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Formula E / Son dakika

Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Mercedes, Formula E’nin 2022’de gelecek Gen3 kurallarına katılmadan önce hâlâ olayların açıklığa kavuşmasını bekliyor.

Mercedes, Gen3 kurallarına katılmadan önce ‘’açıklama’’ bekliyor

Üreticilerin, 2022-23 sezonunda başlayıp, 2025-26 yılında sonlanacak Gen3’e katılması için son tarih 31 Mart’tı.

Takımların kurallara ne kadar erken kaydolacağı, Gen3 tedarikçileri Spark Racing Technology, Williams Advanced Engineering ve Hankook’un sağladığı FIA verilerine erişimlerini belirleyecek.

Gen3 kurallarıyla beraber yarışta 600kW’a kadar hızlı şarj pit stopları olacak.

Araçların teknik kabiliyetlerinde de artış yaşanacak. Buna enerji tasarruflu frenlemede kapasitenin 250kW’tan 600kW’a çıkarılması da dahil.

Araç gücü de 350kW’a yükseltilecek, ki bu 470 beygir gücüne eşit. Daha hafif bataryaları ve daha küçük parçaların kullanılmasıyla da 120kg ağırlık düşüşü yaşanacak. Buna karşılık Mercedes  hâlâ bu kuralları imzalamadı.

Üretici tarafından Autosport'a yapılan açıklama şöyleydi: ‘’Bütçe kısıtlamalarının uygulanması gibi ana konulardaki tartışmalar olumlu yönde ilerliyor ancak hâlâ serinin alt yapısıyla ilgili bazı detayların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.’’

‘’Bu yüzden, kayıt tarihimizi bu noktalar açıklığa kavuşturulana kadar erteleme yönünde karar aldık.’’

Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2

Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IMO2

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Dört üretici şimdiden Formula E’ye Gen3 döneminde de bağlı kalmak için anlaşmalarını imzaladılar. İlk önce Mahindra bu anlaşmayı imzaladı, kısa süre sonra DS Automobile, Nissan ve Porsche de 31 Mart tarihinden önce Gen3 döneminde de kalacaklarını açıkladı.

Bosch’la çok yıllık teknik ortaklık anlaşması imzalayan Dragon Penske Autosport’un da bağlılık göstermek için hazır olduğu öne sürülüyor.

Benzer şekilde, NIO 333 de Gusto Group’la bir ortaklık kuracaklarını açıkladı.

Takımın yöneticisi Alex Hui ise konu ardından şunları söyledi: ‘’333 Racing’in uzun dönem Formula E projesinin bir sonraki etabı için, elektrikli yarışlar hakkındaki bilgileri, Çin motor sporlarına ve otomotiv pazarına geri getirmek istiyorum.’’

Mercedes şu anda 2021 şampiyonasında ilk sırada yer alırken, lider Jaguar Racing’in dört puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.

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NIO 333, Formula E’nin Gen3 kurallarında da seride kalmayı planlıyor
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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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