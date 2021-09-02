Mercedes FE takımı, yeni ortaklıklar arıyor

Daimler, Mercedes'in henüz 3. tam sezonunun sonunda yani gelecek sezonun sonunda Formula E'den ayrılması yönünde karar aldı. Mercedes'in çekilmesiyle ortada kalacak yarış takımı, bağımsızlığını korumak için yeni bir üreticiyle anlaşmayı umuyor.

Bu takımın mimarları, takım patronu Ian James ve CEO Toto Wolff. Mevcut takım yeni bir üreticiyle anlaşırsa, o da bu isimler sayesinde olacak gibi görünüyor.

Mercedes'in Audi ve BMW'nin ardından Formula E'den çekileceğini açıklamasının ardından, takımın liderleri gelecekteki seçenekleri değerlendirmeye başladılar.

James, "Mercedes-Benz ayrılma kararı almış olsa da, biz Formula E'nin gücünü ve değerini fark etmiş durumdayız. Bu yüzden takımın 2022 sonrasında devam edebilmesini sağlamak için en iyi seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

Motorsport.com'a konuşan James, yarış takımının başka bir üreticiyle devam edebilmesi için listelerinde bazı seçeneklerin olduğunu söyledi.

Wolff'un Mercedes ile olan bağlantısına rağmen seçeneklerden birisi, yine bir diğer Mercedes destekli ve elektrifikasyon konusunda geride kalmış Aston Martin olabilir.

James, "Dürüst olmak gerekirse, şu anda değerlendirdiğimiz birçok farklı senaryo var."

"Günümüzdeki gibi tam kapasite bir üretici takımı olmaktan, müşteri takımı olmaya kadar giden seçeneklerimiz var."

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bu iki ekstrem seçenek arasında farklı permütasyonlar var. Şu an için tüm seçenekleri açık tutuyoruz."

"Gelecek için heyecanlıyım. Bu seçenekleri değerlendirme konusunda heyecanlıyım. Hiçbir seçeneği reddetmiyorum." dedi.

Formula E kurallarına göre bağımsız bir takım Jaguar gibi başka bir üreticiye yaklaşırsa ve müşteri güç ünitesi talebi olursa, bu başvurunun kabul edilmesi gerekiyor.

James, "Serinin mevcut yapılanması, buna izin veriyor. Bu olumlu bir şey çünkü farklı isimler altında çok fazla esneklik olmasını sağlıyor." dedi.

James ayrıca, Mercedes'in ayrılma kararı almasına rağmen Formula E takımının çoğunu Brackley'deki fabrikaya götürme planlarının devam ettiğini söyledi.

James, "8. sezonumuz etkilenmeyecek. Niyetimiz her zaman operasyonun çoğunu Brackley'e taşımaktı."

"Kilit merkezler ve odak noktası yine Brackley ve Brixworth olacak. Bunlar devam edecek."

"16 senedir Mercedes'teyim ve yönetim kurulunun kararlarında stratejik olmaktan başka bir şey olduğunu hiç görmedim."

"Yani bu tür kararların orta ve uzun vadeli verildiğini söylüyorum." dedi.