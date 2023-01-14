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Formula E / Mexico City ePrix Antrenman raporu

Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider

Jean-Eric Vergne, Mexico City E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider
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DS Penske sürücüsü Jean Eric Vergne, Gen3 araçlarıyla gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:13.294'lük bir zaman turuna imza attı ve zirvede yer aldı.

Jake Hughes, McLaren'la ikinci olurken, ilk üçü Sergio Sette Camara tamamladı.

Başlangıçta dereceler 1:19'lardaydı fakat sonrasında peş peşe hızlı turlar geldi ve dereceler 1:14'lere kadar indi. 1:15'in altına inen ilk isim 1:14.946'lık turuyla Mitch Evans oldu.

Jake Hughes bunu 1:13.737'ye çekerken, Jean Eric Vergne daha da iyi bir tur attı ve 1:13.294 ile liderliği eline geçirdi.

Bu turdan kısa bir süre sonra Rast, Peralta'da aracını duvara çarptı ve sol arka süspansiyonunu kırdı. Ayrıca Oliver Rowland da 12. virajda yaptığı kazanın ardından sarı bayraklara neden oldu. Bu da Vergne'in turunun geçilmesine engel oldu.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Sonuç olarak Vergne 1:13.294'lük turuyla zirvede yer alırken, Hughes 0.092 saniye geride ikinci ve Sergio Sette Camara 0.438 saniye geride üçüncü oldu.

Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein, Camara'nın sadece 0.001 saniye ardında dördüncü olurken, Stoffel Vandoorne ilk beşi tamamladı.

Maserati MSG'den Edoardo Mortara, Evans ve Jake Dennis'in önünde altıncı oldu.

Ticktum dokuzuncu olurken, Valencia testinin en hızlısı olan Maximilian Guenther ilk 10'u tamamladı.

1. antrenman sansı sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 France Jean-Eric Vergne DS Penske 19 1'13.294    
2 United Kingdom Jake Hughes NEOM McLaren Formula E Team 19 1'13.386 0.092 0.092
3 Brazil Sergio SetteCamara NIO 333 Racing 21 1'13.732 0.438 0.346
4 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 21 1'13.733 0.439 0.001
5 Belgium Stoffel Vandoorne DS Penske 19 1'13.841 0.547 0.108
6 Switzerland Edoardo Mortara Maserati MSG Racing 21 1'13.843 0.549 0.002
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 22 1'13.895 0.601 0.052
8 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 19 1'13.900 0.606 0.005
9 United Kingdom Dan Ticktum NIO 333 Racing 21 1'13.904 0.610 0.004
10 Germany Maximilian Gunther Maserati MSG Racing 22 1'13.978 0.684 0.074
11 Germany René Rast NEOM McLaren Formula E Team 18 1'14.081 0.787 0.103
12 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 18 1'14.147 0.853 0.066
13 Brazil Lucas di Grassi India Mahindra Racing 18 1'14.225 0.931 0.078
14 Portugal Antonio Felix da Costa Germany Porsche Team 19 1'14.359 1.065 0.134
15 Germany Andre Lotterer United States Andretti Autosport 15 1'14.459 1.165 0.100
16 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 20 1'14.771 1.477 0.312
17 Switzerland Sébastien Buemi United Kingdom Virgin Racing 12 1'14.925 1.631 0.154
18 France Sacha Fenestraz Nissan Formula E Team 20 1'14.930 1.636 0.005
19 France Norman Nato Nissan Formula E Team 20 1'15.007 1.713 0.077
20 Switzerland Nico Müller ABT CUPRA Formula E Team 16 1'15.130 1.836 0.123
21 Netherlands Robin Frijns ABT CUPRA Formula E Team 17 1'15.154 1.860 0.024
22 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 19 1'15.390 2.096 0.236
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