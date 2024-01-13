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Formula E Mexico City ePrix
Antrenman raporu

Mexico City E-Prix: Evans ve Jaguar antrenmanları lider tamamladı

Formula E'nin Mexico City'deki ikinci antrenman seansında Jaguar'ı ile Mitch Evans ilk sıradaki yerini aldı.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
Güncelleme
Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6

Yeni Zelandalı pilot, cumartesi sabahı 30 dakikalık seansın neredeyse yarısında liderdi ve son çabasıyla en iyi zamanını kademeli olarak 1:13.606'ya indirmeyi başardı.

Maserati MSG sürücüsü son anlarda ikinciliğe yükselirken Maximilian Guenther'in sadece 0.064 saniye gerisinde antrenmanı tamamladı ve Envision'dan Robin Frijns üçüncülüğe geriledi.

Evans'ın Jaguar takım arkadaşı Nick Cassidy dördüncü olurken, Envision'dan Sebastien Buemi, DS Penske'den Stoffel Vandoorne ikiliyi ayırırken ilk altıda Jaguar motorlu dört araç oldu.

Son şampiyon Jake Dennis 1:15'in altına inen ilk pilot oldu ve 1:14.914'lik derecesi 1. virajdaki pist dışına çıkmadan önce Buemi, Nissan'dan Oliver Rowland ve Guenther tarafından hızla geçildi.

Andretti sürücüsü ilk virajda pist dışı ziyareti yapan tek kişi değildi, Britanyalı Sam Bird de birkaç dakika sonra benzer hata yaptı ve her ikisi de yara almadan yeniden seansa katıldı.

Pist sıcaklığının sürekli yükselmesi ve yarış çizgisinin daha kaygan hale gelmesiyle, seansın ilk 15 dakikasında süreler hızlanmaya devam etti ve Dennis 1:14.221 saniye ile yarıyı lider tamamladı.

Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3

Cassidy kısa bir süre sonra 1:14.014'lik derecesiyle zirveye yerleşirken, eski takım arkadaşı Buemi 0.010'lik farkla turu geliştirdi. Cassidy hemen karşılık vererek 1:14'ün altına inen ilk sürücü oldu, ancak son virajda pist limiti ihlali için zamanı silindi.

Seansın son 10 dakikasına girerken 1:13.809'lik derecesiyle zirveye çıkan takım arkadaşı Evans, daha sonra 1:13.626s ve ardından 1m13.606'lik dereceleriyle en iyi dereceyi geliştirmeye devam etti.

Mahindra ile Formula E'ye geri dönen Nyck de Vries'in sonuncu ve 1.186s geride bitirdiği antrenmanı 21 sürücü bir saniyeden daha az zaman aralığında tamamladı.

Sergio Sette Camara seansta bariyere temeas eden tek sürücü oldu ve Peraltada'da kontrolünü kaybederek ERT aracının ön kanadına hasar verdi.

Brezilyalı pilot cuma günkü antrenmanda da neredeyse aynı noktada kaza yapmış ve her iki seferde de pite geri dönmüştü.

Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sergio Sette Camara, ERT Formula E Team, ERT X24

Jake Hughes, McLaren pilotunun 1. viraj çıkışında kaza yapmasından hemen önce 1:14.364 saniye ile cuma akşamının açılışında seansın zirvesinde yer aldı.

Olay ikinci bir kırmızı bayrağa yol açarak seansı birkaç dakika erken bitirdi ve McLaren hasarlı şasiyi gece boyunca değiştirmek zorunda kaldı.

Guenther'in Peraltada'nın dış tarafındaki bariyerlere çarpması ve Maserati MSG sürücüsünün 10 dakikadan kısa bir süre sonra aracının sol arka tekerleğine zarar vermesi nedeniyle daha önce bir duraklama yaşanmıştı.

Kırmızı bayraklar, Evans ve Cassidy'nin yanı sıra Vandoorne'un da bugünkü Mexico City E-Prix'si için bir sıra cezasına neden olarak seans sonrası başka sorunlara yol açtı.

Bu durum, her üç aracın da pit alanına döndükten sonra "garajına girmediği" için kırmızı bayrak prosedürüne uymamasının ardından gerçekleşti.

