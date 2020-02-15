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Formula E / Mexico City E-prix / Antrenman raporu

Mexico City E-Prix: Antrenmanların lideri Bird, Abt hastaneye kaldırıldı

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Mexico City E-Prix: Antrenmanların lideri Bird, Abt hastaneye kaldırıldı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Şub 2020 17:20

Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird, Mexico City E-Prix’si öncesinde gerçekleştirilen antrenmanları lider tamamlarken, kaza yapan Audi sürücüsü Daniel Abt hastaneye kaldırıldı.

Sezonun açılış yarışının galibi Bird, ikinci antrenman seansında kaydettiği 1:07.673 ile en hızlı zamanı elde etmeyi başardı.

DS Techeetah’tan Antonio Felix da Costa 0.119sn geride ikinci olurken, Jaguar sürücüsü Mitch Evans 0.353sn geride üçüncü, Nissan’dan Sebastien Buemi 0.413sn geride dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyona lideri Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne 0.431sn geride beşinci sırada kendisine yer bulurken, Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns 0.476sn altıncı, Porsche’den Andre Lotterer 0.495sn geride yedinci oldu.

Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein sekizinci olurken, takım arkadaşı Jerome d’Ambrosio şimdiden üçüncü vites kutusuna geçiş yaptığı için yarışa gridin en arkasından başlayacak.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lucas di Grassi ve son şampiyon Jean-Eric Vergne oldu.

İlk seansın bitimine 12 dakika kala aracında sorun yaşayan Abt ise büyük bir kaza yaptı ve kırmızı bayraklara sebep oldu. Kazadan sonra Alman sürücü, daha ayrıntılı tetkikler için helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Abt, ikinci seansa katılamadı. Ancak Audi, di Grassi’nin yedek parçalarıyla yeni bir araç oluşturmaya çalışıyor.

Audi, Meksika’ya yedek bir sürücü getirmemişti.

1. antrenman seansı sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 48 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 19 1'09.273    
2 94 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 22 1'09.620 0.347 0.347
3 64 Belgium Jérôme d'Ambrosio India Mahindra Racing 18 1'10.087 0.814 0.467
4 19 Brazil Felipe Massa Monaco Venturi 21 1'10.326 1.053 0.239
5 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 20 1'10.410 1.137 0.084
6 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 21 1'10.618 1.345 0.208
7 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 22 1'10.667 1.394 0.049
8 7 Switzerland Nico Müller United States Dragon Racing 18 1'10.740 1.467 0.073
9 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 19 1'10.771 1.498 0.031
10 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 18 1'10.799 1.526 0.028
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2. antrenman seansı sonucu:

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman Fark km/s
1 2 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Virgin Racing 15 1'07.672   111.289
2 13 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 16 1'07.791 0.119 111.094
3 20 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 17 1'08.025 0.353 110.712
4 23 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 17 1'08.085 0.413 110.614
5 5 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 17 1'08.103 0.431 110.585
6 4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 15 1'08.148 0.476 110.512
7 36 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 17 1'08.167 0.495 110.481
8 94 Germany Pascal Wehrlein India Mahindra Racing 17 1'08.181 0.509 110.458
9 11 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 15 1'08.304 0.632 110.260
10 25 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 16 1'08.354 0.682 110.179
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Mexico City E-prix
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Daniel Abt , Sam Bird
Takımlar Virgin Racing
Editör Matt Kew

Yarış merkezi

Mexico City E-prix

Mexico City E-prix

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