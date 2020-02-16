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Formula E / Mexico City E-prix / Yarış raporu

Mexico City E-Prix: Çılgın yarışı Jaguar pilotu Evans kazandı

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Mexico City E-Prix: Çılgın yarışı Jaguar pilotu Evans kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
16 Şub 2020 07:53

Jaguar pilotu Mitch Evans, 2019-20 Formula E Şampiyonası'nın Autodromo Hermanos Rodriguez pistinde gerçekleştirilen olaylı dördüncü yarışını kazanan isim oldu.

Bir ara farkı 7 saniyeye kadar çıkaran Evans, damalı bayrağı Antonio Felix da Costa'nın 4.2 sn önünde görerek serideki ikinci zaferini kazandı.

Porsche'ye ilk pole pozisyonunu kazandıran Andre Lotterer, startta zayıf kalmasının ardından Mercedes'ten Nyck de Vries'ın baskısı altına girdi ve ilk virajda temas yaşadılar. Bunun sonucunda Lotterer 5. sıraya kadar gerilerken Evans liderliğe yükseldi.

O andan sonra Evans, güvenlik aracı periyodu dahil hiç baskıya maruz kalmadı ve yarışı kazanan isim oldu.

İlk turda De Vries 3. virajda olası bir atağı bırakmak zorunda kaldı çünkü aracının arkasını kaydırdı ve bunun sonucunda iki viraj sonra Nissan pilotu Sebastien Buemi'ye geçilmekten kurtulamadı. De Vries'in kaybı, daha sonra Lotterer'e geçilmesiyle devam etmiş oldu. Lotterer, güvenlik aracına kadar 3. sıraya yükselmeyi başardı.

Dragon'dan Nico Muller ilk 5 mücadelesi verirken birinci virajda çok geç fren yaptı. Muller o virajı dönmeyi başarsa da çok fazla hız taşımıştı ve sonrasında bariyerlere vurdu.

Yeniden startta Evans yerini korurken, Bird Lotterer'e stadyum bölümünde üçüncülük için atak yaptı. O esnada Robin Frijns ve de Vries da Lotterer'i geçmeyi başardılar.

Lotterer'in düşüşü devam etti ve sonrasında 3. virajın çıkışında duvara vurunca ön kanadı yerinden çıktı. Ön kanadın yere sürterek alev almasının ardından Lotterer yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Lotterer'in yarış dışı kalmasının ardından DS Techeetah takım emri verdi. Antonio Felix da Costa ve Jean-Eric Vergne'ye iki defa pozisyonlarını değiştirmeleri söylendi ve bu sayede önlerindeki Buemi bir süre nefes aldı.

Ancak sonrasında Costa daha fazla enerjiyle avantaj kazandı. Önce Buemi'yi ardından Bird'i geçerek ikinci sıraya yükseldi. Bird, yarışın sonunda ikinci sırayı almaya çalışırken stadyum bölümünde kaza yaptı.

Bunun sonucunda Da Costa yarışı ikinci sırada tamamlarken Buemi 3. oldu ve podyumu tamamlayan isimdi.

Son şampiyon Vergne yarışı 4. sırada tamamlarken 18. sıradan yarışa başlayan Alexander Sims 5. olarak iyi bir sonuç elde etti. Bu yarışın ardından Evans şampiyonada liderliğe yükselirken Sims onun bir puan gerisine düştü.

Sims'e geçilmekten kurtulamayan Lucas di Grassi, yarışı 6. sırada tamamlarken onu Oliver Rowland ve Edoardo Mortara takip ettiler. İlk 10'u tamamlayan isimler James Calado ve Pascal Wehrlein oldular.

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 46'42.093  
2 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 46'46.364 4.271
3 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 46'48.274 6.181
4 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 46'56.424 14.331
5 United Kingdom Alexander Sims United States Andretti Autosport 47'01.337 19.244
6 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 47'10.439 28.346
7 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 47'11.843 29.750
8 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 47'12.297 30.204
9 United Kingdom James Calado United Kingdom Jaguar Racing 47'12.889 30.796
10 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 47'13.225 31.132
11 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 47'14.911 32.818
12 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 47'15.758 33.665
13 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 47'17.605 35.512
14 New Zealand Brendon Hartley United States Dragon Racing 47'18.492 36.399
15 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 47'32.981 50.888
16 Switzerland Neel Jani Germany Porsche Team 47'46.984 1'04.891
17 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 46'49.093 1 Lap
  United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 40'50.201 5 Laps
  Germany Daniel Abt Germany Audi Sport Team Abt 40'22.897 6 Laps
  China Ma Qing Hua United Kingdom NIO Formula E Team 34'56.582 11 Laps
  Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 25'18.722 18 Laps
  Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 17'18.735 25 Laps
  Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 10'57.511 30 Laps
  Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 2'34.101 34 Laps
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Seri Formula E
Etkinlik Mexico City E-prix
Alt-etkinlik Yarış
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Mexico City E-prix

Mexico City E-prix

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