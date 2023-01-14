Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider

Haberi dinle

DS Penske sürücüsü Jean Eric Vergne, Gen3 araçlarıyla gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:13.294'lük bir zaman turuna imza attı ve zirvede yer aldı.

Jake Hughes, McLaren'la ikinci olurken, ilk üçü Sergio Sette Camara tamamladı.

Başlangıçta dereceler 1:19'lardaydı fakat sonrasında peş peşe hızlı turlar geldi ve dereceler 1:14'lere kadar indi. 1:15'in altına inen ilk isim 1:14.946'lık turuyla Mitch Evans oldu.

Jake Hughes bunu 1:13.737'ye çekerken, Jean Eric Vergne daha da iyi bir tur attı ve 1:13.294 ile liderliği eline geçirdi.

Bu turdan kısa bir süre sonra Rast, Peralta'da aracını duvara çarptı ve sol arka süspansiyonunu kırdı. Ayrıca Oliver Rowland da 12. virajda yaptığı kazanın ardından sarı bayraklara neden oldu. Bu da Vergne'in turunun geçilmesine engel oldu.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sonuç olarak Vergne 1:13.294'lük turuyla zirvede yer alırken, Hughes 0.092 saniye geride ikinci ve Sergio Sette Camara 0.438 saniye geride üçüncü oldu.

Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein, Camara'nın sadece 0.001 saniye ardında dördüncü olurken, Stoffel Vandoorne ilk beşi tamamladı.

Maserati MSG'den Edoardo Mortara, Evans ve Jake Dennis'in önünde altıncı oldu.

Ticktum dokuzuncu olurken, Valencia testinin en hızlısı olan Maximilian Guenther ilk 10'u tamamladı.

1. antrenman sansı sonucu: