Mexico City E-Prix 2. antrenman: Yakın geçen seansta en hızlısı Da Costa

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Formula E'de bu hafta sonu sezonun üçüncü yarışı yapılacak ve ikinci antrenman seansı bugün gerçekleştirildi.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen seansta, sürücüler zaman zaman frenaj noktasını kaçırıp pist dışına taştılar fakat seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmadı.

Son 18 dakikaya girerken lider, 1:08.859'luk turuyla Nissan sürücüsü Sebastien Buemi'ydi. Birkaç dakika sonra liderlik ilk antrenman seansının en hızlı ismi olan Andre Lotterer'e geçti.

Alman pilot, 1:07.386'lık turuyla son dakikalara kadar liderliğini korudu.

Bitime kısa bir süre kala Techeetah sürücüsü Antonio Felix da Costa, 1:07.345 yaptı ve sadece 0.041 saniye farkla ilk sıraya oturdu.

Seansın kalan bölümünde Da Costa'nın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Portekizli sürücü, seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Andre Lotterer, Porsche, Porsche 99X Electric Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Lotterer sadece 0.041 saniye geride ikinci olurken, Jean Eric Vergne 0.052 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Böylelikle ilk üç sadece 0.052 saniye içinde dizildi.

Buemi, nispeten iyi bir başlangıç yapmasının ardından seansı 0.111 saniye geride dördüncü bitirdi. Nick Cassidy, Virgin ile beşinci, Mitch Evans altıncı ve Pascal Wehrlein yedinci oldu.

İlk onu Olvier Rowland, Sam Bird ve Lucas di Grassi tamamladı.

Mercedes sürücüleri için pek de iyi bir seans olmadı. Stoffel Vandoorne ancak 12. olabilirken, Nyck de Vries 20. olabildi.

Edoardo Mortara ise, De Vries'in bir sıra önünde 19. sırada yer aldı.

İkinci antrenman sonucu: