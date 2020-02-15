Mexico City E-Prix: Antrenmanların lideri Bird, Abt hastaneye kaldırıldı

Sezonun açılış yarışının galibi Bird, ikinci antrenman seansında kaydettiği 1:07.673 ile en hızlı zamanı elde etmeyi başardı.

DS Techeetah’tan Antonio Felix da Costa 0.119sn geride ikinci olurken, Jaguar sürücüsü Mitch Evans 0.353sn geride üçüncü, Nissan’dan Sebastien Buemi 0.413sn geride dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne 0.431sn geride beşinci sırada kendisine yer bulurken, Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns 0.476sn altıncı, Porsche’den Andre Lotterer 0.495sn geride yedinci oldu.

Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein sekizinci olurken, takım arkadaşı Jerome d’Ambrosio şimdiden üçüncü vites kutusuna geçiş yaptığı için yarışa gridin en arkasından başlayacak.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lucas di Grassi ve son şampiyon Jean-Eric Vergne oldu.

İlk seansın bitimine 12 dakika kala aracında sorun yaşayan Abt ise büyük bir kaza yaptı ve kırmızı bayraklara sebep oldu. Kazadan sonra Alman sürücü, daha ayrıntılı tetkikler için helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Abt, ikinci seansa katılamadı. Ancak Audi, di Grassi’nin yedek parçalarıyla yeni bir araç oluşturmaya çalışıyor.

Audi, Meksika’ya yedek bir sürücü getirmemişti.

1. antrenman seansı sonucu:

2. antrenman seansı sonucu: