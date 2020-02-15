Mexico City E-Prix: Antrenmanların lideri Bird, Abt hastaneye kaldırıldı
Envision Virgin Racing sürücüsü Sam Bird, Mexico City E-Prix’si öncesinde gerçekleştirilen antrenmanları lider tamamlarken, kaza yapan Audi sürücüsü Daniel Abt hastaneye kaldırıldı.
Sezonun açılış yarışının galibi Bird, ikinci antrenman seansında kaydettiği 1:07.673 ile en hızlı zamanı elde etmeyi başardı.
DS Techeetah’tan Antonio Felix da Costa 0.119sn geride ikinci olurken, Jaguar sürücüsü Mitch Evans 0.353sn geride üçüncü, Nissan’dan Sebastien Buemi 0.413sn geride dördüncü sırada yer aldı.
Şampiyona lideri Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne 0.431sn geride beşinci sırada kendisine yer bulurken, Bird’ün takım arkadaşı Robin Frijns 0.476sn altıncı, Porsche’den Andre Lotterer 0.495sn geride yedinci oldu.
Mahindra sürücüsü Pascal Wehrlein sekizinci olurken, takım arkadaşı Jerome d’Ambrosio şimdiden üçüncü vites kutusuna geçiş yaptığı için yarışa gridin en arkasından başlayacak.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Lucas di Grassi ve son şampiyon Jean-Eric Vergne oldu.
İlk seansın bitimine 12 dakika kala aracında sorun yaşayan Abt ise büyük bir kaza yaptı ve kırmızı bayraklara sebep oldu. Kazadan sonra Alman sürücü, daha ayrıntılı tetkikler için helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Abt, ikinci seansa katılamadı. Ancak Audi, di Grassi’nin yedek parçalarıyla yeni bir araç oluşturmaya çalışıyor.
Audi, Meksika’ya yedek bir sürücü getirmemişti.
1. antrenman seansı sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|48
|Edoardo Mortara
|Venturi
|19
|1'09.273
|2
|94
|Pascal Wehrlein
|Mahindra Racing
|22
|1'09.620
|0.347
|0.347
|3
|64
|Jérôme d'Ambrosio
|Mahindra Racing
|18
|1'10.087
|0.814
|0.467
|4
|19
|Felipe Massa
|Venturi
|21
|1'10.326
|1.053
|0.239
|5
|5
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|20
|1'10.410
|1.137
|0.084
|6
|11
|Lucas di Grassi
|Audi Sport Team Abt
|21
|1'10.618
|1.345
|0.208
|7
|23
|Sébastien Buemi
|DAMS
|22
|1'10.667
|1.394
|0.049
|8
|7
|Nico Müller
|Dragon Racing
|18
|1'10.740
|1.467
|0.073
|9
|36
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|19
|1'10.771
|1.498
|0.031
|10
|13
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|18
|1'10.799
|1.526
|0.028
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2. antrenman seansı sonucu:
|Sıra
|#
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|km/s
|1
|2
|Sam Bird
|Virgin Racing
|15
|1'07.672
|111.289
|2
|13
|Antonio Felix da Costa
|Techeetah
|16
|1'07.791
|0.119
|111.094
|3
|20
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|17
|1'08.025
|0.353
|110.712
|4
|23
|Sébastien Buemi
|DAMS
|17
|1'08.085
|0.413
|110.614
|5
|5
|Stoffel Vandoorne
|Mercedes
|17
|1'08.103
|0.431
|110.585
|6
|4
|Robin Frijns
|Virgin Racing
|15
|1'08.148
|0.476
|110.512
|7
|36
|Andre Lotterer
|Porsche Team
|17
|1'08.167
|0.495
|110.481
|8
|94
|Pascal Wehrlein
|Mahindra Racing
|17
|1'08.181
|0.509
|110.458
|9
|11
|Lucas di Grassi
|Audi Sport Team Abt
|15
|1'08.304
|0.632
|110.260
|10
|25
|Jean-Eric Vergne
|Techeetah
|16
|1'08.354
|0.682
|110.179
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula E
|Etkinlik
|Mexico City E-prix
|Alt-etkinlik
|FP2
|Pilotlar
|Daniel Abt , Sam Bird
|Takımlar
|Virgin Racing
|Editör
|Matt Kew
Mexico City E-Prix: Antrenmanların lideri Bird, Abt hastaneye kaldırıldı
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