Mercedes Gen3 FE kurallarıyla gelişime başlamak için opsiyon anlaşması imzaladı

Alman üretici, Nisan ayında, seriye gelecek olan yeni kuralların ''açıklığa kavuşturulmasını'' ve ''önemli detayların belirlenmesini'' istemişti ve bu da, yeni kurallara kayıt yaptırma tarihlerini ertelemişti.

Autosport'a konuşan takım patronu Ian James, 2022-23 sezonundan, 2025-26'ya kadar seride kalmak için, serinin hak sahipleri Formula E Operations'la tartışmaların devam ettiğini söylemişti.

Bunun öncesinde FIA, 300.000 euroluk bir kayıt ve homologasyon ücreti istemişti. Üreticiler, seriyi erken bırakmaları durumunda bu ücreti ödemekle yükümlü olacaklar.

Bu gecikme aynı zamanda, Mercedes'in, Gen3 tedarikçileri Spark Racing Technoloji (şasi), Williams Advanced Engineering (batarya) ve Hankook'un (lastikler), FIA'ya sunduğu verilere ulaşabilme olasılığını da ortadan kaldırdı.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Ancak Mercedes bu opsiyonu kullandı ve FIA'ya bir üretici olarak kaydoldu. Bu sayede gelişim çalışmalarına başlayabilecekler.

Autosport'a yapılan açıklama şöyle oldu: ''Üretici olarak Gen3'e katılma opsiyonumuzu kullandık. Bu da, FIA, hak sahipleri ve üreticilerle birlikte yapılacak toplantılara katılarak, önemli gelişim çalışmalarına başlayabileceğimiz anlamına geliyor.''

''Ancak bu, ''henüz resmi bir katıldığımız'' anlamına gelmiyor. Üretici olarak ''Formula E'nin, Mercedes-EQ ve Mercedes-Benz şirketinin genel stratejisine nasıl katkıda bulunacağını'' değerlendirmeye devam edeceğiz.''

Mercedes, 2016 yılının ekim ayında da, 2019-2020 sezonunun gridinde yer alma konusunda da benzer bir senaryoyla karşı karşıya kalmıştı.

McLaren Racing'in de, araçların 120 kg daha hafif olacağı ve gücün 350kW'a (470 beygir gücü) yükseltileceği Gen3 kuralları için imzaladığı bir opsiyon anlaşması bulunmakta.

Gen3 kurallarına asıl katılma ve tüm verilere erişim izni almak için son tarih 31 Mart'tı ve Mahindra, DS Automobiles, Porsche, Nissan, NIO ve Jaguar takımları bu tarihten önce katılımlarını gerçekleştirdi.

Audi ve BMW ise mevcut sezonun sonunda seriden ayrılacaklar.

Nisan ayında konuşan James, ‘’geç kalmanın, herhangi bir soruna yol açacağı bir konumda olduklarını’’ düşünmediğini söylemişti.

James aynı zamanda, Roma E-Prix'sinden önce 6 Nisan'da düzenlenen Teknik Çalışma Grubu'nun toplantısına katılmadığı için takımın teknik direktörü Nick Chester'ın ''muhtemelen ona vurabileceği'' konusunda şaka da yapmıştı.

Autosport, Spark Racing Tecchnology'nin yeni Hankook lastiklerini mevcut Gen2 araçlarının hızına eşdeğer araçlarda denemeye başlayacağını da öğrendi.

Şasi kiti, yeni araçların görünümünü belirlemek için üç farklı tasarım evine gönderildi ve sonbahara kadar ilk test aracının hazırlanması bekleniyor.