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Formula E / Mexico City ePrix Yarış raporu

Mexico City E-Prix: Wehrlein ve Porsche, FE'deki ilk zaferlerini aldılar!

Mexico City'de gerçekleştirilen yarışta Pascal Wehrlein damalı bayrağı ilk sırada görerek ilk FE zaferine ulaşırken; Porsche duble yaptı.

Mexico City E-Prix: Wehrlein ve Porsche, FE'deki ilk zaferlerini aldılar!
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Formula E'nin 8. sezonu, 2 hafta önce Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde gerçekleştirilen yarışlarla başlamıştı. 

Diriye'deki yarışları Mercedes bataryasına sahip takımlar kazanmışlardı. Sezonun ilk yarışında sezon 7 şampiyonu Nyck de Vries damalı bayrağı ilk sırada görürken; ikinci yarışı ise Edoardo Mortara kazanmıştı. 

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Sezonun 3. yarışı ise Mexico City'de gerçekleştiriliyor.

Pandemiden dolayı geçtiğimiz sezon Mexico City'de yarış gerçekleştirilememişti ve Meksika'nın Puebla kentinde yarışılmıştı. Bu sene ise Mexico City'e geri dönüldü. 

Dün akşam gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Pascal Wehrlein'a gitmişti ve Wehrlein, FE'deki 3. pole pozisyonuna uzanmıştı. 

Sıralama raporu :

Mortara, Wehrlein'a kıyasla daha iyi bir start aldı ancak bunu fark eden Wehrlein, hemen Mortara'nın önünü kapadı ve sırasını korudu. 

Andre Lotterer, Jean-Eric Vergne ve Antonio Felix da Costa da 3, 4 ve 5. sıradaki pozisyonlarını korudular. Böylelikle ilk 5 pilot aynı sırada kalmış oldu. 

Arkalarda ise 18. sıradan start alan Sebastien Buemi 13. sıraya yükselmeyi başardı. 

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, the field on the opening lap

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, the field on the opening lap

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İlk birkaç turun ardından, Alexander Sims teknik bir arıza yaşayarak yarışa veda etti. Görevliler, Sims'in aracını hızlıca kaldırmayı başardılar ve yarışta bölünme yaşanmadı. 

İlk 10 dakikayı geride bıraktığımızda, ilk 5 pilot birbirini yakın bir şekilde takip ediyordu ki Lotterer atak modunu alan ilk pilot oldu. 

3. sırada yer alan Alman pilot, erken atak modu stratejisiyle ikinci sıradaki Mortara'yı geçmek istedi. Bunu fark eden Mortara, bir sonraki tur atak modunu alarak rakibine yanıt verdi ve 2. sıradaki yerini korumayı başardı. 

Mortara'dan bir tur sonra ise lider Wehrlein atak modunu aldı ve ilk sıradaki yerini korumuş gibiydi. Ancak son virajdan daha iyi çıkan Mortara, start/finiş düzlüğünde rakibinin yanına geldi ve ilk virajda içeri çizgiyi alarak liderliği ele geçirdi. 

DS Techeetah pilotları da atak modlarını almalarının ardından 4 ve 5. sıradaki yerlerini korudular ve sonrasında da atak modlarını kullanarak atağa geçtiler. 

Atak modunu kullanan iki DS Techeetah pilotu da 3. sırada yer alan Lotterer'i geçti ve 2. sıradaki Wehrlein'ı kovalamaya başladılar. 

Önde yer alan DS Techeetah pilotu Vergne, Wehrlein'ı geçmeyi başardı, da Costa ise geçemedi. Portekizli pilot, Wehrlein'ı geçmeye çalışırken temas yaşadı ve sol ön çamurluğunu kırdı. Da Costa, bu temasın ardından 6. sıraya geriledi. 

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5, Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5, Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Böylelikle Mortara, Vergne, Wehrlein, Lotterer ilk 4'ü oluştu. Vergne ve Mortara'nın yarış temposu, Porsche pilotlarına kıyasla daha iyi duruyordu. 

Mortara-Vergne ikilisi, arkadaki Porsche pilotlarıyla aralarındaki farkı açtılar. Vergne, Mortara'yı yakından takip etmeye başladı. 

45 dakika + 1 turluk yarışı yarıladığımızda, ilk 4'te yer alan pilotlar 2. atak modlarını aldılar. İlk 4 içerisinde herhangi bir pozisyon değişimi yaşanmadı. 

Son 15 dakikaya girdiğimizde ise Mortara, Vergne, Wehrlein ve Lotterer ilk 4'ü devam ediyordu. Bu 4 pilot da galibiyet mücadelesinin içerisindeydi. 

Son 15 dakikaya girilmesiyle, daha çok enerjiye sahip Porscheler vites arttırdılar. Wehrlerin ve Lotterer, ilk olarak Vergne'i arkasında bıraktı. 

