
|0.046
|126.334
|7
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|16
|
+0.621
1'14.985
|0.098
|126.169
|8
|S. Fenestraz Nissan e.dams
|23
|16
|
+0.692
1'15.056
|0.071
|126.049
|9
|O. Rowland Nissan e.dams
|22
|14
|
+0.721
1'15.085
|0.029
|126.001
|10
|N. Nato Andretti Formula E
|17
|14
|
+0.817
1'15.181
|0.096
|125.840
|11
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|17
|
+0.818
1'15.182
|0.001
|125.838
|12
|J. Vergne DS Penske
|25
|15
|
+0.842
1'15.206
|0.024
|125.798
|13
|N. Cassidy Jaguar Racing
|37
|16
|
+0.917
1'15.281
|0.075
|125.673
|14
|L. di Grassi Audi Sport Team Abt
|11
|15
|
+0.953
1'15.317
|0.036
|125.613
|15
|S. Vandoorne DS Penske
|2
|16
|
+0.962
1'15.326
|0.009
|125.598
|16
|S. Bird McLaren
|8
|10
|
+1.308
1'15.672
|0.346
|125.023
|17
|D. Ticktum ERT Formula E Team
|33
|16
|
+1.393
1'15.757
|0.085
|124.883
|18
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|14
|
+1.418
1'15.782
|0.025
|124.842
|19
|S. SetteCamara ERT Formula E Team
|3
|8
|
+1.447
1'15.811
|0.029
|124.794
|20
|N. deVries Mahindra Racing
|21
|16
|
+1.511
1'15.875
|0.064
|124.689
|21
|M. Gunther Maserati Racing
|7
|8
|
+1.674
1'16.038
|0.163
|124.421
|22
|J. Daruvala Maserati Racing
|18
|16
|
+2.199
1'16.563
|0.525
|123.568
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