1. antrenmanda ortaya çıkan bir diğer sorun da hızlı şarj pitstop teknolojisiyle ilgiliydi; bu teknoloji seans sırasında takımlar tarafından test edildi ancak öngörülemeyen sorunlar nedeniyle konsept Mexico City'de daha fazla denenemedi.

Mexico City E-Prix - Antrenman Seansları Sonuçları

2. Antrenman Seansı Sonuçları

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 20

1'13.606

   128.533
2 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 20

+0.064

1'13.670

 0.064 128.421
3 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 20

+0.132

1'13.738

 0.068 128.302
4 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 20

+0.212

1'13.818

 0.080 128.163
5 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 19

+0.268

1'13.874

 0.056 128.066
6 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 20

+0.304

1'13.910

 0.036 128.004
7 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 19

+0.312

1'13.918

 0.008 127.990
8 France J. Vergne DS Penske 25 19

+0.435

1'14.041

 0.123 127.777
9 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 19

+0.516

1'14.122

 0.081 127.638
10 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 20

+0.517

1'14.123

 0.001 127.636
11 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 20

+0.545

1'14.151

 0.028 127.588
12 United Kingdom S. Bird McLaren 8 19

+0.617

1'14.223

 0.072 127.464
13 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 19

+0.628

1'14.234

 0.011 127.445
14 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 19

+0.661

1'14.267

 0.033 127.389
15 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 16

+0.699

1'14.305

 0.038 127.323
16 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 20

+0.754

1'14.360

 0.055 127.229
17 France N. Nato Andretti Formula E 17 15

+0.798

1'14.404

 0.044 127.154
18 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 19

+0.822

1'14.428

 0.024 127.113
19 India J. Daruvala Maserati Racing 18 20

+0.893

1'14.499

 0.071 126.992
20 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 19

+0.900

1'14.506

 0.007 126.980
21 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 19

+0.914

1'14.520

 0.014 126.956
22 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 18

+1.186

1'14.792

 0.272 126.494
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1. Antrenman Seansı Sonuçları

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom J. Hughes McLaren 5 14

1'14.364

   127.222
2 Germany P. Wehrlein Porsche Team 94 17

+0.381

1'14.745

 0.381 126.574
3 Switzerland N. Müller Audi Sport Team Abt 51 17

+0.391

1'14.755

 0.010 126.557
4 Netherlands R. Frijns Virgin Racing 4 17

+0.420

1'14.784

 0.029 126.508
5 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 1 14

+0.477

1'14.841

 0.057 126.411
6 Portugal A. Felix da Costa Porsche Team 13 17

+0.523

1'14.887

 0.046 126.334
7 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 16

+0.621

1'14.985

 0.098 126.169
8 France S. Fenestraz Nissan e.dams 23 16

+0.692

1'15.056

 0.071 126.049
9 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 22 14

+0.721

1'15.085

 0.029 126.001
10 France N. Nato Andretti Formula E 17 14

+0.817

1'15.181

 0.096 125.840
11 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 17

+0.818

1'15.182

 0.001 125.838
12 France J. Vergne DS Penske 25 15

+0.842

1'15.206

 0.024 125.798
13 New Zealand N. Cassidy Jaguar Racing 37 16

+0.917

1'15.281

 0.075 125.673
14 Brazil L. di Grassi Audi Sport Team Abt 11 15

+0.953

1'15.317

 0.036 125.613
15 Belgium S. Vandoorne DS Penske 2 16

+0.962

1'15.326

 0.009 125.598
16 United Kingdom S. Bird McLaren 8 10

+1.308

1'15.672

 0.346 125.023
17 United Kingdom D. Ticktum ERT Formula E Team 33 16

+1.393

1'15.757

 0.085 124.883
18 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 14

+1.418

1'15.782

 0.025 124.842
19 Brazil S. SetteCamara ERT Formula E Team 3 8

+1.447

1'15.811

 0.029 124.794
20 Netherlands N. deVries Mahindra Racing 21 16

+1.511

1'15.875

 0.064 124.689
21 Germany M. Gunther Maserati Racing 7 8

+1.674

1'16.038

 0.163 124.421
22 India J. Daruvala Maserati Racing 18 16

+2.199

1'16.563

 0.525 123.568
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