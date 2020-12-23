Mercedes: "Formula E, F1'e sürücü ve mühendis sağlayabilir"

Mevcut 24 FE sürücüsünün 6’sı en az 1 grand prix’de yer almış.

Bunlar: Lucas di Grassi (2010’da Virgin için 18 GP), Jean-Eric Vergne (2012-14 arasında Toro Rosso için 58 GP), Stoffel Vandoorne (2016-18 arasında McLaren için 41 GP), Sebastien Buemi (2009-11 arasında Toro Rosso için 55 GP) ve Porsche FE takım arkadaşları Pascal Wehrlein (2016-17 arasında Manor ve Sauber için 39 GP) ve Andre Lotterer (Caterham için 2014 Belçika GP’si).

Fakat önceden 1997 F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve ve 13 kez GP galibi Felipe Massa’yı ağırlayan tamamen elektrikli şampiyona, son zamanlarda eski F1 pilotlarını yarıştırma trendinden gittikçe uzaklaşıyor.

Takımlar artık bunun yerine, uzun süreli simülatör çalışmaları ve özel test değerlendirmelerinden geçmiş düşük profilli yarışçılar ve spor araç sürücülerine ağırlık veriyor.

7. sezonu için FIA Dünya şampiyonası unvanı alacak FE için James, serinin artık sürücüleri ve takım ekibinin direkt F1’e geçebileceği bir duruma yaklaştığını söylüyor.

Mercedes takım patronu : “Bence bir seri olarak FE, artık her iki yönde akış göreceğimiz (FE ve F1 arasında) bir noktaya geliyor.” dedi.

“Sadece sürücüler açısından demiyorum. Tüm takın personeline bir bakın. Mühendisler, mekanikerler, takım yönetimi ve sürücüler...”

“Yıldan yıla her 2 seri arasında insanların gidip gelmesi için bir fırsat görüyorum. Bunun için çok mantıklı sebepler var.”

“7. Sezona girerken, dünya şampiyonası olarak ilk sezonumuz, bu unvanın tam anlamıyla hak edildiğini ve gelecek adına bizi iyi tanımladığını tekrardan göstermiş oluyoruz.”

FE’de fabrika takımı olarak 2. sezonuna başlayacak olan Mercedes, şimdiden eski F1 personelinden yararlanmaya başlamış.

Eski McLaren pilotu Vandoorne geçtiğimiz sezon sıralamaları 2. sırada bitirirken Berlin’deki son yarışta, takım arkadaşı 2019 FIA Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries’in önünde takıma galibiyeti getirirken Vries de podyumun 2. basamağındaydı.

Benzer şekilde takımın operasyonları Mercedes F1 takımı gibi Brackley ve Brixworth Yüksek Performans Güç Ünitesi fabrikalarının arasında bölünmüş durumda.

2016 F1 şampiyonluğunu kazandığı sırada Nico Rosberg’ın yarış mühendisliğini yapan Tony Ross da Mercedes FE takımına henüz HWA adı altındayken katılmış ve halen orada çalışmakta.

Bu sırada Mahindra Racing FE takımı da 2020-21 sezonuna, eski Mercedes HPP şefi Josef Holden’i ekibine katmış olarak giriyor.

2 kez FE şampiyonu Vergne de bir F1 takımı tarafından seriye dönüşü için temasa geçildiğini açıklamıştı, DS Techeetah takım arkadaşı Antonio Felix da Costa ise 2019-20 şampiyonluğunu kazandıktan sonra Rahal Letterman Lanigan Racing takımıyla bir IndyCar testi gerçekleştirmesi için seçilmişti.