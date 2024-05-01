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Formula E

Mercedes F1'in yedek pilotu Vesti, Mahindra ile FE Berlin çaylak testine katılıyor

Mercedes Formula 1 takımının yedek pilotu Frederik Vesti, önümüzdeki ay Mahindra ile Berlin çaylak testine katılarak Formula E aracını ilk kez deneyecek.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Frederik Vesti, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Geçtiğimiz sezonu Prema ile F2'yi ikinci sırada tamamlayan Danimarkalı sürücü, son olarak Avrupa Le Mans Serisinde yarıştı ve Mercedes için bir simülatör programı yürüttü.

22 yaşındaki sürücü 13 Mayıs'ta Tempelhof Havaalanı Sokak Pisti'ndeki Berlin E-Prix'sinin ardından tam gün sürecek bir çaylak sürüşü için Mahindra adına sürüş yapacak.

Vesti, "Öncelikle bana bu fırsatı verdiği için Fred'e [Bertrand, takım müdürü] çok teşekkür etmek istiyorum. Test etmek ve yeni bir şampiyonada çaylak olarak kendimi kanıtlamak için büyük bir şans."

"Öğrenmek için harika bir fırsat, bu da bir sürücü olarak büyümeme yardımcı olacak. Beni motive eden şey bu, oldukça zorlu olduğunu anladığım Gen3 Formula E aracını denemeyi gerçekten dört gözle bekliyorum."

"Muhtemelen Formula E'nin en sevdiğim yanı da bu, zorlu olması ve en iyi sürücüleri - ve takımları - çeken rekabetçi bir dünya şampiyonası olması benim için harika bir platform." dedi.

Vesti'ye test sırasında Hintli sürücü Kush Maini eşlik edecek; mevcut F2 sürücüsü ve Alpine F1 Akademisi üyesi aynı zamanda Mahindra'nın yedek sürücüsü ancak henüz Gen3 makinesini denemedi.

İkili, çaylak testine katılacak sürücülerin giderek artan listesine katılırken, Nissan da sürücü kadrosunu Salı günü açıkladı.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu ayın başlarında Japon üreticiyle Misano çaylak seansına katılan Indy NXT sürücüsü Caio Collet geri dönecek ve mevcut F3 sürücüsü Gabriele Mini ona katılacak.

Son F1 Akademi şampiyonu Marta Garcia da geçtiğimiz hafta sonu Monako'da katıldığı ERT ile test yapacak.

Andretti, mevcut F2 şampiyona lideri Zane Maloney ve Jak Crawford'u çalıştırırken, Tim Tramnitz Abt Cupra takımı için testlere devam edecek.

Bu arada Porsche, F2 yarışı galibi Dennis Hauger ve son DTM şampiyonu Thomas Preining'in testte Alman üretici için çalışacağını doğruladı.

Berlin çaylak test kadrosu için diğer sürücü duyurularının bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

Formula E Berlin çaylak test kadrosu:

Abt Cupra
Tim Tramnitz
Belli değil

Andretti
Jak Crawford
Zane Maloney

DS Penske
Belli değil
Belli değil

Envision
Belli değil
Belli değil

ERT
Marta Garcia
Belli değil

Jaguar
Belli değil
Belli değil

Mahindra
Kush Maini
Frederik Vesti

Maserati MSG
Belli değil
Belli değil

McLaren
Belli değil
Belli değil

Nissan
Caio Collet
Gabriele Mini

Porsche
Dennis Hauger
Thomas Preining

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