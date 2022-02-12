Mexico City E-Prix: Wehrlein ve Porsche, FE'deki ilk zaferlerini aldılar!

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Formula E'nin 8. sezonu, 2 hafta önce Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilen yarışlarla başlamıştı.

Diriye'deki yarışları Mercedes bataryasına sahip takımlar kazanmışlardı. Sezonun ilk yarışında sezon 7 şampiyonu Nyck de Vries damalı bayrağı ilk sırada görürken; ikinci yarışı ise Edoardo Mortara kazanmıştı.

Sezonun 3. yarışı ise Mexico City'de gerçekleştiriliyor.

Pandemiden dolayı geçtiğimiz sezon Mexico City'de yarış gerçekleştirilememişti ve Meksika'nın Puebla kentinde yarışılmıştı. Bu sene ise Mexico City'e geri dönüldü.

Dün akşam gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Pascal Wehrlein'a gitmişti ve Wehrlein, FE'deki 3. pole pozisyonuna uzanmıştı.

Mortara, Wehrlein'a kıyasla daha iyi bir start aldı ancak bunu fark eden Wehrlein, hemen Mortara'nın önünü kapadı ve sırasını korudu.

Andre Lotterer, Jean-Eric Vergne ve Antonio Felix da Costa da 3, 4 ve 5. sıradaki pozisyonlarını korudular. Böylelikle ilk 5 pilot aynı sırada kalmış oldu.

Arkalarda ise 18. sıradan start alan Sebastien Buemi 13. sıraya yükselmeyi başardı.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, the field on the opening lap Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk birkaç turun ardından, Alexander Sims teknik bir arıza yaşayarak yarışa veda etti. Görevliler, Sims'in aracını hızlıca kaldırmayı başardılar ve yarışta bölünme yaşanmadı.

İlk 10 dakikayı geride bıraktığımızda, ilk 5 pilot birbirini yakın bir şekilde takip ediyordu ki Lotterer atak modunu alan ilk pilot oldu.

3. sırada yer alan Alman pilot, erken atak modu stratejisiyle ikinci sıradaki Mortara'yı geçmek istedi. Bunu fark eden Mortara, bir sonraki tur atak modunu alarak rakibine yanıt verdi ve 2. sıradaki yerini korumayı başardı.

Mortara'dan bir tur sonra ise lider Wehrlein atak modunu aldı ve ilk sıradaki yerini korumuş gibiydi. Ancak son virajdan daha iyi çıkan Mortara, start/finiş düzlüğünde rakibinin yanına geldi ve ilk virajda içeri çizgiyi alarak liderliği ele geçirdi.

DS Techeetah pilotları da atak modlarını almalarının ardından 4 ve 5. sıradaki yerlerini korudular ve sonrasında da atak modlarını kullanarak atağa geçtiler.

Atak modunu kullanan iki DS Techeetah pilotu da 3. sırada yer alan Lotterer'i geçti ve 2. sıradaki Wehrlein'ı kovalamaya başladılar.

Önde yer alan DS Techeetah pilotu Vergne, Wehrlein'ı geçmeyi başardı, da Costa ise geçemedi. Portekizli pilot, Wehrlein'ı geçmeye çalışırken temas yaşadı ve sol ön çamurluğunu kırdı. Da Costa, bu temasın ardından 6. sıraya geriledi.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5, Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Böylelikle Mortara, Vergne, Wehrlein, Lotterer ilk 4'ü oluştu. Vergne ve Mortara'nın yarış temposu, Porsche pilotlarına kıyasla daha iyi duruyordu.

Mortara-Vergne ikilisi, arkadaki Porsche pilotlarıyla aralarındaki farkı açtılar. Vergne, Mortara'yı yakından takip etmeye başladı.

45 dakika + 1 turluk yarışı yarıladığımızda, ilk 4'te yer alan pilotlar 2. atak modlarını aldılar. İlk 4 içerisinde herhangi bir pozisyon değişimi yaşanmadı.

Son 15 dakikaya girdiğimizde ise Mortara, Vergne, Wehrlein ve Lotterer ilk 4'ü devam ediyordu. Bu 4 pilot da galibiyet mücadelesinin içerisindeydi.

Son 15 dakikaya girilmesiyle, daha çok enerjiye sahip Porscheler vites arttırdılar. Wehrlerin ve Lotterer, ilk olarak Vergne'i arkasında bıraktı.

Wehrlein, ikinci sıraya yükseldi ve Mortara'yı kovalamaya başladı. Wehrlein'ın %2'lik bir enerji avantajı bulunuyordu.

Lotterer ise 3. sıraya çıkmış oldu.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wehrlein'ın Mortara'ya kıyasla daha çok enerjisi vardı ve Alman pilot bunu kullandı. Wehrlein, Vergne'ü geçmesinden bir tur sonra Mortara'yı geçerek liderliği eline aldı.

Lotterer, takım arkadaşını takip etti ve o da aynı tur içerisinde Mortara'yı geçti.

Böylelikle Wehrlein, Lotterer, Mortara sıralaması oluştu.

Arkada ise Robin Frijns, Vergne'ü geçerek Mortara'yı kovalamaya başladı. Frijns, sonrasında Mortara'yı da geçerek son podyum basamağına yükseldi.

Ancak Frijns, 3. sıradaki pozisyonunu koruyamadı ve Vergne'e geçildi.

Son 15 dakikaya girilmesiyle vites arttıran Porsche pilotları, yarışın sonuna kadar hatasız sürüşler çıkardılar.

Wehrlein, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak FE'deki ilk zaferine ulaştı.

Enerji tasarrufu konusunda verimli bir strateji ortaya koyan Porsche, FE'deki ilk zaferine ulaşmış oldu. Lotterer ise yarışı 2. sırada tamamladı böylelikle Porsche duble yaptı.

Vergne, zorlu mücadelelerin ardından yarışı 3. sırada tamamladı. Da Costa ise dördüncü oldu.

Şampiyona lideri Mortara, enerji tasarrufu konusunda yaşadığı sorunların ardından 5. olabildi. İsviçreli pilot, 43 puanla hâlâ şampiyona lideri konumunda.

Mercedes, bu hafta sonu özellikle yarış temposunda sorun yaşadı. De Vries, bir bölümde 12. sıraya gerilediği yarışı 6. sırada tamamlayarak hasarı azalttı. Hollandalı pilot, şampiyonada Mortara'nın 6 puan arkasında 2. sırada yer alıyor.

Robin Frijns, çizgiyi 7. sırada geçebildi. Lucas di Grassi, çizgiyi 8. sırada geçse de aldığı 5 saniyelik cezayla birlikte ilk 10'un dışına düştü.

Sebastien Buemi, 18. sıradan başladığı yarışı 8. sırada tamamladı ve Nissan'a bu sezonki ilk puanlarını getirdi. Maximilian Günther ise Jake Dennis'in önünde 9. oldu.

Stoffel Vandoorne sadece 11. olabildi.

Jaguar, bu hafta sonu da büyük hayal kırıklığı yaşadı. İngiliz ekip, Meksika'dan puansız ayrılıyor.

Eski F2 pilotu Dan Ticktum 18. olurken; Antonio Giovinazzi 21. sırada finiş gördü.

Formula E'nin 8. sezonu, 9 Nisan'da Roma'da gerçekleştirilecek olan Roma E-Prix'si ile devam edecek.

Yarış sonucu:

Sunset over the track Fotoğraf: Andreas Beil