Wehrlein, ikinci sıraya yükseldi ve Mortara'yı kovalamaya başladı. Wehrlein'ın %2'lik bir enerji avantajı bulunuyordu. 

Lotterer ise 3. sıraya çıkmış oldu. 

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wehrlein'ın Mortara'ya kıyasla daha çok enerjisi vardı ve Alman pilot bunu kullandı. Wehrlein, Vergne'ü geçmesinden bir tur sonra Mortara'yı geçerek liderliği eline aldı. 

Lotterer, takım arkadaşını takip etti ve o da aynı tur içerisinde Mortara'yı geçti. 

Böylelikle Wehrlein, Lotterer, Mortara sıralaması oluştu. 

Arkada ise Robin Frijns, Vergne'ü geçerek Mortara'yı kovalamaya başladı. Frijns, sonrasında Mortara'yı da geçerek son podyum basamağına yükseldi. 

Ancak Frijns, 3. sıradaki pozisyonunu koruyamadı ve Vergne'e geçildi. 

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Son 15 dakikaya girilmesiyle vites arttıran Porsche pilotları, yarışın sonuna kadar hatasız sürüşler çıkardılar.

Wehrlein, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak FE'deki ilk zaferine ulaştı. 

Enerji tasarrufu konusunda verimli bir strateji ortaya koyan Porsche, FE'deki ilk zaferine ulaşmış oldu. Lotterer ise yarışı 2. sırada tamamladı böylelikle Porsche duble yaptı. 

Vergne, zorlu mücadelelerin ardından yarışı 3. sırada tamamladı. Da Costa ise dördüncü oldu. 

Şampiyona lideri Mortara, enerji tasarrufu konusunda yaşadığı sorunların ardından 5. olabildi. İsviçreli pilot, 43 puanla hâlâ şampiyona lideri konumunda. 

Mercedes, bu hafta sonu özellikle yarış temposunda sorun yaşadı. De Vries, bir bölümde 12. sıraya gerilediği yarışı 6. sırada tamamlayarak hasarı azalttı. Hollandalı pilot, şampiyonada Mortara'nın 6 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. 

Robin Frijns, çizgiyi 7. sırada geçebildi. Lucas di Grassi, çizgiyi 8. sırada geçse de aldığı 5 saniyelik cezayla birlikte ilk 10'un dışına düştü. 

Sebastien Buemi, 18. sıradan başladığı yarışı 8. sırada tamamladı ve Nissan'a bu sezonki ilk puanlarını getirdi. Maximilian Günther ise Jake Dennis'in önünde 9. oldu. 

Stoffel Vandoorne sadece 11. olabildi. 

Jaguar, bu hafta sonu da büyük hayal kırıklığı yaşadı. İngiliz ekip, Meksika'dan puansız ayrılıyor. 

Eski F2 pilotu Dan Ticktum 18. olurken; Antonio Giovinazzi 21. sırada finiş gördü. 

Formula E'nin 8. sezonu, 9 Nisan'da Roma'da gerçekleştirilecek olan Roma E-Prix'si ile devam edecek. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 40 47'20.404        
2 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 40 47'20.706 0.302 0.302    
3 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 40 47'29.455 9.051 8.749    
4 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 40 47'30.379 9.975 0.924    
5 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 40 47'38.760 18.356 8.381    
6 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 40 47'39.424 19.020 0.664    
7 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 40 47'40.636 20.232 1.212    
8 Brazil Lucas di Grassi Monaco Venturi 40 47'42.929 22.525 2.293    
9 Switzerland Sébastien Buemi Japan Nissan e.dams 40 47'43.798 23.394 0.869    
10 Germany Maximilian Gunther Japan Nissan e.dams 40 47'46.901 26.497 3.103    
11 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 40 47'47.233 26.829 0.332    
12 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 40 47'47.490 27.086 0.257    
13 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 40 47'49.198 28.794 1.708    
14 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 40 47'53.382 32.978 4.184    
15 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 40 47'56.081 35.677 2.699    
16 United Kingdom Oliver Rowland India Mahindra Racing 40 47'56.451 36.047 0.370    
17 United States Oliver Askew United States Andretti Autosport 40 47'56.799 36.395 0.348    
18 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom NIO Formula E Team 40 48'05.011 44.607 8.212    
19 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 40 48'22.862 1'02.458 17.851    
20 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 40 48'41.810 1'21.406 18.948    
21 Italy Antonio Giovinazzi United States Dragon Racing 21 26'38.045 19 Laps 19 Laps    
22 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 1 1'22.334 39 Laps 20 Laps    
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Sunset over the track

Sunset over the track

Fotoğraf: Andreas Beil

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