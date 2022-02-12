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Mexico City E-Prix 2. antrenman: Yakın geçen seansta en hızlısı Da Costa

Mexico City'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı zamanı Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa kaydetti.

Mexico City E-Prix 2. antrenman: Yakın geçen seansta en hızlısı Da Costa
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula E'de bu hafta sonu sezonun üçüncü yarışı yapılacak ve ikinci antrenman seansı bugün gerçekleştirildi.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta, sürücüler zaman zaman frenaj noktasını kaçırıp pist dışına taştılar fakat seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı.

Son 18 dakikaya girerken lider, 1:08.859'luk turuyla Nissan sürücüsü Sebastien Buemi'ydi. Birkaç dakika sonra liderlik ilk antrenman seansının en hızlı ismi olan Andre Lotterer'e geçti.

Alman pilot, 1:07.386'lık turuyla son dakikalara kadar liderliğini korudu.

Bitime kısa bir süre kala Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, 1:07.345 yaptı ve sadece 0.041 saniye farkla ilk sıraya oturdu.

Seansın kalan bölümünde Da Costa'nın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Portekizli sürücü, seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lotterer sadece 0.041 saniye geride ikinci olurken, Jean Eric Vergne 0.052 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Böylelikle ilk üç sadece 0.052 saniye içinde dizildi.

Buemi, nispeten iyi bir başlangıç yapmasının ardından seansı 0.111 saniye geride dördüncü bitirdi. Nick Cassidy, Virgin ile beşinci, Mitch Evans altıncı ve Pascal Wehrlein yedinci oldu.

İlk onu Olvier Rowland, Sam Bird ve Lucas di Grassi tamamladı.

Mercedes sürücüleri için pek de iyi bir seans olmadı. Stoffel Vandoorne ancak 12. olabilirken, Nyck de Vries 20. olabildi.

Edoardo Mortara ise, De Vries'in bir sıra önünde 19. sırada yer aldı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 18 1'07.345  
2 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 17 1'07.386 0.041
3 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 18 1'07.397 0.052
4 Switzerland Sébastien Buemi Japan Nissan e.dams 18 1'07.456 0.111
5 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 16 1'07.580 0.235
6 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 19 1'07.618 0.273
7 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 19 1'07.714 0.369
8 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 20 1'07.761 0.416
9 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 19 1'07.764 0.419
10 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 21 1'07.781 0.436
11 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'07.947 0.602
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 22 1'08.001 0.656
13 Germany Maximilian Gunther Japan Nissan e.dams 17 1'08.032 0.687
14 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 18 1'08.043 0.698
15 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'08.110 0.765
16 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 13 1'08.149 0.804
17 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 18 1'08.151 0.806
18 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 17 1'08.241 0.896
19 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 18 1'08.254 0.909
20 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 21 1'08.357 1.012
21 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 20 1'08.447 1.102
22 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 18 1'08.892 1.547
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