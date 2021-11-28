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Formula E Haberler

Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mercedes, Formula E'deki son sezonunda mücadele edeceği renk düzenini bugün yaptığı lansmanla birlikte tanıttı.

Mercedes, 2022 Formula E renk düzenini tanıttı

Mercedes, 2022 Formula E sezonunun ardından Formula E'den ayrılacak ve yeni Gen3 döneminde gridde yer almayacak.

Bu, Venturi Racing müşteri takımının alternatif bir güç ünitesi tedarikçisine geçmeye zorlarken, Mercedes'in geride bıraktığı ekip de yine yeni bir güç ünitesi tedarikçisi arayacak.

Bu belirsizliklerin ortasında Mercedes, pazartesi günü Ricardo Tormo'da başlayacak sezon öncesi testlerinden hemen önce, 2022 sezonunda mücadele edeceği yeni renk düzenini tanıttı.

Aracın renk düzeninde geçen yıla göre bazı değişiklikler yapılsa da, temel olarak gümüş ve siyah renkler korunmuş durumda. Ayrıca aracın özellikle yazılım tarafında bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni sezonda Mercedes'in direksiyonunda, son şampiyon Nyck de Vries ve Stoffel Vnadoorne olmaya devam edecek. Fakat operasyonel anlamda bazı değişiklikler olacak.

Ian James, "Avcı olmaktan av olmaya geçişte, yaklaşımımızın önemli ölçüde değişeceğini düşünmüyorum. Bu şampiyonanın ne kadar yakın olduğunu ve rakiplerin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Yine çok zorlu bir savaş olacak."

"Tabii ki baskı her zaman var ama şu anda herkesin geç saatlere kadar ortaya koyduğu çabayı gördüğümde, hâlâ takım olarak tam potansiyelimize ulaşmak için gerçek bir açlığın var olduğunu görmekten son derece memnunum." dedi.

Mercedes, 2021'de iki şampiyonluk almayı başarmıştı fakat sezon ortasında genel anlamda performans düşüşü yaşadı.

Teknik direktör Nick Chester, "Araç homologe edildi, bu nedenle aracın temel geometrisi aynı kalıyor. Fakat mekanik ayarlarla ilgili yapılabilecek hâlâ bazı işler var."

"Anlayışımız oturdukça, ayar anlamında daha fazla ilerleme kaydedebiliriz. Bunun ve ayrıca haritalama üzerinde çalışmalar yapıyoruz. dedi.

 

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