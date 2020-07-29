Mercedes, Formula E'de de siyah renk tasarımıyla yarışacak

1954'ten itibaren fabrika takımı olarak yarıştığı serilerde hep gümüş rengi kullanan Mercedes, Formula 1'in ardından Formula E'deki araçlarını da siyah renk tasarımına geçirecek. Buna ek olarak halo üzerinde "End Racism" logoları yer alacak.

Böylece sezonun tamamlanacağı Berlin'deki 3 yarışta Mercedes araçları yeni renk tasarımına sahip olacak.

Mercedes'in pazarlama bölümünden Bettina Fetzer, "Formula E'de de küresel platformdaki ırkçılığa karşı duruş ve toplumdaki çeşitliliği destekleme girişimimizi sürdürmek istiyoruz."

"Elektrikli Gümüş Oklar'ın kendine has belirgin görüntüsünü değiştirme kararı, birbirimizle kurduğumuz ilişkideki saygı ve şeffaflık duruşumuzun altını çizecek."

"Yarış araçlarımızda kullanacağımız siyah temel tasarım, halihazırda uzun süredir sahip olduğumuz değerleri ve karşılıklı saygıyı bize hatırlatacak." dedi.

Mercedes F1, takım içerisinde azınlık etnik gruplardan çalışan sayısının sadece % 3 olması nedeniyle sezon bitmeden bunu arttırmak için çalışmalar yapacağını açıklamıştı.