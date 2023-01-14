Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Cassidy ve Buemi test eksikliğine rağmen sezondan umutlu Sonraki / Vergne: "Testler gerçeğin sadece yarısını gösteriyor, yine de hızlıyız"
Formula E / Mexico City ePrix Antrenman raporu

Mexico City E-Prix 2. antrenman: Wehrlein lider, ilk 12 pilot 0.3sn içerisinde

Porsche pilotu Pascal Wehrlein, Mexico City E-Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Jean-Eric Vergne'ün 0.004 saniye önünde ilk sırada tamamlarken; ilk 12 pilot 0.3 saniye içerisinde yer aldı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Mexico City E-Prix 2. antrenman: Wehrlein lider, ilk 12 pilot 0.3sn içerisinde
Haberi dinle

Autodromo Hermanos Rodriguez'de, soğuk bir Meksika sabahında, gerçekleştirilen seansın son dakikalarında zirve birçok kez el değiştirse de süre bittiğinde en tepede 1:13.496'lık derecesiyle Wehrlein yer aldı. 

2. antrenman seansını, yerel saatle oldukça erken saatlerde başladı ve araçlar, Mexico City'de gün doğumundan birkaç dakika sonra pisttelerdi. 

NIO pilotu Dan Ticktum, 1:15.514'lük derecesiyle 1.15'lere inen ilk pilot oldu. Sonrasında ise sarı bayrakların sallandığını gördük. Sam Bird, bir elektrik sorunundan dolayı Foro Sol Stadyum Bölgesi'nde durdu. İngiliz pilot aracını yeniden çalıştırabildi ve sonrasında yavaş bir şekilde garajına dönebildi. Yine de önemli pist üstü zamanı kaybetmiş oldu. 

Bird'ün çıkardığı sarı bayrakların yeşile dönmesiyle birlikte turlar gelmeye devam etti. Antonio Felix da Costa 1:15.231'le zirveye yükseldi, 1. antrenman seansında kaza yapan Oliver Rowland ise Portekizli pilotun arkasında ikinci sıraya çıktı. 

Ayrıca okuyun:
Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu noktadan sonra rekabetçi zamanlar görmeye başladık ve tur zamanları hızla düşmeye başladı. Da Costa'nın takım arkadaşı Wehrlein, ilk olarak 1:14.427'lik bir derece kaydetti. Ardından derecesini 1:13.987'ye indirerek zirveye çıktı. 

McLaren'ın çaylak pilotu Jake Hughes 1:13.658'lik derecesiyle Wehrlein'a yanıt verirken, Jake Dennis ise Hughes'un 0.035 saniye arkasında ikinci sıradaydı. 

Seansı yarılamak üzereyken, Edoardo Mortara Peraltada Virajı'nın çıkışında duvarla temas yaşadı ve sol arka süspansiyonunu kırdı. Mortara, aracına aldığı hasarın ardından seansa devam edemedi. Bu kaza, McLaren pilotu Rene Rast'ın 1. antrenman seansındaki kazasına oldukça benziyordu.

Bitime 5 dakika kala, pilotlar bir vites daha artırdılar ve Hughes'un seansın orta noktasında kaydettiği derece Mitch Evans tarafından geçildi. Jaguar pilotu Evans, 1:13.548 yaparak zirveye çıktı ancak zirvede uzun süre kalamadı çünkü NIO 333 pilotu Sergio Sette Camara kendisini 0.042 saniye farkla geçti. 

Ticktum da kendisine liderliği getirebilecek bir turla geliyordu ancak orta sektördeki hatası nedeniyle zirvede yer alamadı. 

Ardından Wehrlein geldi ve Sette Camara'yı 0.010 saniye ile geçti. Seansın son saniyelerinde Dennis 1:13.137 ile yeniden en hızlı zamanı kaydetmişti ancak Britanyalı pilotun tur zamanı pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. 

Böylelikle en hızlı derece Wehrlein'da kalmış oldu. 

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Sergio Sette Camara, NIO 333 FE Team, NIO 333 ER9

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Vergne, Wehrlein ile Sette Camara arasındaki ufak boşluğa girerek ikinci sırayı aldı. Çifte şampiyon pilot, liderin sadece 0.004 saniye gerisindeydi ve DS Penske aracı ile etkileyici dereceler kaydetmeye devam etti. 

Evans dördüncü olarak zor bir seans geçiren Jaguar'a umut verirken; onu son şampiyon Stoffel Vandoorne, Hughes ve Dennis takip etti. 

Envision Racing pilotu Sebastien Buemi sekizinci olurken, da Costa ile Lucas di Grassi ilk 10'u tamamladılar. Duvara çarparak sol arka süspansiyonunu kıran Mortara sadece 19. olabildi. Yolda kalan Bird ise seansın sonunda piste çıkabildi ama sonuncu sırada yer aldı. 

Mexico City E-Prix - 2. antrenman seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 1'13.496  
2 France Jean-Eric Vergne DS Penske 1'13.500 0.004
3 Brazil Sergio SetteCamara NIO 333 Racing 1'13.506 0.010
4 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 1'13.548 0.052
5 Belgium Stoffel Vandoorne DS Penske 1'13.611 0.115
6 United Kingdom Jake Hughes NEOM McLaren Formula E Team 1'13.615 0.119
7 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 1'13.632 0.136
8 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 1'13.684 0.188
9 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 1'13.710 0.214
10 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 1'13.717 0.221
11 United Kingdom Dan Ticktum NIO 333 Racing 1'13.780 0.284
12 France Norman Nato Nissan Formula E Team 1'13.795 0.299
13 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 1'13.932 0.436
14 France Sacha Fenestraz Nissan Formula E Team 1'14.004 0.508
15 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 1'14.166 0.670
16 Germany Maximilian Gunther Maserati MSG Racing 1'14.268 0.772
17 Germany René Rast NEOM McLaren Formula E Team 1'14.361 0.865
18 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 1'14.538 1.042
19 Switzerland Edoardo Mortara Maserati MSG Racing 1'14.641 1.145
20 Switzerland Nico Müller ABT CUPRA Formula E Team 1'15.378 1.882
21 Netherlands Robin Frijns ABT CUPRA Formula E Team 1'15.526 2.030
22 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 1'19.855 6.359
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Cassidy ve Buemi test eksikliğine rağmen sezondan umutlu
Önceki haber

Cassidy ve Buemi test eksikliğine rağmen sezondan umutlu
Sonraki haber

Vergne: "Testler gerçeğin sadece yarısını gösteriyor, yine de hızlıyız"

Vergne: "Testler gerçeğin sadece yarısını gösteriyor, yine de hızlıyız"
Jake Boxall-Legge Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Vergne: "Testler gerçeğin sadece yarısını gösteriyor, yine de hızlıyız" Mexico City ePrix
Formula E

Vergne: "Testler gerçeğin sadece yarısını gösteriyor, yine de hızlıyız"

Nato: "Nissan, Meksika yarışını kazanmak için mücadele edemezse 'dünyanın sonu değil'" Mexico City ePrix
Formula E

Nato: "Nissan, Meksika yarışını kazanmak için mücadele edemezse 'dünyanın sonu değil'"

Rast, McLaren'da yarışacak olmaktan onur duyuyor Mexico City ePrix
Formula E

Rast, McLaren'da yarışacak olmaktan onur duyuyor

Pascal Wehrlein Daha fazlası
Pascal Wehrlein
İlk sürüşlerin ardından, Gen3 Formula E araçları ile ilgili izlenimler nasıl? Marrakesh E-Prix
Formula E

İlk sürüşlerin ardından, Gen3 Formula E araçları ile ilgili izlenimler nasıl?

Wehrlein, Jakarta E-Prix'i için beş sıra grid cezası aldı Jakarta ePrix
Formula E

Wehrlein, Jakarta E-Prix'i için beş sıra grid cezası aldı

Wehrlein: "Formula E araçlarını sürmek, Formula 1'e göre daha zor"
Formula 1

Wehrlein: "Formula E araçlarını sürmek, Formula 1'e göre daha zor"

Son Haberler

Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!
Formula E Formula E

Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!

Formula E'de yeni sezonun ve jenerasyonun ilk yarışını Andretti Porsche pilotu Jake Dennis kazandı.

2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar
Formula 1 Formula 1

2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar

2023 Formula 1 sezonuna doğru ilerliyoruz. Peki yeni sezon öncesinde neler biliyorsunuz. Bu içeriğimizde sizlere 2023 F1 takvimi, test takvimi, pilotlar, takımlar ve kurallar dahil bilmeniz gereken şeyleri anlatacağız. Gelişmeler olduğunda da içerikte güncellemeler yapacağız.

Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak
Formula 1 Formula 1

Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak

Emekliye ayrılmaktan vazgeçen Pat Symonds, bir süre daha Formula 1 teknik direktörü olarak sporun geleceğinde rol oynamayı planlıyor.

Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?
Formula 1 Formula 1

Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?

RacingNews365'in haberine göre Gulf Oil, yeni sezonda Williams'ın sponsoru olacak.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.