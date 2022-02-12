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Formula E / Mexico City ePrix Haberler

Mexico City E-Prix 1.antrenman: Lotterer ve Porsche hızlı başladı

Mexico City E-Prix öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında Porsche sürücüsü Andre Lotterer ilk sırada yer aldı.

Mexico City E-Prix 1.antrenman: Lotterer ve Porsche hızlı başladı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula E'de sezonun üçüncü yarışı bu hafta sonu Meksika'da gerçekleştirilecek ve heyecan bugünkü ilk antrenman seansıyla başladı.

30 dakika üzerinden gerçekleştirilen ilk antrenman seansında, dereceler seans ilerledikçe hızlandı ve son 15 dakikaya Porte sürücüsü Andre Lotterer ilk sırada girdi. Porsche sürücüsünün turu 1:08.539'du.

Birkaç dakika sonra Nissan sürücüsü Sebastien Buemi, ardından da Antonio Felix da Costa liderliğin yeni sahibi oldular.

Liderlik seans ilerledikçe birkaç kez el değişmeye devam etti. Özellikle Lotterer çok iyi bir ritim yakaladı ve peş peşe en iyi zamanları yaptı. Porsche sürücüsü, bitime üç dakika kala 1:07.509'la liderdi.

Seansın kalan kısmında herhangi bir değişiklik olmadı ve Alman pilot, ilk seansı zirvede tamamlamış oldu.

Porsche'nin iyi göründüğü seansta Pascal Wehrlein, sadece 0.179 saniye geride üçüncü olurken, bu iki ismin arasında Nissan sürücüsü Sebastien Buemi yer aldı.

Virgin Racing'den Robin Firjns, Wehrlein'ı sadece 0.006 saniye geriden takip ederken, ilk beşi Antonio Felix da Costa tamamladı.

Nissan'a alışmakta güçlü çeken Maximilian Gunther altıncı, Nyck de Vries yedinci ve Nick Cassidy sekizinci oldu.

İlk onu Jake Dennis ve Jean Eric Vergne tamamladı.

Antonio Giovinazzi,  hafta sonuna Suudi Arabistan'a kıyasla çok daha iyi başladı. Yine de seansı 18. sırada noktaladı.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 20 1'07.509  
2 Switzerland Sébastien Buemi Japan Nissan e.dams 18 1'07.637 0.128
3 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 21 1'07.688 0.179
4 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 14 1'07.694 0.185
5 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 22 1'07.782 0.273
6 Germany Maximilian Gunther Japan Nissan e.dams 17 1'07.859 0.350
7 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 22 1'07.872 0.363
8 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 16 1'07.888 0.379
9 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'07.948 0.439
10 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 19 1'07.997 0.488
11 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 16 1'08.088 0.579
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 22 1'08.165 0.656
13 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'08.210 0.701
14 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 18 1'08.211 0.702
15 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 19 1'08.236 0.727
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 20 1'08.263 0.754
17 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 20 1'08.290 0.781
18 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 18 1'08.416 0.907
19 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 17 1'08.463 0.954
20 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 21 1'08.477 0.968
21 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 21 1'09.045 1.536
22 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 18 1'09.476 1.967
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