Mexico City E-Prix 2. antrenman: Wehrlein lider, ilk 12 pilot 0.3sn içerisinde

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Autodromo Hermanos Rodriguez'de, soğuk bir Meksika sabahında, gerçekleştirilen seansın son dakikalarında zirve birçok kez el değiştirse de süre bittiğinde en tepede 1:13.496'lık derecesiyle Wehrlein yer aldı.

2. antrenman seansını, yerel saatle oldukça erken saatlerde başladı ve araçlar, Mexico City'de gün doğumundan birkaç dakika sonra pisttelerdi.

NIO pilotu Dan Ticktum, 1:15.514'lük derecesiyle 1.15'lere inen ilk pilot oldu. Sonrasında ise sarı bayrakların sallandığını gördük. Sam Bird, bir elektrik sorunundan dolayı Foro Sol Stadyum Bölgesi'nde durdu. İngiliz pilot aracını yeniden çalıştırabildi ve sonrasında yavaş bir şekilde garajına dönebildi. Yine de önemli pist üstü zamanı kaybetmiş oldu.

Bird'ün çıkardığı sarı bayrakların yeşile dönmesiyle birlikte turlar gelmeye devam etti. Antonio Felix da Costa 1:15.231'le zirveye yükseldi, 1. antrenman seansında kaza yapan Oliver Rowland ise Portekizli pilotun arkasında ikinci sıraya çıktı.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu noktadan sonra rekabetçi zamanlar görmeye başladık ve tur zamanları hızla düşmeye başladı. Da Costa'nın takım arkadaşı Wehrlein, ilk olarak 1:14.427'lik bir derece kaydetti. Ardından derecesini 1:13.987'ye indirerek zirveye çıktı.

McLaren'ın çaylak pilotu Jake Hughes 1:13.658'lik derecesiyle Wehrlein'a yanıt verirken, Jake Dennis ise Hughes'un 0.035 saniye arkasında ikinci sıradaydı.

Seansı yarılamak üzereyken, Edoardo Mortara Peraltada Virajı'nın çıkışında duvarla temas yaşadı ve sol arka süspansiyonunu kırdı. Mortara, aracına aldığı hasarın ardından seansa devam edemedi. Bu kaza, McLaren pilotu Rene Rast'ın 1. antrenman seansındaki kazasına oldukça benziyordu.

Bitime 5 dakika kala, pilotlar bir vites daha artırdılar ve Hughes'un seansın orta noktasında kaydettiği derece Mitch Evans tarafından geçildi. Jaguar pilotu Evans, 1:13.548 yaparak zirveye çıktı ancak zirvede uzun süre kalamadı çünkü NIO 333 pilotu Sergio Sette Camara kendisini 0.042 saniye farkla geçti.

Ticktum da kendisine liderliği getirebilecek bir turla geliyordu ancak orta sektördeki hatası nedeniyle zirvede yer alamadı.

Ardından Wehrlein geldi ve Sette Camara'yı 0.010 saniye ile geçti. Seansın son saniyelerinde Dennis 1:13.137 ile yeniden en hızlı zamanı kaydetmişti ancak Britanyalı pilotun tur zamanı pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle silindi.

Böylelikle en hızlı derece Wehrlein'da kalmış oldu.

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Vergne, Wehrlein ile Sette Camara arasındaki ufak boşluğa girerek ikinci sırayı aldı. Çifte şampiyon pilot, liderin sadece 0.004 saniye gerisindeydi ve DS Penske aracı ile etkileyici dereceler kaydetmeye devam etti.

Evans dördüncü olarak zor bir seans geçiren Jaguar'a umut verirken; onu son şampiyon Stoffel Vandoorne, Hughes ve Dennis takip etti.

Envision Racing pilotu Sebastien Buemi sekizinci olurken, da Costa ile Lucas di Grassi ilk 10'u tamamladılar. Duvara çarparak sol arka süspansiyonunu kıran Mortara sadece 19. olabildi. Yolda kalan Bird ise seansın sonunda piste çıkabildi ama sonuncu sırada yer aldı.

Mexico City E-Prix - 2. antrenman seans sonucu: