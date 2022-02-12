Mexico City E-Prix 1.antrenman: Lotterer ve Porsche hızlı başladı

Haberi dinle

Formula E'de sezonun üçüncü yarışı bu hafta sonu Meksika'da gerçekleştirilecek ve heyecan bugünkü ilk antrenman seansıyla başladı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen ilk antrenman seansında, dereceler seans ilerledikçe hızlandı ve son 15 dakikaya Porte sürücüsü Andre Lotterer ilk sırada girdi. Porsche sürücüsünün turu 1:08.539'du.

Birkaç dakika sonra Nissan sürücüsü Sebastien Buemi, ardından da Antonio Felix da Costa liderliğin yeni sahibi oldular.

Liderlik seans ilerledikçe birkaç kez el değişmeye devam etti. Özellikle Lotterer çok iyi bir ritim yakaladı ve peş peşe en iyi zamanları yaptı. Porsche sürücüsü, bitime üç dakika kala 1:07.509'la liderdi.

Seansın kalan kısmında herhangi bir değişiklik olmadı ve Alman pilot, ilk seansı zirvede tamamlamış oldu.

Porsche'nin iyi göründüğü seansta Pascal Wehrlein, sadece 0.179 saniye geride üçüncü olurken, bu iki ismin arasında Nissan sürücüsü Sebastien Buemi yer aldı.

Virgin Racing'den Robin Firjns, Wehrlein'ı sadece 0.006 saniye geriden takip ederken, ilk beşi Antonio Felix da Costa tamamladı.

Nissan'a alışmakta güçlü çeken Maximilian Gunther altıncı, Nyck de Vries yedinci ve Nick Cassidy sekizinci oldu.

İlk onu Jake Dennis ve Jean Eric Vergne tamamladı.

Antonio Giovinazzi, hafta sonuna Suudi Arabistan'a kıyasla çok daha iyi başladı. Yine de seansı 18. sırada noktaladı.