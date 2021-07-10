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Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes Formula E takım patronu Ian James, ekip olarak hedefledikleri istikrarlılığa ulaşmak konusunda “büyük bir başarısızlığa uğradıklarını” belirtti.

Mercedes FE takımı istikrarlılık açısından “başarısız oldu”

Sezonun ilk 3 yarışı olan Diriyah, Roma ve Valensiya’da arka arkaya galibiyet kazanan Mercedes, takımlar şampiyonasında 23 puanlık farkla zirveye yerleşmişti.

Fakat Monako’da hem Nyck de Vries hem de Stoffel Vandoorne’un yarış dışı kalmasıyla Alman takım, “acı verici” bir hafta sonu geçirdi. Bunun ardından ise şansları tersine dönmedi ve Mercedes pilotları, Meksika’daki yarıştan az puanla ayrıldı.

Bu durum, sezonun bitmesine 3 yarış kala takımlar şampiyonasında DS Techeetah’ın şampiyona lideri Mercedes’le olan farkını 3 puana ve Jaguar Racing’in ise 4 puana indirmesini sağladı.

Takımın nasıl istikrarlılık yakalayabileceği sorulduğunda James, takımın operasyonel hatalar yapmayı en aza indirmesi gerektiğini belirtti.

James, “Bu seneki şampiyonada herkesten fazla iniş çıkış yaşadık. Sezona başladığınızda istikrarlı olmayı hedefliyorsunuz. Ancak bu açıdan büyük bir başarısızlığa uğradık.”

“Şu anda anahtar nokta hatalarımızı en aza indirmek. Takımda yeni bir sloganımız var: operasyonel açıdan mükemmelik”

“Bunun için yapmamız gereken şey gerçekten detaylara bakmak, hataları olabildiğince aza indirmek ve bu istikrarlılığı sağlamaya odaklandığınızdan emin olmak. Önümüzdeki birkaç yarışta bunu yapabilirsek, o zaman harika bir fırsatımız olacak. Fakat herkes, aynı şeyi yapıyor.” dedi.

Mercedes’in bu sezon yaptığı hataların arasında Valensiya E-Prix’sinde ekibin Vandoorne’un aracının lastik barkodunu, teknik pasaportuna hatalı girerek takımın lastik kurallarını ihlal etmiş olmasıydı. Böylece Vandoorne, pole pozisyonunu kaybetmişti.

De Vries de Monako’daki sıralama turlarında aracın güç moduyla ilgili bir sorun yaşamıştı ve bu nedenle Mercedes, bunun tekrarlanmasının önüne geçmek için yazılım güncellemesi getirmişti.

Mercedes’in tekrardan iyi bir form yakalamak için neler yaptığı sorulduğunda James, “Aracın gelişimini, yazılım açısından. kesinlikle devam ettiriyoruz. Monako'da yaşanan olaylara tekrar baktığımızda, bazı şeyleri farklı şekilde yapmamız gerektiğini fark ettik ve bundan ders çıkardık."

“Öte yandan Puebla'daki hafta sonunun sonunda ekiple konuştuğumu hatırlıyorum, daha önce bahsettiğim operasyonel mükemmelliği hemen hemen başarmıştık. Aslında işleri çok iyi yürüttük, sadece bizim o pozisyonda olmamıza neden olan başka faktörler de vardı."

“Genel olarak, sahip olduğumuz paketin güçlü olduğu biliyoruz ve bu yüzden, bu konuda rahat olmamız gerekiyor."

“Bu durumun çözümü, herhangi bir temel değişiklik yapmakla ilgili değil ya da önemli güncellemeler getirmekle ilgili değil. Bu, olması gereken şekilde çalıştığımızdan emin olmakla ilgili.” yorumlarında bulundu.

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