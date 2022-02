Mexico City E-Prix: Wehrlein ve Porsche, FE'deki ilk zaferlerini aldılar!

Formula E'nin 8. sezonu, 2 hafta önce Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilen yarışlarla başlamıştı.

Diriye'deki yarışları Mercedes bataryasına sahip takımlar kazanmışlardı. Sezonun ilk yarışında sezon 7 şampiyonu Nyck de Vries damalı bayrağı ilk sırada görürken; ikinci yarışı ise Edoardo Mortara kazanmıştı.

Sezonun 3. yarışı ise Mexico City'de gerçekleştiriliyor.

Pandemiden dolayı geçtiğimiz sezon Mexico City'de yarış gerçekleştirilememişti ve Meksika'nın Puebla kentinde yarışılmıştı. Bu sene ise Mexico City'e geri dönüldü.

Dün akşam gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Pascal Wehrlein'a gitmişti ve Wehrlein, FE'deki 3. pole pozisyonuna uzanmıştı.

Mortara, Wehrlein'a kıyasla daha iyi bir start aldı ancak bunu fark eden Wehrlein, hemen Mortara'nın önünü kapadı ve sırasını korudu.

Andre Lotterer, Jean-Eric Vergne ve Antonio Felix da Costa da 3, 4 ve 5. sıradaki pozisyonlarını korudular. Böylelikle ilk 5 pilot aynı sırada kalmış oldu.

Arkalarda ise 18. sıradan start alan Sebastien Buemi 13. sıraya yükselmeyi başardı.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, the field on the opening lap

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images