Mexico City E-Prix: Çılgın yarışı Jaguar pilotu Evans kazandı

Bir ara farkı 7 saniyeye kadar çıkaran Evans, damalı bayrağı Antonio Felix da Costa'nın 4.2 sn önünde görerek serideki ikinci zaferini kazandı.

Porsche'ye ilk pole pozisyonunu kazandıran Andre Lotterer, startta zayıf kalmasının ardından Mercedes'ten Nyck de Vries'ın baskısı altına girdi ve ilk virajda temas yaşadılar. Bunun sonucunda Lotterer 5. sıraya kadar gerilerken Evans liderliğe yükseldi.

O andan sonra Evans, güvenlik aracı periyodu dahil hiç baskıya maruz kalmadı ve yarışı kazanan isim oldu.

İlk turda De Vries 3. virajda olası bir atağı bırakmak zorunda kaldı çünkü aracının arkasını kaydırdı ve bunun sonucunda iki viraj sonra Nissan pilotu Sebastien Buemi'ye geçilmekten kurtulamadı. De Vries'in kaybı, daha sonra Lotterer'e geçilmesiyle devam etmiş oldu. Lotterer, güvenlik aracına kadar 3. sıraya yükselmeyi başardı.

Dragon'dan Nico Muller ilk 5 mücadelesi verirken birinci virajda çok geç fren yaptı. Muller o virajı dönmeyi başarsa da çok fazla hız taşımıştı ve sonrasında bariyerlere vurdu.

Yeniden startta Evans yerini korurken, Bird Lotterer'e stadyum bölümünde üçüncülük için atak yaptı. O esnada Robin Frijns ve de Vries da Lotterer'i geçmeyi başardılar.

Lotterer'in düşüşü devam etti ve sonrasında 3. virajın çıkışında duvara vurunca ön kanadı yerinden çıktı. Ön kanadın yere sürterek alev almasının ardından Lotterer yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Lotterer'in yarış dışı kalmasının ardından DS Techeetah takım emri verdi. Antonio Felix da Costa ve Jean-Eric Vergne'ye iki defa pozisyonlarını değiştirmeleri söylendi ve bu sayede önlerindeki Buemi bir süre nefes aldı.

Ancak sonrasında Costa daha fazla enerjiyle avantaj kazandı. Önce Buemi'yi ardından Bird'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Bird, yarışın sonunda ikinci sırayı almaya çalışırken stadyum bölümünde kaza yaptı.

Bunun sonucunda Da Costa yarışı ikinci sırada tamamlarken Buemi 3. oldu ve podyumu tamamlayan isimdi.

Son şampiyon Vergne yarışı 4. sırada tamamlarken 18. sıradan yarışa başlayan Alexander Sims 5. olarak iyi bir sonuç elde etti. Bu yarışın ardından Evans şampiyonada liderliğe yükselirken Sims onun bir puan gerisine düştü.

Sims'e geçilmekten kurtulamayan Lucas di Grassi, yarışı 6. sırada tamamlarken onu Oliver Rowland ve Edoardo Mortara takip ettiler. İlk 10'u tamamlayan isimler James Calado ve Pascal Wehrlein oldular.