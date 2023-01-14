Mexico City E-Prix 1. antrenman: Yeni dönemin ilk seansında Vergne lider
Jean-Eric Vergne, Mexico City E-Prix'si öncesi gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.
DS Penske sürücüsü Jean Eric Vergne, Gen3 araçlarıyla gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:13.294'lük bir zaman turuna imza attı ve zirvede yer aldı.
Jake Hughes, McLaren'la ikinci olurken, ilk üçü Sergio Sette Camara tamamladı.
Başlangıçta dereceler 1:19'lardaydı fakat sonrasında peş peşe hızlı turlar geldi ve dereceler 1:14'lere kadar indi. 1:15'in altına inen ilk isim 1:14.946'lık turuyla Mitch Evans oldu.
Jake Hughes bunu 1:13.737'ye çekerken, Jean Eric Vergne daha da iyi bir tur attı ve 1:13.294 ile liderliği eline geçirdi.
Bu turdan kısa bir süre sonra Rast, Peralta'da aracını duvara çarptı ve sol arka süspansiyonunu kırdı. Ayrıca Oliver Rowland da 12. virajda yaptığı kazanın ardından sarı bayraklara neden oldu. Bu da Vergne'in turunun geçilmesine engel oldu.
Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Sonuç olarak Vergne 1:13.294'lük turuyla zirvede yer alırken, Hughes 0.092 saniye geride ikinci ve Sergio Sette Camara 0.438 saniye geride üçüncü oldu.
Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein, Camara'nın sadece 0.001 saniye ardında dördüncü olurken, Stoffel Vandoorne ilk beşi tamamladı.
Maserati MSG'den Edoardo Mortara, Evans ve Jake Dennis'in önünde altıncı oldu.
Ticktum dokuzuncu olurken, Valencia testinin en hızlısı olan Maximilian Guenther ilk 10'u tamamladı.
1. antrenman sansı sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Jean-Eric Vergne
|DS Penske
|19
|1'13.294
|2
|Jake Hughes
|NEOM McLaren Formula E Team
|19
|1'13.386
|0.092
|0.092
|3
|Sergio SetteCamara
|NIO 333 Racing
|21
|1'13.732
|0.438
|0.346
|4
|Pascal Wehrlein
|Porsche Team
|21
|1'13.733
|0.439
|0.001
|5
|Stoffel Vandoorne
|DS Penske
|19
|1'13.841
|0.547
|0.108
|6
|Edoardo Mortara
|Maserati MSG Racing
|21
|1'13.843
|0.549
|0.002
|7
|Mitch Evans
|Jaguar Racing
|22
|1'13.895
|0.601
|0.052
|8
|Jake Dennis
|Andretti Autosport
|19
|1'13.900
|0.606
|0.005
|9
|Dan Ticktum
|NIO 333 Racing
|21
|1'13.904
|0.610
|0.004
|10
|Maximilian Gunther
|Maserati MSG Racing
|22
|1'13.978
|0.684
|0.074
|11
|René Rast
|NEOM McLaren Formula E Team
|18
|1'14.081
|0.787
|0.103
|12
|Sam Bird
|Jaguar Racing
|18
|1'14.147
|0.853
|0.066
|13
|Lucas di Grassi
|Mahindra Racing
|18
|1'14.225
|0.931
|0.078
|14
|Antonio Felix da Costa
|Porsche Team
|19
|1'14.359
|1.065
|0.134
|15
|Andre Lotterer
|Andretti Autosport
|15
|1'14.459
|1.165
|0.100
|16
|Nick Cassidy
|Virgin Racing
|20
|1'14.771
|1.477
|0.312
|17
|Sébastien Buemi
|Virgin Racing
|12
|1'14.925
|1.631
|0.154
|18
|Sacha Fenestraz
|Nissan Formula E Team
|20
|1'14.930
|1.636
|0.005
|19
|Norman Nato
|Nissan Formula E Team
|20
|1'15.007
|1.713
|0.077
|20
|Nico Müller
|ABT CUPRA Formula E Team
|16
|1'15.130
|1.836
|0.123
|21
|Robin Frijns
|ABT CUPRA Formula E Team
|17
|1'15.154
|1.860
|0.024
|22
|Oliver Rowland
|Mahindra Racing
|19
|1'15.390
|2.096
|0.236
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